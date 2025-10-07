Los Gigantes del Cibao informaron este lunes la integración a sus entrenamientos de Eddinson Paulino, Helcris Olivarez, Frank Rodríguez, Emil Morales y Nomar Mazara, con miras a la temporada de béisbol profesional que comenzará el 15 de este octubre.

Mazara, jardinero de 30 años nacido en Santo Domingo, jugó en 2025 con las Águilas de Veracruz en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), donde registró promedio de .275, con 3 cuadrangulares y 19 carreras impulsadas en 40 juegos.

En las Grandes Ligas jugó desde 2016 hasta 2022 con los Texas Rangers, Chicago White Sox, Tigres de Detroit y Padres de San Diego.

Eddinson Paulino, infielder de 23 años nativo de Santiago, pertenece a la organización de los Toronto Blue Jays. Este año vio acción a nivel de Doble A.

Mientras que Helcris Olivarez, lanzador zurdo de 25 años nacido en San Francisco de Macorís, pertenece a los San Francisco Giants. En 2025 tuvo una destacada actuación entre Doble A y Triple A, acumulando una efectividad de 3.65, con 46 ponches y 1.62 de WHIP en 37 entradas lanzadas.

De su lado, Frank Junior Rodríguez, receptor de 24 años oriundo de Santiago, pertenece a la organización de los Los Ángeles Dodgers. En la temporada 2025 bateó para .218, con 3 jonrones y 18 impulsadas en 179 turnos al bate.

Emil Morales, de 19 años, nacido el 22 de septiembre de 2006 en Las Palmas de Gran Canaria, España, aunque con raíces en Santiago, fue el primer jugador escogido en el Sorteo de Novatos 2025 por los Gigantes del Cibao.

Este prometedor campocorto, que batea y lanza a la derecha, tuvo una brillante temporada entre los niveles Rookie y Clase A, con promedio de .314, 14 jonrones, 70 empujadas, 11 bases robadas y OPS de .911, dijo el equipo en una nota.

En la actualidad figura como el prospecto número 100 de MLB y el número 7 en la organización de los Dodgers.

