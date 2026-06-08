El dominicano Sandy Alcántara volvió a lucir dominante sobre el montículo al lanzar siete sólidas entradas y conducir a los Marlins de Miami a una victoria 4-1 sobre los Rays de Tampa Bay este domingo.

Alcántara permitió apenas una carrera y cinco imparables, otorgó una base por bolas y ponchó a siete bateadores, igualando su mejor cifra de la temporada. El derecho completó además su segunda apertura consecutiva de al menos siete entradas y la quinta del año, una muestra de la consistencia que ha venido recuperando tras un inicio irregular de campaña.

Con su destacada actuación, el ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional continuó afianzándose entre los abridores más sólidos de las Grandes Ligas y retomó el liderato de entradas lanzadas en las mayores con 89.1 episodios.

Los Marlins encontraron el respaldo ofensivo necesario en el dominicano Otto López, quien conectó un doble y un triple remolcador. Su batazo de tres bases en la sexta entrada impulsó la carrera que rompió el empate y posteriormente anotó gracias a un elevado de sacrificio de Kyle Stowers para ampliar la ventaja de Miami.

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Stowers también aportó un sencillo productor y fue pieza clave en la ofensiva de los Marlins, que aseguraron la serie de tres juegos ante Tampa Bay y nivelaron 3-3 la Serie Citrus entre ambos equipos durante la temporada.

Tras la labor de Alcántara, Michael Petersen lanzó una octava entrada perfecta y Anthony Bender cerró el encuentro para apuntarse su segundo salvamento del año.

La única carrera de los Rays llegó en la tercera entrada gracias a un sencillo remolcador del cubano Yandy Díaz, pero el cuerpo monticular de Miami mantuvo el control del encuentro el resto de la tarde.

La victoria permitió a los Marlins asegurar series consecutivas por primera vez en la temporada y continuar su recuperación en la lucha dentro de la Liga Nacional, con Alcántara mostrando señales cada vez más claras de haber recuperado el nivel que lo convirtió en uno de los mejores lanzadores del béisbol.

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