La representación de República Dominicana tuvo una destacada jornada en el Paraguay Open de Bádminton 2026, gracias al sólido desempeño de sus parejas femeninas y de dobles mixto, que consiguieron importantes victorias para avanzar a las siguientes rondas del torneo internacional.

La actuación más sobresaliente fue protagonizada por Alissa J. Acosta y Daniela Acosta, quienes remontaron un exigente compromiso ante las brasileñas para imponerse con parciales de 21-13, 13-21 y 21-08.

Las dominicanas dominaron el primer set con autoridad, cedieron el segundo ante la reacción de sus rivales y recuperaron el control en el parcial definitivo con un juego agresivo y preciso que les aseguró el boleto a la próxima fase.

Claritza Pie y Nairoby Jiménez también avanzan

El buen momento del dobles femenino continuó con la victoria de Claritza Pie y Nairoby Jiménez, quienes derrotaron en sets corridos a las peruanas Rafaela Nunar y Analia Yi Ordóñez.

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La dupla dominicana mantuvo el dominio durante todo el encuentro para imponerse por 21-16 y 21-17, resultado que les permite seguir en competencia dentro del certamen.

En la modalidad de dobles mixto, Yonatan Linarez y Nairoby Jiménez firmaron una de las actuaciones más contundentes de la jornada al superar a los brasileños Davi Fraga y Elisa del Passo Fraga con marcadores de 21-07 y 21-05.

Derrotas en dobles e individual masculino

La jornada también dejó resultados adversos para otros representantes nacionales. En dobles masculino, Yonatan Linarez y Anderson Taveras cayeron frente a los brasileños Renan Melo y Donnians Oliveira por 21-14 y 21-13.

Por su parte, Anderson Taveras fue eliminado en la modalidad individual masculina tras perder ante el guatemalteco Alonso Espinoza con parciales de 21-14 y 21-09.

En ese mismo orden, la pareja integrada por Víctor Ovalles y Ernick Zorrilla quedó fuera del torneo al sucumbir ante los brasileños Willian Guimaraes y Alisson Vasconcellos por 21-14 y 21-10.

Pese a estos resultados, República Dominicana mantiene vivas sus aspiraciones en el Paraguay Open 2026 con varias duplas aún en competencia, consolidando el crecimiento del bádminton nacional en el escenario internacional y sumando experiencia en eventos puntuables para el ranking continental.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más