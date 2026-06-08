Cientos de niños, jóvenes, entrenadores y dirigentes deportivos se reunieron este fin de semana en el Club Deportivo y Cultural 29 de Junio, en Santo Domingo Este, para conmemorar el décimo aniversario de la Fundación Los Mina Unidos X Siempre, una organización comunitaria que ha utilizado el deporte como herramienta de inclusión social en barrios del Gran Santo Domingo durante la última década.

La jornada, que combinó competencias de minibasket, entrega de equipos deportivos y reconocimientos a clubes participantes, reunió a delegaciones de más de diez organizaciones barriales, entre ellas El Millón, Sans Soucí, 29 de Junio, Los Mina, Maranatha, San Antonio, Club Comunal, Framboyán, Dinámicos e Invivienda, provenientes de Santo Domingo Este y el Distrito Nacional.

Diez años de trabajo en comunidades vulnerables

Julio D’Oleo, presidente de la fundación, subrayó que llegar a una década de operación continua representa un logro que va más allá de los números.

"Hemos visto cómo nuestro esfuerzo ha impactado positivamente a cientos de niños y jóvenes. Lo más gratificante es comprobar que cada miembro de la fundación comparte el compromiso de servir y aportar al desarrollo de nuestras comunidades", afirmó.

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A lo largo de estos diez años, la entidad ha distribuido cientos de artículos deportivos a jóvenes de escasos recursos, ha apoyado clubes barriales con equipamiento técnico y ha sostenido programas de formación deportiva en zonas con escaso acceso a infraestructura pública. La filosofía de la organización, según sus directivos, parte de una premisa simple: el deporte como alternativa real frente a la exclusión.

"Creemos en el deporte como una herramienta de transformación social. Nuestra misión es seguir creando oportunidades para que los niños y jóvenes puedan alcanzar sus metas y mantenerse alejados de los caminos equivocados", añadió D’Oleo.

Una celebración con impacto tangible

La jornada del aniversario no se limitó a la conmemoración simbólica. Cada participante recibió una mochila con uniforme, medias y tenis, además de desayuno, almuerzo y merienda. Todos los niños fueron reconocidos con medallas de participación, en una decisión que refleja la orientación inclusiva de la organización.

La secretaria general, Aranaldys Ramírez, explicó que el evento fue diseñado como un espacio de convivencia antes que como una competencia.

"Más que una competencia, queríamos ofrecer un espacio para compartir, hacer amistades y fortalecer los valores que promueve el deporte. Ver la alegría de cada niño fue la mayor recompensa", señaló.

Equipamiento para los clubes

Además de los kits individuales, la fundación entregó pelotas de baloncesto, mallas para los aros y pizarras técnicas a los clubes participantes, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de entrenadores y dirigentes. También se distribuyeron tabletas electrónicas a estudiantes meritorios y artículos deportivos mediante rifas y concursos durante la jornada.

La directiva de la Fundación Los Mina Unidos X Siempre está integrada por Julio D’Oleo, presidente; Leo Canela, vicepresidente; Aranaldys Ramírez, secretaria general; Sugey Hernández, tesorera; y los vocales Yudelka Peña, Delvin Roa y Vanesa Pereira.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más