La selección femenina de voleibol de Bulgaria derrotó este viernes 3-0 (25-19, 25-19 y 25-13) a las Reinas del Caribe en la tercera jornada de la Liga de Naciones de Voleibol (VNL), que se celebra en Brasil.

El conjunto dominicano sufrió su tercera derrota consecutiva en el torneo y ahora presenta marca de 0-3. Las dirigidas por el entrenador brasileño Marcos Kwiek tuvieron dificultades tanto en ataque como en defensa ante una Bulgaria que dominó el encuentro de principio a fin y consiguió su primera victoria de la competencia.

La ofensiva búlgara estuvo encabezada por Mikaela Stoyanova, quien terminó con 21 puntos. Por República Dominicana, Kattielle Alonzo lideró el ataque con 11 tantos, seguida por Massiel Matos con ocho y Yonkaira Peña con seis.

Las estadísticas reflejaron el amplio dominio europeo. Bulgaria superó a las quisqueyanas 49-26 en puntos de ataque y también se impuso 10-8 en bloqueos.

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El equipo dominicano presentó varias ausencias en su alineación habitual. La estelar líbero Brenda Castillo no vio acción durante el partido, mientras que Brayelin Martínez y Gaila González iniciaron desde la banca.

Tras el encuentro, Kwiek reconoció que el equipo mostró un bajo nivel ofensivo, aunque expresó confianza en una mejoría en los próximos compromisos.

Las Reinas del Caribe descansarán este sábado y volverán a la cancha el domingo a las 11:00 de la mañana, cuando enfrenten a la selección anfitriona de Brasil en busca de su primera victoria en la presente edición de la Liga de Naciones.

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