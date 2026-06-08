El mundo del baloncesto está de luto tras conocerse el fallecimiento de Stacey King, exjugador de la NBA, tricampeón con los Chicago Bulls y una de las voces más reconocidas de la franquicia durante las últimas dos décadas. King murió este domingo a los 59 años, según informó el equipo mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.

“Estamos devastados por el fallecimiento del tricampeón de la NBA y querido locutor Stacey King”, expresaron los Bulls al anunciar la noticia.

King llegó a Chicago en 1989 tras ser seleccionado en la sexta posición del Draft de la NBA procedente de la Universidad de Oklahoma, donde había construido una destacada carrera universitaria. Durante cinco temporadas con los Bulls formó parte de una de las dinastías más exitosas en la historia del deporte profesional, conquistando tres campeonatos consecutivos junto a Michael Jordan entre 1991 y 1993.

De campeón a figura de los medios

Tras su etapa en Chicago, King continuó su carrera en la NBA con los Minnesota Timberwolves, Miami Heat, Boston Celtics y Dallas Mavericks antes de retirarse después de ocho temporadas en la liga.

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Sin embargo, fue fuera de la cancha donde consolidó una segunda etapa igual de memorable. Después de desempeñarse como entrenador, dio el salto a los medios de comunicación y se convirtió en comentarista de las transmisiones de los Bulls.

Su estilo apasionado, carismático y cercano a los aficionados lo transformó en una de las voces más queridas del baloncesto. Frases como “¡Dame la salsa picante!” se volvieron parte de la cultura de los Bulls y acompañaron algunos de los momentos más emocionantes protagonizados por figuras como Derrick Rose y Jimmy Butler.

Una huella imborrable en Chicago

La organización de Chicago destacó que King no solo dejó una marca como jugador y comentarista, sino también como embajador del equipo y de la ciudad.

El propietario de la franquicia, Jerry Reinsdorf, lo definió como “una de las personalidades más únicas en la historia de la organización”, mientras que el presidente y director ejecutivo, Michael Reinsdorf, recordó la pasión que siempre mostró por representar los colores de los Bulls.

“Amaba ser un Bull”, expresó la organización al rendir homenaje a quien ayudó a conectar a varias generaciones de aficionados con el equipo.

Los Bulls preparan homenaje

Como reconocimiento a su legado, los Chicago Bulls anunciaron que rendirán homenaje a Stacey King durante la temporada 2026-2027.

Su nombre quedará ligado para siempre a una de las épocas más gloriosas de la franquicia y a la memoria de millones de aficionados que lo vieron celebrar campeonatos junto a Michael Jordan y posteriormente transmitir la emoción del baloncesto desde la mesa de comentaristas.

Con su fallecimiento, la NBA pierde a un campeón, Chicago pierde una de sus voces más emblemáticas y los aficionados despiden a una figura que dedicó gran parte de su vida al deporte que amaba.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más