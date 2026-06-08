La delegación de República Dominicana tuvo una destacada actuación en el Paraguay Open 2026 de Bádminton al conquistar una medalla de plata y una de bronce en la modalidad de dobles femenino, reafirmando el crecimiento del bádminton nacional en el ámbito internacional.

La pareja conformada por Nairoby Jiménez y Claritza Pie se adjudicó la medalla de plata tras disputar una reñida final frente a las peruanas Naomi Junco Vásquez y Namie Miyahira. Las dominicanas ofrecieron un gran nivel competitivo, pero terminaron cediendo con parciales de 23-25, 21-12 y 21-15 en un encuentro que se prolongó por una hora.

Durante todo el torneo, Jiménez y Pie mostraron solidez, entrega y un alto nivel técnico que les permitió avanzar hasta el partido por el título y consolidarse entre las mejores duplas de la competencia.

Por su parte, Daniela Acosta y Alissa J. Acosta obtuvieron la medalla de bronce luego de alcanzar las semifinales, instancia en la que fueron superadas precisamente por las campeonas del certamen, Naomi Junco Vásquez y Namie Miyahira, con marcador de 21-16 y 21-9.

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El Paraguay Open 2026 reunió a destacados exponentes del bádminton continental y sirvió como una importante prueba para medir el nivel competitivo de las principales selecciones de la región. En ese escenario, el desempeño de las atletas dominicanas representa un resultado significativo para el fortalecimiento y posicionamiento internacional de este deporte en el país.

Tras finalizar su participación en Paraguay, la selección dominicana continuará su calendario de preparación con una base de entrenamiento en Brasil del 8 al 28 de junio de 2026, como parte de su programa de desarrollo técnico y competitivo.

Posteriormente, la delegación viajará a Perú para disputar el Torneo Internacional de Bádminton, previsto del 1 al 5 de julio de 2026, una nueva oportunidad para seguir acumulando experiencia y resultados en el circuito internacional.

Con esta actuación, República Dominicana reafirma su crecimiento en el bádminton continental y continúa consolidando una generación de atletas con capacidad para competir al más alto nivel de la región.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más