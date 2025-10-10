El Higuamo sacó la mejor parte en el torneo pesas, mientras que Cibao Norte dominó el tenis de mesa por equipo y Metropolitana II obtuvo buen resultado en las primeras competencias del atletismo este jueves en los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales.

La representación El Higuamo, integrada por las provincias Higüey y San Pedro de Macorís, conquistó 10 medallas de oro en el primer día del torneo de pesas, y dos preseas de bronce.

El segundo lugar correspondió a Metropolitana II (Monte Plata y Santo Domingo), con dos metales dorados, seis de plata y tres de bronce, mientras que El Suroeste (Barahona y Neyba) consiguió dos preseas de oro, una de plata y cuatro de bronce.

En el tenis de mesa por equipo, Cibao Norte logró un oro y una plata, seguido por El Higuamo, con una presea de plata y otra de bronce, en tanto que Metropolitana I logró una plata; mientras que El Suroeste, Metropolitana II y Cibao Sur, un bronce cada una.

El atletismo entregó las primeras medallas en los 800 metros y bala masculina, donde Metropolitana II logró un oro y una plata; El Higuamo se alzó con un oro y un bronce, mientras que El Noroeste obtuvo una presea dorada; Cibao Sur dos metales de plata, en tanto que Metropolitana I y El Suroeste alcanzaron un bronce.

Medallero general

Con la cosecha de 13 medallas de oro en la jornada de este jueves, El Higuamo se situó en la primera posición del medallero general con un total de 53 preseas, incluidas 24 de oro, siete de plata y 22 de bronce.

La Zona Metropolitana II, que estaba en la cima, descendió al segundo peldaño, con 23 metales dorados, 28 de plata y 29 de bronce (80 en total), en tanto que El Valle ocupa el tercer puesto, con 15 preseas de oro, 13 de plata y 11 de bronce.

El cuarto lugar lo ocupa El Suroeste, con 12 medallas de oro, 14 de plata y 27 de bronce, mientras que el quinto puesto recae sobre El Nordeste, con 12 oros, 11 platas y 18 de bronce. Cibao Sur es sexto, con 11 metales dorados, 12 plateados y 20 de bronce, y el séptimo corresponde al Noroeste, con nueve preseas de oro, cinco de plata y nueve de bronce.

Medallero General

Zona oro plata bronce total

Higuamo 24 07 22 53

Metropolitana II 23 28 29 80

El Valle 15 13 11 39

Suroeste 12 14 27 53

Nordeste 12 11 18 41

Cibao Sur 11 12 20 43

Cibao Noroeste 09 05 09 23

Cibao Norte 06 11 17 34

Metropolitana I 05 16 24 45

NOTA: No incluye jornada nocturna del atletismo

Karate

Cibao Sur y Cibao Norte, oro en kata individual

SAN FRANCISCO DE MACORÍS. Los atletas Grisley Guzmán, de la zona Cibao Sur, y James Durán, del Cibao Norte, se alzaron con las medallas de oro en la modalidad de Kata Individual femenino y masculino, respectivamente, en el inicio del karate de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales.

Grisley Guzmán (Cibao Sur) demostró una técnica superior para quedarse con el primer lugar. La medalla de plata fue para Dana Vásquez, representante del Cibao Norte, mientras que Gabriela de los Santos, de la zona Metro 1, completó el podio con el bronce.

Por el lado masculino, James Durán (Cibao Norte) se coronó campeón, mostrando gran destreza y precisión en su ejecución. El segundo puesto fue para Guillermo Sánchez, de Metro 1. El tercer lugar fue compartido por Joskeny Ochoa, de la zona Metro 2, y Adrián Romano, de Cibao Sur, quienes se colgaron la medalla de bronce.

Tenis de mesa

El Higuamo y Cibao Norte conquistan el Tenis de Mesa por equipos

SALCEDO. Las zonas El Higuamo y Cibao Norte se proclamaron campeonas en el torneo por equipos de Tenis de Mesa femenino y masculino, respectivamente, dentro del calendario de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales (JEDN).

El evento tuvo como sede el Polivalente Willyvaldo Paulino Rivas, ubicado en el municipio de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.

En femenino, el representativo El Higuamo se coronó campeón al vencer con marcador de 3-0 a Cibao Norte, que se quedó con la medalla de plata. Las zonas Cibao Sur y Suroeste compartieron las medallas de bronce.

En masculino, el combinado Cibao Norte se impuso 3-1 sobre Metropolitana I para conquistar el título de campeón y la medalla de oro. Metropolitana I obtuvo la plata, y las medallas de bronce fueron compartidas entre Metropolitana II y El Higuamo.

En la categoría femenina, las medallas y souvenirs de oro fueron entregados al equipo campeón de El Higuamo por la atleta de la Selección Nacional Eva Brito, la destacada dama del protocolo dominicano Eladia “Tuty” Cordero, y el presidente de la Federación Dominicana de Tenis de Mesa, Gary Hernández.

Las subcampeonas de Cibao Norte recibieron sus medallas de plata de manos de la vicealcaldesa del municipio de Salcedo Italia López y del subdirector del Distrito Educativo 07-02, profesor Jorge Valdés.

Las medallas de bronce fueron entregadas a Cibao Sur y Suroeste por el licenciado Benjamín Puello, director jurídico del INEFI, y el técnico distrital Félix Reynoso.

En el masculino, las medallas de oro y souvenirs fueron otorgados al equipo campeón de Cibao Norte por Benjamín Puello, Italia López y Jorge Valdés.

Las preseas de plata de Metropolitana I fueron entregadas por Gary Hernández y Eva Brito, mientras que las medallas de bronce, compartidas entre Metropolitana II y El Higuamo, fueron otorgadas por Eladia “Tuty” Cordero y Félix Reynoso.

Levantamiento de pesas

Méndez, Adames, Suárez y Reyes conquistan oro en pesas Juegos Escolares

LA VEGA.- Los atletas Scali Méndez, Lesslie Peña Adames, Eriandy Suárez y Walin Reyes se adjudicaron las medallas de oro en arranque y envión durante el inicio de las competencias de levantamiento de pesas de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025.

El Club Enriquillo sirvió de escenario para las jornadas competitivas de esta fiesta escolar que tiene esta provincia de subsede.

Méndez, de la zona Suroeste, se proclamó campeón en femenino de los 44 kilogramos al levantar 35 kgs en arranque y 46 en envión. La plata fue para Dulia Joseph (25 kgs y 36 kgs), de la Metropolitana II, y el bronce para Yulaimy Soriano Berra (24 kgs y 27 kgs).

En los 48 kilos, además de Peña Adames lograr el oro en arranque (46 kgs) y envión (55 kgs), también conquistó la plata Lusanny Jiménez Familia (40 kgs y 50 kgs), de Cibao Sur, y Nashley Thoas Víctor (30 kgs y 40 kgs), de Suroeste, respectivamente.

En masculino, Suárez y Reyes se colgaron la presea dorada en los 56 y 60 kgs femenino, respectivamente en la modalidad de arranque. A Suárez le siguió en el pódium Brayan Beltré de León, de la zona El Valle, mientras que el bronce recayó en Josua Martínez Capellán, de Cibao Sur.

De su lado, en envión de los 56 kgs., el segundo lugar fue para Martínez Capellán, de Cibao Sur y el tercer lugar para Yeilín Fernández Padua.

De su lado, Reyes conquistó el metal de primer lugar en los 60 kilogramos masculino en arranque, seguido de Eyden Cid Peguero, de El Valle, y Emanuel Maríñez de Jesús. En cambio, en envión, los tres primeros lugares fueron para Reyes, Maríñez de Jesús y Leonardo Labot Noel.

Baloncesto

Cibao Norte e Higuamo triunfan

SAN FRANCISCO DE MACORÍS. El conjunto de Higuamo detuvo el impulso del equipo Nordeste, para alzarse con la victoria 51 por 44 en el primer partido este jueves del torneo de baloncesto de los Juegos Escolares Deportivos Nacionales.

El capitán Yerri Contreras lideró la ofensiva de Higuamo, con 20 puntos, escoltado por Julio Rijo con 15 unidades y 12 rebotes. Por el Nordeste, Enmanuel Amparo fue el más destacado con 12 puntos y 22 rebotes, mientras Angelo Lajara aportó 7 tantos y 13 rebotes.

Higuamo dominó gran parte del encuentro, llegando a tener ventaja de 13 puntos (46-33) gracias a su consistencia en los tiros de campo (30%) y su control del juego.

Cibao Norte 79, 63 Metropolitano I 63

Cibao Norte mantuvo su paso firme y venció con autoridad 79 por 63 al equipo Metropolitano I, con el gran trabajo de su plantilla y dominio en los tableros.

El capitán Raynier Peña comandó la ofensiva cibaeña, con 20 puntos, secundado por Daneurys Vidal, con 17 tantos, y Lasniel González, con ocho puntos y 13 rebotes.

Por Metropolitano I, Jaiden Guillén volvió a ser figura con 14 puntos y 11 rebotes, mientras Fernando Peña sumó 12 tantos y 8 rebotes.

Voleibol masculino

Nordeste, Cibao Norte, El Valle y Suroeste avanzan a semifinales

Villa Tapia. Los sextetos representativos de las zonas Nordeste, Cibao Norte, El Valle y Suroeste clasificaron a la semifinal del torneo de Voleibol Masculino en el marco de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales (JEDN), organizados por el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI).

La disciplina de Voleibol se celebra en el Polideportivo Fedevita del municipio de Villa Tapia, provincia Hermanas Mirabal, donde los anfitriones del Nordeste concluyeron la serie regular con récord invicto de 4-0, asegurando el primer lugar del Grupo A.

En esa misma llave, Cibao Norte finalizó segundo con 3-1, mientras que las zonas Metropolitana II, El Higuamo y Noroeste quedaron eliminadas con marca de 1-3 cada una.

En el Grupo B se produjo un triple empate entre El Valle, Suroeste y Metropolitana I, todos con 2-2, clasificando por mejor diferencia de puntos El Valle (primero) y Suroeste (segundo). Quedaron eliminados Metropolitana I y Cibao Sur, este último con récord de 0-3.

Durante la jornada de este jueves se celebraron dos partidos decisivos.

En el primero, Cibao Norte venció 2-0 a Metropolitana II con parciales 25-21 y 25-22.

Steven Reyes lideró la ofensiva ganadora con 12 puntos (11 ataques y 2 servicios), secundado por Yordany Torres con 9 puntos (7 ataques y 2 bloqueos).

Por los derrotados, Yohan Coronado tuvo 9 puntos (5 ataques, 3 bloqueos y 3 servicios) y Joseph Vinicio con 8 puntos.

En el cierre de la jornada, el Nordeste se impuso 2-0 sobre El Higuamo con parciales 25-11 y 25-19, asegurando su clasificación invicta.

Darlin García volvió a ser la figura ofensiva con 9 puntos (4 ataques y 5 servicios), apoyado por Breini García con 6 puntos.

Por los derrotados, Juan Hernández (5 puntos, todos en ataques) y Carlos Monegro (3 puntos, con 2 ataques y un bloqueo).

A primera hora se enfrentarán Nordeste y Suroeste, mientras que en el partido de fondo medirán fuerzas El Valle y Cibao Norte.

Los equipos perdedores disputarán el tercer lugar el sábado a las 8:30 de la mañana, y posteriormente los ganadores jugarán por la medalla de oro.

FÚTBOL SALA

Cibao Norte, El Valle y Nordeste se destacan

Castillo, provincia Duarte. Con grandes demostraciones de talento y espíritu competitivo, se celebró la cuarta jornada del Futsal Masculino de los Juegos Escolares Deportivos 2025 en el municipio de Castillo, donde las distintas zonas continuaron disputando intensos encuentros.

En el primer partido, la Zona Cibao Norte logró una importante victoria al imponerse 6 goles por 4 frente a la Zona Noroeste.

Por los ganadores, Alexander Márquez anotó tres goles, Emil Alfredo Núñez marcó dos, y Aba Gabriel completó la cuenta con uno.

Por el equipo derrotado, Elahim Antonio y Abiezer Acosta marcaron dos goles cada uno.

En el segundo encuentro, la Zona El Valle dominó ampliamente al vencer 5 goles por 0 a la Zona Metropolitana I.

Los tantos fueron obra de Alan Ramírez, Shainer Nina, Juzgas Méndez, Ángel Vicente y Henderly Verás, todos con un gol cada uno, destacando el juego colectivo y la precisión ofensiva del equipo.

Mientras que en el tercer enfrentamiento, la Zona Nordeste se impuso 2 goles por 1 frente a El Valle.

Por los ganadores, Saúl Eduardo y Elohim Arturo marcaron un gol cada uno, mientras que Edmil Mendoza anotó el único tanto por los derrotados.

