Canadá logró salvar un empate 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina este viernes en Toronto, en un encuentro correspondiente al Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El conjunto europeo tomó la delantera en la primera mitad, pero los locales reaccionaron en el complemento y encontraron la igualdad gracias a un gol del recién ingresado Cyle Larin.

Bosnia golpeó primero con Jovo Lukic

El partido comenzó con una Canadá que buscó imponer condiciones desde los primeros minutos, aunque Bosnia y Herzegovina fue ganando confianza con el paso del tiempo y encontró la recompensa mediante Jovo Lukic, quien conectó un certero cabezazo para abrir el marcador.

Antes del descanso, el equipo canadiense intentó responder con varias llegadas y acciones a balón parado, pero se encontró con una defensa ordenada que logró mantener la ventaja mínima hasta el final de la primera mitad.

Canadá reaccionó en el complemento

Tras el descanso, el conjunto dirigido por Jesse Marsch adelantó sus líneas y aumentó la presión sobre la portería defendida por Nikola Vasilj. Los cambios realizados desde el banquillo le dieron mayor profundidad ofensiva y terminaron marcando la diferencia.

Cyle Larin, que había ingresado en la segunda parte, aprovechó una oportunidad dentro del área para marcar el empate y devolver la esperanza a la afición canadiense.

En los minutos finales, Canadá mantuvo la iniciativa e incluso estuvo cerca de completar la remontada con otra ocasión de Larin, pero la defensa bosnia evitó el tanto de la victoria.

Un punto para cada selección

El empate dejó a ambos equipos con un punto tras un compromiso muy disputado y de alternativas para ambos lados. Bosnia y Herzegovina mostró solidez durante gran parte del encuentro, mientras que Canadá evidenció capacidad de reacción para rescatar un resultado que le permite seguir sumando en la lucha por avanzar a la siguiente fase del Mundial 2026.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más