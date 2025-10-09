Eliminación japonesa en Chile confirma que la justicia no siempre gana a la mala suerte

Francia castigó a un Japón que anoche falló incontables oportunidades de gol con una decena de tiros en los palos, atajadas mágicas del portero rival y desperdicios imposibles de sus propios delanteros que, para colmo, perdieron en el último minuto de juego suplementario los pasajes para los cuartos de final del Mundial Chile Sub 20.

El cuadro nipón, el único junto a Argentina que avanzó con puntaje perfecto en su grupo, tomó por sorpresa a Francia desde el inicio a base de una gran velocidad de sus hombres en ofensiva, que generaron innumerables ocasiones de gol, todas desperdiciadas una y otra vez haciendo valer la máxima del fútbol de que no siempre gana el que con justicia lo merece.

El escaso público chileno presente en las gradas, mayoritariamente alentando a los asiáticos como premio a su incansable y frustrante ofensiva, y asimismo a la total ausencia de intencionalidad en las faltas al rival, también ensayó con abucheos a los franceses ahuyentar la evidente mala suerte de los nipones, que agradecieron a los anfitriones del Mundial.

Al final, todos esperaban la definición en los penales, porque todo hacía indicar que la llave se definiría desde los doce pasos, pero en la última acción del cotejo y tras una revisión en el VAR, la árbitra mexicana le concedió un penal a los franceses que marcaron el único gol del partido y terminaron con el calvario japonés.

Previamente, la jueza Katia Itzel García fue una y otra vez al VAR para verificar en la pantalla que otras jugadas podían inclinar la balanza, pero siempre salió de ellas sentenciando "no penalty".

AME6195. SANTIAGO (CHILE), 08/10/2025.- La árbitra Katia Itzel García reacciona este miércoles, en un partido de octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 entre Japón y Francia en el estadio Nacional de Santiago de Chile. EFE/Osvaldo Villarroel

