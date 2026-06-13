El conjunto catarí reaccionó en los minutos finales y encontró el premio a su insistencia con un cabezazo de Boualem Khoukhi para firmar el 1-1 definitivo, luego de que Suiza dominara gran parte del compromiso y se adelantara con un penal convertido por Breel Embolo.

La igualdad deja a ambas selecciones con un punto en el Grupo B y mantiene abierta la lucha por los puestos de clasificación, en una jornada en la que Suiza dejó escapar una victoria que parecía encaminada.

Suiza impuso condiciones desde el inicio

El combinado europeo salió decidido a controlar el partido y rápidamente comenzó a generar peligro sobre la portería catarí. Dan Ndoye fue el primero en avisar con dos aproximaciones claras, mientras que Vargas y Zakaria también inquietaron con disparos desde media distancia.

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La insistencia tuvo recompensa a los 16 minutos, cuando una mala salida del guardameta de Qatar terminó en penal a favor de Suiza. Breel Embolo se encargó de ejecutar el disparo con un remate cruzado para establecer el 1-0 y darle justicia al dominio mostrado por los helvéticos.

Antes del descanso, Suiza continuó manejando la posesión y estuvo cerca de ampliar la diferencia, aunque el arquero catarí respondió con varias intervenciones importantes para mantener con vida a su selección.

Qatar resistió y encontró el empate en el tramo final

En la segunda mitad, el conjunto dirigido por Qatar apostó por un planteamiento más defensivo para contener los constantes ataques rivales, mientras buscaba sorprender mediante transiciones rápidas y acciones a balón parado.

Suiza siguió creando ocasiones y estuvo cerca del segundo gol con disparos de Granit Xhaka, Embolo y el ingresado Manzambi, pero la falta de efectividad mantuvo abierto el encuentro.

Cuando parecía que los europeos se quedarían con los tres puntos, llegó el golpe catarí. En el minuto 90+4, Boualem Khoukhi apareció dentro del área para conectar de cabeza un preciso centro desde la banda izquierda y enviar el balón al fondo de la red, desatando la celebración de su selección y decretando el 1-1 definitivo.

Con este resultado, Qatar rescata un valioso punto en su estreno mundialista gracias a su capacidad de resistencia, mientras que Suiza deberá lamentar las numerosas oportunidades desperdiciadas que le impidieron asegurar la victoria.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más