Hobgarski, dos del torneo, sorprendió a la favorita, la argentina Luisina Giovannini en tres sets.

El partido de la alemana y la argentina concluyó en tres horas y 12 minutos, en duelo celebrado este domingo con sets de 6-3, 5-7 y 6-4.

En dobles, la segunda mejor pareja, la polaca Weronika Falkowska y la alemana Katharina Hobgarski se coronaron campeonas, tras vencer a las favoritas del torneo, la italiana Anastasia Abbagnato y Stephanie Judith Visscher, de Países Bajos, por score de 6-2 7-5.

Este lunes inicia otro torneo W35, en el mismo escenario y con las mismas características del que terminó este domingo.

El torneo reparte 30 mil dólares. El director es Sergio Sabadello, con Jimi Cardona como réferi, asistido por Francisco de los Santos.

El evento reparte 35 puntos para la campeona, 23 para la finalista, 14 para la semifinalista, 8 puntos para los cuartos de final y 4 a octavos de final.

Los eventos organizados por Fedotenis y Vilas Tennis Academy son gracias a ITF, Ocean El Faro, Head, El Nuevo Diario y H10.