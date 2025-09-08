El alero dominicano Chris Duarte debutó este domingo con el Unicaja anotando sus primeros puntos contra el Real Madrid en el cierre del Torneo Costa del Sol, donde recibió la ovación de la afición malagueña este domingo en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena.

El 26 de agosto fue presentado en la capital de la Costa del Sol y doce días después llegó estreno. Chris Duarte conoció de cerca a su afición como local en un amistoso ante el Real Madrid de mucha dureza e intensidad donde terminó siendo el máximo anotador de su equipo junto a Tyler Kalinoski.

El ex NBA tuvo un impacto inmediato en el juego. Entró a 4:12 del final del primer cuarto en sustitución del propio Kalinoski y disputó casi trece minutos en total donde convirtió 14 puntos con 2/4 en triples -uno de ellos desde siete metros que levantó a la grada-, 2/3 en tiros de dos y 4/4 en tiros libres.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Participó en varios tramos de cada cuarto y se le vieron pronto sus cualidades en le uno contra uno, retando a jugadores de altura y mucha capacidad defensiva como el pívot madridista Edy Tavares, ante quien metió su primera canasta, con reverso y paso atrás incluido para finalizar con un tiro en suspensión que arrancó el aplauso de la hinchada.

Curiosamente, coincidió en pista con otros dos jugadores de la República Dominicana, el cajista Tyson Pérez y el base madridista Andrés Feliz, compañero de selección, amigo y este año rival en la pelea por la Liga ACB.

El encuentro concluyó en derrota para el Unicaja por 82-89, pero la primera experiencia baloncestística de Duarte dejó muchos motivos a la afición de Málaga para ilusionarse con su nuevo jugador, sonriente en la cancha y con la personalidad que se espera de un anotador puro como él. (Alberto Fuentes, EFE)

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más