Los Toros del Este anunciaron este martes la contratación del receptor colombiano Ronaldo Hernández y en partido de pretemporada se impusieron 8-1 a los Leones del Escogido.

Hernández, de 27 años, estará en acción por tercera ocasión en la liga dominicana, que comenzará su nueva temporada el 15 de octubre.

Jugó para los Toros del Este en la campaña 2021-22 y para los Gigantes del Cibao en 2023-24.

"Es un receptor de experiencia con buena habilidad para llamar el juego y manejar el cuerpo de lanzadores, fortalece una posicion muy importante," dijo el gerente general del equipo, Jesús Mejía.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

De por vida en 10 años en las ligas menores, el bateador derecho tiene una línea ofensiva de .276/.330/.455 con 106 jonrones y 467 remolcadas en 754 partidos.

En este 2025 dividió su tiempo entre AA y AAA con los Medias Rojas de Boston y Yanquis de Nueva York, además de que vio acción en un par de partidos con los Pericos de Puebla en México.

La contratación de Hernández se suma a la de los abridores Jaime Barría, Tyler Eppler y Matt Dermody, así como a los relevistas Joe Corbett, Tanner Kiest y R.J. Alanis como los importados anunciados por el club hasta el momento.

Paliza en La Romana

Aaron Sánchez tiró tres sólidas entradas sin hits, Jeison Guzmán remolcó un par de vueltas, Yairo Muñoz dio un par de hits, en partido de pretemporada donde los Toros del Este se impusieron 8-1 a los Leoenes.

Los bates taurinos totalizaron 11 hits, siendo la segunda vez en la pretemporada que llegan a cifras dobles en indiscutibles.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más