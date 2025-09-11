Los Toros del Este seleccionaron este miércoles al torpedero Felnin Celesten como la primera selección del Draft de Novatos 2025 Tano Martino de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Celesten, de 19 años, se une a Weblyn Francisca (2024), Adael Amador (2022), Vidal Bruján (2018), Manuel Margot (2014), Ángel Villalona (2008), Ángel Salomé (2005) y Andy Marte (2003) como las primeras selecciones de liga de sorteo de los Toros.

“Seleccionamos con el primer pick al mejor jugador disponible para los Toros del Este, un jugador sólido de la posición seis, que trae atleticismo, velocidad y un bate dinámico,” dijo Jesús Mejia, Gerente General de los Toros

Los Toros son la organización con más selecciones del primer pick de sorteos de Lidom desde su fundación en el 2002, seguidos por las Estrellas (5), Escogido (4), Gigantes (4) y Licey (2). Las Águilas no tienen ninguna selección al primer pick.

“Asimismo, es un jugador con características para aportar fuera del terreno, uniéndose a un grupo nuevo de jugadores que va creando un nuevo liderazgo dentro del clubhouse. Su disponibilidad en roster será inmediata.”

Este fue la segunda selección seguida de primer pick de los Toros empatando con las selecciones de las Estrellas del 2009 y 2010 con Pedro Álvarez y Luis Jiménez.

Felnin es uno de los prospectos internacionales más completos que han llegado al sistema de los Marineros de Seattle en años.

Nacido en Guaymate firmó por un bono de $4.7 millones de dólares, el más alto otorgado por la organización de Seattle en ese mercado hasta ese momento.

Su perfil de jugador de impacto —con herramientas en los cinco aspectos del juego— lo convierte en una figura clave para el futuro de la organización.

Celesten es un campocorto considerado uno de los prospectos más talentosos de la clase internacional 2023 con uno de los bonos más altos de su clase.

Desde antes de firmar, su nombre ya sonaba entre scouts por su combinación de herramientas ofensivas y defensivas, además de su madurez para su edad.

En evaluaciones de MLB Pipeline, Baseball America y otros portales especializados, se destaca como un jugador de alto techo con potencial para impactar en ambos lados del juego.

Algunos informes comparan su habilidad natural para batear con la de jóvenes estrellas como Wander Franco o un joven Carlos Correa.

El Reclutamiento de Novatos realizó su edición número 23 este miércoles en el auditorio del centro comercial Sambil de la ciudad de Santo Domingo.

Los primeros en elegir fueron los Toros del Este seguidos por Gigantes del Cibao, Leones del Escogido, Tigres del Licey, Águilas Cibaeñas, y Estrellas Orientales .

El campeonato de béisbol invernal 2025-2026, que está dedicado a Juan Marichal se disputará la Copa Banreservas, dará inicio el 15 de octubre próximo.

