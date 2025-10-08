Los Toros del Este anunciaron este martes la contratación del receptor colombiano Ronaldo Hernández y en partido de pretemporada se impusieron 8-1 a los Leones del Escogido.
Hernández, de 27 años, estará en acción por tercera ocasión en la liga dominicana, que comenzará su nueva temporada el 15 de octubre.
Jugó para los Toros del Este en la campaña 2021-22 y para los Gigantes del Cibao en 2023-24.
"Es un receptor de experiencia con buena habilidad para llamar el juego y manejar el cuerpo de lanzadores, fortalece una posicion muy importante," dijo el gerente general del equipo, Jesús Mejía.
De por vida en 10 años en las ligas menores, el bateador derecho tiene una línea ofensiva de .276/.330/.455 con 106 jonrones y 467 remolcadas en 754 partidos.
En este 2025 dividió su tiempo entre AA y AAA con los Medias Rojas de Boston y Yanquis de Nueva York, además de que vio acción en un par de partidos con los Pericos de Puebla en México.
La contratación de Hernández se suma a la de los abridores Jaime Barría, Tyler Eppler y Matt Dermody, así como a los relevistas Joe Corbett, Tanner Kiest y R.J. Alanis como los importados anunciados por el club hasta el momento.
Paliza en La Romana
Aaron Sánchez tiró tres sólidas entradas sin hits, Jeison Guzmán remolcó un par de vueltas, Yairo Muñoz dio un par de hits, en partido de pretemporada donde los Toros del Este se impusieron 8-1 a los Leoenes.
Los bates taurinos totalizaron 11 hits, siendo la segunda vez en la pretemporada que llegan a cifras dobles en indiscutibles.
El norteamericano Sánchez, invitado fuera de roster, lanzó 3 entradas sin hits ni boletos, al tiempo que ponchó 5 bateadores.
Los Toros estrenaron la pizarra en la primera entrada con doble de Gilberto Celestino y sencillo remolcador de Yairo Muñoz.
En la cuarta entrada la tropa taurina atacó al relevista rojo Iván Armstrong luego de dos outs, con dobles consecutivos de Félix Reyes y Sandber Pimentel para la segunda rayita naranja.
La tropa taurina abrió el marcador con un rally de 4 anotaciones en la séptima entrada, producto de hit de 2 carreras de Jeison Guzmán, sencillo remolcador de Engel Beltre y la otra vuelta anotó por error del antesalista rojo en batazo de Wendell Rijo.
En el octavo los Toros pisaron el plato dos veces, aprovechando un error del campocorto escarlata y con un batazo al cuadro de Ramón Torres en jugada de selección.
Los escarlatas anotaron en la octava entrada su única vuelta con largo cuadrangular de Ángel Mateo.
Luego de Sánchez, lanzaron Jesús Liranzo con 1 entrada en blanco, Chester Pimentel le siguió con 1.1 episodios de 2 hits y 3 ponches, Dayan Reinoso lanzó dos tercios en blanco. El también derecho Dayan Linárez dio un boleto y ponchó un bateador en la séptima entrada, sin permitir anotaciones.
Wendolyn Bautista lanzó 1.1 de 1 hit y 1 carrera, Félix Paulino sacó los últimos dos outs por los brazos naranja.
Los Toros mejoran a 3-2 en la pretemporada, este miércoles se estarán enfrentando a las Estrellas En San Pedro de Macorís a partir de las 5:00 pm.
Por los Toros, Yairo Muñoz de 3-2 con 1 remolcada, Sandber Pimentel de 2-1 con doble y remolcada, Onil Pérez de 2-1, Gilberto Celestino de 3-1 con doble y anotada, Jeison Guzmán de 1-1 con 2 producidas, Engel Beltre de 1-1 con 1 producida, Jhon Nuñez de 2-1.
