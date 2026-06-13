La selección de Brasil comenzó su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un empate 1-1 frente a Marruecos, en un encuentro correspondiente al Grupo C disputado este sábado y marcado por el equilibrio entre ambos conjuntos.

El combinado africano se adelantó en el marcador durante la primera mitad, pero la Canarinha reaccionó antes del descanso para igualar las acciones. El resultado deja a ambas selecciones con un punto en la clasificación y mantiene abierta la lucha por los puestos de acceso a la siguiente fase.

Marruecos sorprendió con un inicio efectivo

El conjunto dirigido por Walid Regragui mostró personalidad desde los primeros minutos y generó las primeras ocasiones de peligro. Su insistencia encontró recompensa a los 20 minutos, cuando logró abrir el marcador y poner en aprietos a una Brasil que tardó en encontrar su mejor versión.

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La selección africana se mostró sólida en defensa y aprovechó los espacios para inquietar a la zaga brasileña, obligando a Alisson a intervenir en varias oportunidades.

Brasil reaccionó antes del descanso

La respuesta de la Canarinha llegó pocos minutos después. Luego de desperdiciar una clara oportunidad con Vinícius Júnior, el conjunto sudamericano consiguió el empate a los 31 minutos y recuperó el control del partido antes de irse al descanso.

El gol permitió a Brasil ganar confianza y equilibrar un encuentro que hasta ese momento había favorecido ligeramente al conjunto marroquí.

Los porteros evitaron un desenlace diferente

En la segunda mitad, el ritmo del partido disminuyó y ambos entrenadores realizaron modificaciones para buscar la victoria. Brasil controló por momentos la posesión, mientras Marruecos mantuvo el orden defensivo y apostó por el contragolpe.

Las mejores acciones llegaron en el tramo final. Bono evitó el segundo gol brasileño con una gran atajada ante Danilo y, ya en el tiempo añadido, Alisson respondió con una espectacular doble intervención que salvó a la Canarinha de una derrota en su estreno mundialista.

Con este empate, Brasil y Marruecos suman un punto en el Grupo C y dejan abierta la disputa por la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más