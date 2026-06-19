La selección de Haití volverá este viernes al escenario mundialista para afrontar uno de los mayores retos de su historia reciente cuando enfrente a Brasil en la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026. Sobre el papel, el favoritismo es absoluto para la Canarinha, pero el conjunto caribeño llega con la ilusión de seguir escribiendo una historia marcada por la resiliencia y la superación.

Después de caer por la mínima (1-0) ante Escocia en su debut, los dirigidos por Sébastien Migné necesitan sumar para mantener vivas sus opciones de avanzar a la siguiente fase. Del otro lado estará un Brasil que tampoco pudo comenzar con victoria tras empatar 1-1 frente a Marruecos y que ahora está obligado a ganar para no complicar su clasificación.

Una selección construida desde la diáspora

El caso de Haití es uno de los más singulares de esta Copa del Mundo. De los 26 convocados, solo una minoría nació en territorio haitiano, mientras que buena parte del plantel se formó en Francia, Canadá, Estados Unidos, Suiza y otros países.

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La realidad del equipo también está marcada por la crisis que atraviesa la nación caribeña. Debido a los problemas de seguridad, Haití disputó sus partidos de clasificación fuera de su territorio y su entrenador, el francés Sébastien Migné, ha reconocido públicamente que nunca ha podido visitar el país desde que asumió el cargo en 2024, realizando gran parte del trabajo mediante concentraciones en el extranjero y videollamadas.

Bellegarde e Isidor lideran la esperanza haitiana frente a una Brasil necesitada

Aunque llega como amplio desfavorecido, Haití cuenta con futbolistas capaces de competir al máximo nivel. Jean-Ricner Bellegarde aporta experiencia tras su paso por la Premier League inglesa, mientras que Wilson Isidor representa una de las principales amenazas ofensivas del conjunto caribeño.

También destacan el veterano guardameta Johny Placide y el defensor Ricardo Adé, piezas fundamentales de un equipo que buscará resistir el poderío ofensivo brasileño y aprovechar cualquier oportunidad para sorprender.

Brasil, por su parte, afronta el compromiso con la presión de conseguir su primera victoria del torneo. Carlo Ancelotti podría mantener la base del once que enfrentó a Marruecos, con Vinícius Júnior como principal referencia en ataque, acompañado por Igor Thiago, Raphinha, Lucas Paquetá, Bruno Guimarães y Casemiro.

Pronósticos, figuras y el peso de la historia

El historial favorece ampliamente a Brasil, que ha ganado los tres enfrentamientos oficiales entre ambas selecciones. El antecedente más recordado fue la goleada 7-1 conseguida en 2016 durante la Copa América Centenario.

Las casas de análisis y especialistas también apuntan a una victoria cómoda de la Verdeamarela, incluso con pronósticos que proyectan una diferencia de varios goles. Sin embargo, el Mundial suele ser escenario de sorpresas y Haití espera convertir su condición de víctima en una motivación adicional.

Más allá del resultado, el encuentro enfrenta dos realidades completamente distintas: una Brasil pentacampeona del mundo y candidata al título frente a una Haití que regresó a la máxima cita del fútbol después de más de cinco décadas y que busca demostrar que su presencia en el torneo es mucho más que una anécdota.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más