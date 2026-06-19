Vladimir Guerrero Jr. volvió a encender su poder ofensivo al conectar un jonrón de 410 pies en la primera entrada ante el primer lanzamiento del abridor Sonny Gray, guiando a los Toronto Blue Jays en una cerrada victoria frente a los Boston Red Sox.

El batazo, que aterrizó en la primera fila del Monstruo Verde en Fenway Park, significó su cuarto cuadrangular de la temporada 2026 y el primero desde el 17 de mayo, poniendo fin a una sequía de más de un mes sin sacar la pelota del parque.

Guerrero Jr. castigó de inmediato el primer pitcheo que vio de Sonny Gray, dejando claro desde el inicio el impacto ofensivo que tendría en el encuentro. Su conexión temprana marcó el ritmo de un duelo cerrado que mantuvo la tensión hasta las últimas entradas.

En la lomita, el abridor de Toronto Trey Yesavage respondió con una sólida salida, manteniendo la blanqueada durante gran parte del juego. El derecho ponchó a seis bateadores y no concedió bases por bolas, permitiendo tres carreras en 7.1 entradas, aunque salió sin decisión tras un empate 3-3.

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El encuentro se mantuvo parejo en todo momento, con ambos equipos intercambiando oportunidades ofensivas hasta que el conjunto canadiense logró inclinar la balanza en un cierre apretado en Boston.

El regreso del poder de Guerrero representa una señal positiva para Toronto, que confía en que su principal figura ofensiva pueda sostener este ritmo en la recta clave de la temporada.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más