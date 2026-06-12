La selección de Canadá rescató un empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina este viernes en el Toronto Stadium, en un encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los europeos sorprendieron a los anfitriones al tomar ventaja en el minuto 20 gracias a un cabezazo de Jovo Lukic, quien aprovechó una de las llegadas más peligrosas de su equipo para vencer al guardameta Maxime Crépeau.

Canadá intentó reaccionar durante gran parte del encuentro, dominando varios tramos de la posesión y generando oportunidades de gol, aunque se encontró con una defensa bosnia bien organizada. La insistencia del conjunto local tuvo recompensa en el minuto 78, cuando Cyle Larin, recién ingresado desde el banquillo, marcó el tanto del empate que desató la celebración de los aficionados presentes en Toronto.

En los minutos finales, ambas selecciones buscaron el gol de la victoria, pero el marcador no volvió a moverse. Con este resultado, Canadá y Bosnia y Herzegovina suman su primer punto en el Grupo B, que también integran Catar y Suiza.

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El empate mantiene abiertas las opciones de clasificación para ambos equipos de cara a la segunda jornada de la fase de grupos.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más