Los cuartos de final del Eurobasket, que se disputarán en el Arena Riga de la capital letona entre hoy y mañana miércoles, se presentan muy abiertos, con los duelos que medirán a Polonia con Turquía, a Lituania contra Grecia, a Finlandia frente a Georgia y a Alemania frente a Eslovenia.

Los primeros en abrir las eliminatorias serán Turquía y Polonia (martes, 16:00 CET). Los otomanos son, junto a los alemanes, los únicos que no saben lo que es perder hasta la fecha en la actual edición, algo a lo que les ayuda contar en sus filas con Alperen Sengun, pívot de los Houston Rockets.

Tercero en valoración de la competición (31.8) es además el segundo mejor rebotador y el tercer máximo asistente.

Esas cifras son el reflejo de su capacidad para ser igualmente un líder sobre el parqué; mirando de tú a tú en el último partido de la fase de grupos a Nikola Jokic, tres veces MVP de la NBA, y siendo clave en octavos ante Suecia, con un tapón anterior a una contra que él mismo culminó para poner el lacre a un enfrentamiento que se había complicado.

Polonia, la única sin jugadores NBA

Enfrente el combinado polaco, que ha demostrado que su cuarto puesto en 2022 no ha sido una casualidad.

El único equipo de los ocho mejores que no cuenta con jugadores de la NBA en sus filas se apoya en el poder del colectivo, sin destacar en ninguna estadística concreta, pero generando siempre incomodidad en cualquiera que se enfrenta él.

Unos y otros se reparten de momento, los dos precedentes en la cita.

El siguiente encuentro de la eliminatoria (martes, 20:00 ET) servirá para ver de nuevo en acción a otra de las grandes estrellas individuales que aún aspiran al título, el griego Giannis Antekounmpo.

Situado en valoración media solo por detrás de Luka Doncic (33.5), su exuberancia física le hace imparable en la pintura para casi todos los rivales.

Los números que está firmando, incluso habiendo descansado en el choque ante la débil Chipre, demuestran su relevancia, así como el hecho de que el único partido que no ganaron los helenos, ante Bosnia-Herzegovina, fue también sin él en pista.

Sobre su hercúlea figura se apoyarán los griegos para intentar derrotar a Lituania, un país siempre candidato que a pesar de ello no había alcanzado el antepenúltimo escalón en las dos últimas ediciones.

Sin la presencia ya de Rokas Jokubaitis, que se marchó lesionado del torneo en el penúltimo encuentro de la fase de grupos como el máximo asistente de media del torneo, su poderío colectivo en el rebote, apartado en el que nadie es mejor que ellos, podría ser una de las claves a su favor.

Será la cuarta vez que ambos se enfrenten en la máxima competición de selecciones, con un balance favorable a los bálticos de 3-1.

El día siguiente se conocerán a los otros dos conjuntos en semifinales. El primero de ellos saldrá del cruce entre finlandeses y georgianos (miércoles, 16:00 CET).

Sin duda se trata del choque ideal para los amantes de las historias de los equipos que sueñan con dar la sorpresa ya que a priori su lugar tendrían que ocuparlo Serbia y Francia, pero ambos besaron la lona superados por las expectativas.

En el caso de Finlandia, que se impuso al cuadro balcánico, tendrá en el ala-pívot Lauri Markkanen a su principal estilete.

El jugador de los Utah Jazz ha superado en cinco de los seis partidos los 21 dígitos de valoración y espera seguir en esa línea auxiliado por hombres como los aleros Elias Valtonen y el jovencísimo y prometedor Miikka Muurinen, esenciales ambos en el cuarto de cierre del duelo de octavos.

Por su parte los georgianos parecen haberse abonado a los triunfos que dan caché.

Tras derrotar en su estreno a España, la vigente campeona, supieron mantener a raya a los galos, liderando casi todo el enfrentamiento de la ronda previa salvo algunos instantes en el segundo y en el tercer cuarto.

Goga Bitadze, pívot de los Orlando Magic, será su jugador a seguir sin perder de vista al ala-pívot Tornike Shenghelia, recientemente fichado por el Barça, y a Kamar Baldwin, escolta del Bayern de Múnich. El pulso en la fase final del Eurobasket lo ganan los nórdicos por 2-1

Doncic estelar

Todos ellos son jugadores que han destacado a lo largo de la cita, pero ninguno ha sido tan importante como lo es Luka Doncic para Eslovenia.

El base de Los Ángeles Lakers es quien tiene mejor valoración media por partido de todos los participantes (36.7) y también el máximo anotador y el segundo con más asistencias por noche.

No solo eso sino que ante Bélgica se convirtió en el cuarto que firmaba un triple-doble en el evento desde 1995 y en octavos contra Italia metió la mitad de los puntos de su equipo y superó él solo en valoración al resto de sus compañeros juntos.

Con él en pista los eslovenos son capaces de todo, incluso de sorprender a Alemania (miércoles, 20:00 CET).

Aún así la vigente campeona del mundo cuenta con argumentos suficientes como para ser considerada ya la principal favorita para el oro.

Su pleno de victorias hasta la fecha cimenta ese argumento, y también el hecho de que sea la única con más de cien puntos por encuentro (102.3).

Todos sus partidos los ha ganado por 19 puntos o más incluido el anterior contra Portugal, donde sufrió hasta que lo cerró con un 33-7 en los diez últimos minutos. En este escenario, el balance entre ambos es de 2-2.

– Cuartos de final del Eurobasket

———————————-

. Martes 9 de septiembre

16:00 Turquía-Polonia

20:00 Lituania-Grecia

. Miércoles 10 de septiembre

16:00 Finlandia-Georgia

20:00 Alemania-Eslovenia.

