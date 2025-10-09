Los Yanquis de Nueva York dijeron adiós este miércoles a sus ilusiones de una segunda Serie Mundial consecutiva al caer por 5-2 ante los Azulejos de Toronto que festejaron su clasificación facilitada por el dominicano Vladimir Guerrero Jr., mientras los Filis de Filadelfia esquivaron la eliminación ante los Dodgers de Los Ángeles.

Los Tigres de Detroit y los Cachorros de Chicago también alargaron sus series Divisionales de las Grandes Ligas con triunfos ante los Marineros de Seattle y los Cerveceros de Milwaukee, respectivamente.

Los Yanquis fueron los primeros en caer en esta fase de los playoffs por un global de 3-1 frente a Toronto.

Los 47.000 aficionados se retiraron cabizbajos del Yankee Stadium en una noche fría y lluviosa tras ver cómo su equipo sumaba una temporada más, y van 16 seguidas, sin alcanzar un campeonato.

Los Bombarderos del Bronx ya habían estado en el alambre en esta postemporada, sobreviviendo a dos partidos de eliminación ante los Medias Rojas y uno el martes ante Toronto, en un juego en el que perdían por 6-1.

Este miércoles ya no les quedaban vidas frente a los Azulejos, que golpearon temprano de la mano del dominicano Guerrero Jr., quien remolcó su novena carrera de la serie en la entrada inicial.

Los locales igualaron en el tercer inning con un jonrón de Ryan McMahon, pero en el quinto Ernie Clement puso de nuevo en cabeza a Toronto.

Detroit iguala a Milwaukee

En el séptimo episodio el bahameño Jazz Chisholm Jr. cometió un fatídico error cuando se le escapó una bola en la segunda base y permitió que los Azulejos pusieran corredores en las esquinas.

Nathan Lukes explotó la situación con un sencillo ante el relevista Devin Williams que dio vía libre a Clement y el venezolano Andrés Giménez para que pusieran a Toronto a una distancia de 4-1.

Otra anotación del mexicano Alejandro Kirk en la octava entrada extendió la desesperación entre las tribunas del Yankee Stadium, con el actor Timothée Chalamet y la modelo Kylie Jenner en primera fila.

En la última, el estelar Aaron Judge estrelló la pelota contra el muro y permitió que anotara el dominicano Jasson Domínguez.

Pero a continuación el cerrador de Toronto, Jeff Hoffman, bajó la persiana a una temporada sin brillo de los Yanquis.

La novena del Bronx, que cayó el año pasado en la Serie Mundial ante los Dodgers, terminó por detrás de Toronto en la división Este, en una campaña que arrancó con la dolorosa partida de su estrella dominicana Juan Soto a sus vecinos Mets.

"Sentía que estábamos comenzando a avanzar en esta parte final de temporada, pero no salió como esperábamos", reconoció Judge.

"Es muy decepcionante", coincidió Chisholm Jr. "Todos creíamos que éramos el equipo a batir".

Los Azulejos, de su lado, jugarán su primera Serie de Campeonato de la Liga Americana desde 2016 frente a los Tigres o los Marineros.

Este miércoles Detroit venció 9-3 a Seattle en una tarde en la que el puertorriqueño Javier Báez brilló con un jonrón de tres carreras y el venezolano Gleyber Torres firmó otro individual.

Esta eliminatoria quedó empatada 2-2 y se definirá en el quinto partido del viernes en la casa de los Marineros.

Filis bombardean a Kershaw

En la Liga Nacional, los Dodgers cayeron 8-2 frente a los Filis, que recortaron la desventaja en la serie a 2-1 impulsados por dos jonrones de Kyle Schwarber.

Los vigentes campeones se habían llevado dos victorias de Filadelfia y querían sellar la barrida frente a sus aficionados.

Pero los Filis, segundo mejor equipo de la fase regular tras Milwaukee, se rebelaron en un partido que encarrilaron frente al reputado lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto y sentenciaron explotando las limitaciones del veterano Clayton Kershaw.

Tommy Edman abrió el marcador para los locales con un jonrón antes de que los Filis encadenaran tres carreras en el cuarto inning frente a Yamamoto.

Schwarber pegó su primer cuadrangular ante el japonés y otro después frente a Kershaw.

El icónico lanzador, que se retirará tras estos playoffs a sus 37 años, fue bombardeado por los Filis con dos jonrones, seis hits y cinco carreras en sus dos entradas sobre el montículo.

Schwarber ascendió al tercer lugar de cañoneros de Las Mayores en postemporada con 23 jonrones. Únicamente lo superan el dominicano Manny Ramírez (29) y el venezolano José Altuve (27).

Shohei Ohtani no pegó un hit en sus cinco turnos al bate para unos Dodgers que tendrán una segunda oportunidad de avanzar hoy jueves también en casa.

En la otra serie, los Cachorros vencieron 4-3 a los Cerveceros y se acercaron 2-1 con la intención de empatar en el cuarto episodio también este jueves.

