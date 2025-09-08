Colimdo.- Por años, Luisito Pie se ha convertido en un abanderado de exigir mejores condiciones para los atletas, sin importar el estatus que estos tengan.

“El liderazgo se va construyendo con la confianza de los demás”, manifestó el taekwondista Luisito Pie, quien encarará por los próximos cuatro años uno de sus mayores retos como deportistas tras ser electo, el pasado viernes, como presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Dominicano.

Dicha responsabilidad conlleva velar por que se cumplan los derechos de los atletas, pero a su vez escuchar sus reclamos y convertirse en la voz que externe esas exigencias a la plana mayor del órgano rector del olimpismo nacional, panamericano y mundial.

Luisito, quien recibió 82 votos de 104 votantes, no estará solo en su misión, ya que junto a él fueron también escogidos la voleibolista Camil Domínguez, la pesista Beatriz Pirón y el clavadista Frandiel Gómez.

“Esto significa mucho para mí, ya que los atletas han puesto su confianza en mí y creen que podemos hacerlo. No voy a defraudar a los atletas dominicanos, vamos a trabajar para elevar sus voces y que esta sea escuchada”, indicó Pie, tras su juramentación.

El medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016, fue claro en señalar que el primer accionar de la comisión será ir a cada una de las federaciones para reunirse con los atletas e indicó que su escogencia no significa que él será una extensión de ninguna federación.

“Es importante escucharlos. Ahora debemos sentarnos todos y escuchar las propuestas de los atletas, y preguntarles ¿qué te gustaría que se hiciera? Entonces, partiendo de ahí tendremos una idea clara del proceso que estaremos trabajando para impulsar los programas y proyectos en favor de los atletas dominicanos”, explicó Luisito.

Desde que el COD anunció que realizaría unos comicios para escoger su Comisión de Atletas, Luisito se puso en marcha, siendo el primero en postularse, pero además se comportó como un verdadero candidato al presentar públicamente sus propuestas y realizando un media tour.

Durante el proceso de campaña y el mismo día de las elecciones fue muy notorio ver al equipo de trabajo de Luisito, motivando atletas y transportándolos para que ejercieran su derecho al voto.

“Cuando una actividad para ti tiene valor, le dedicas tiempo, y para mí esto de la comisión es de mucho respeto, y merecía el esfuerzo y el sacrificio que hicimos”, señaló Pie

“El que siguió mis redes se dio cuenta del empeño, el sacrificio que yo le puse, porque cuando una labor para mí amerita cierto carácter de responsabilidad, pues entonces así lo asumo. Y para mí la comisión vale tanto que desde el día uno empezamos a tratar de que los atletas entendieran el valor de tener una comisión de atletas”, añadió el veterano deportista.

Contar con Camil, Beatriz y Frandiel en la misma comisión tiene mucho valor para Luisito, quien destacó que será un trabajo en conjunto y que confía en sus compañeros para el buen funcionamiento de las cosas.

“Estoy orgulloso del equipo que estará conformando esta primera comisión. Sé que van a asumir la responsabilidad de hacer un excelente trabajo que garantice que la voz de los atletas sea escuchada, y que luchen por la garantía de los derechos de nuestros atletas”, significó el nativo de Bayaguana, Monte Plata.

Luisito reconoció el esfuerzo de todos los contendores en especial el de Johanna Pimentel, de balonmano, la cual obtuvo 26 votos y demostró ser una contendiente de nivel para futuros comicios. “Ella también es garantía de respaldo para los atletas”.

El buen desarrollo de la contienda electoral estuvo bajo la responsabilidad de Maritza Ortiz, quien fungió como presidenta; el ingeniero Rafael Villalona sirvió como secretario y el ingeniero Edwin Rodríguez fungió como miembro.

La organización de las elecciones estuvo a cargo de los miembros del comité ejecutivo del COD, Miguel Rivera, José Mera e Irina Pérez.