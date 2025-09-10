Los Guardianes de Cleveland se impusieron 2-0 sobre los Reales de Kansas City este martes en el Progressive Field (Cleveland), en un juego en el que el dominicano José Ramírez conectó su jonrón 28 de la temporada en las Grandes Ligas, en tanto sus compatriotas Samuel Basallo y Juan Soto fueron, respectivamente, las figuras en sus partidos; el ganado por los Orioles de Baltimore en entradas extra sobre los Piratas de Pittsburgh y el que le permitió completar el primer 30-30 de su carrera.

Cleveland sumó su quinto triunfo consecutivo y se mantuvo cerca en la lucha por el último cupo de clasificación a los Playoffs por medio del comodín en la Liga Americana.

Además, el triunfo de la noche del martes marca una diferencia de juego y medio sobre los Reales, que son sus más cercanos perseguidores en la lucha por el comodín.

Ramírez, de 32 años, tuvo una jornada de tres imparables y quedó a 20 carreras impulsadas de las 1.000 en su trayectoria en las Grandes Ligas, donde debutó en 2013.

El lanzador Joey Cantillo, por su lado, tuvo una jornada estelar para los Guardianes al lanzar ocho entradas completas en las que permitieron cuatro hits, sin carreras.

Filis 9-3 Mets

En otro resultado, los Filis de Filadelfia derrotaron a los Mets de Nueva York con vuelacerca incluida de Kyle Schwarber.

Schwarber, de 32 años, llegó a 50 cuadrangulares en la temporada y se convirtió en el segundo jugador de los Filis al alcanzar esa cifra junto a Ryan Howard en el 2006.

Por los Mets, el dominicano Juan Soto impulsó una de las tres carreras de los Metropolitanos y alcanzó las 94 en la campaña en curso.

Cachorros 6-1 Bravos

Los Cachorros de Chicago, en tanto, se recuperaron de una racha de tres derrotas consecutivas al imponerse sobre los Bravos de Atlanta.

Cade Horton (10-4) lanzó 6.1 entradas en las que permitió cuatro hits y una carrera.

Chicago se mantuvo en lo más alto de la tabla por el comodín de la Liga Nacional con 82 triunfos y 63 derrotas.

Orioles 3-2 Piratas

Por otra parte, el dominicano Samuel Basallo fue la figura del partido para los Orioles de Baltimore en la victoria en entradas extra sobre los Piratas de Pittsburgh.

Basallo, de 21 años, conectó su primer hit para ganar un partido en el undécimo episodio y dejó en el terreno a unos Piratas que habían igualado en el noveno episodio.

Tigres 12-2 Yanquis

Los Tigres de Detroit dieron muestras de su poder en una contundente victoria sobre los Yanquis de Nueva York.

Con el juego empatado 2-2, los Tigres anotaron nueve carreras en la parte alta de la séptima entrada para marcar la diferencia.

Aaron Judge conectó su cuadrangular 44 de la temporada para los Yanquis, con un batazo al jardín central en la parte baja de la primera entrada.

Rojos 4-2 Padres

Tyler Stephenson se convirtió, con un cuadrangular de dos carreras, en la figura de la victoria de los Rojos de Cincinnati sobre los Padres de San Diego.

El venezolano Robert Suárez (4-6), quien ingresó para mantener el empate, permitió las dos carreras decisivas de los Rojos y sufre su sexta derrota de la campaña.

Dodgers 7-2 Rockies

Finalmente, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron a los Rockies de Colorado con un cuadrangular del dominicano Teoscar Hernández.

Hernández, de 32 años, conectó tres hits en un partido por primera vez desde el 5 de agosto.

El astro japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers, terminó el partido con un hit y una carrera impulsada, llegando a 91 en la temporada.

Los Dodgers aprovechan la derrota de San Diego para consolidarse en el liderato en la división Oeste en la Liga Nacional con 81 triunfos y 64 derrotas.

