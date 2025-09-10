El boxeador medallista olímpico de París 2024 Junior Alcántara venció este martes por puntos a Omld Ahmadisafa y se clasificó para los cuartos de finales del Campeonato Mundial de Boxeo que se celebra en Liverpool, Reino Unido

Con ese triunfo, el dominicano se acerca a la conquista de medalla en ese evento que reúne peleadores de unos 168 países, afirmó la Federación Dominicana de Boxeo (Fedoboxa) en una nota.

Alcántara (55 kilogramos) se anotó su primera victoria de la justa el pasado domingo, por puntos, sobre el filipino Carlos Paalam, subcampeón y medalla de plata olímpico.

Los boxeadores dominicanos y miembros del equipo nacional, Johan Agüero, Noel Pacheco y Fernando Pérez también ganaron en sus primeros combates.

Otro del equipo nacional, Fernando Peter (65 kilos) triunfó en sus dos primeras peleas y se encuentra entre los mejores 16 boxeadores de su peso.

El jefe técnico de la delegación, conformada por 12 boxeadores, entre ellos tres mujeres, Armando Hernández explicó que si Alcántara triunfa en la próxima ronda aseguraría la medalla de bronce.

