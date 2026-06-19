El campocorto de los New York Mets, Francisco Lindor, comenzará este viernes una asignación de rehabilitación en liga menor, con la intención de acercarse a su regreso a las Grandes Ligas a inicios de la próxima semana.

Lindor no juega desde el 22 de abril debido a una distensión en la pantorrilla izquierda. Su proceso de recuperación incluye acción en Doble-A Binghamton y, dependiendo de las condiciones climáticas y su evolución física, también podría pasar por Triple-A Syracuse. El plan inicial contempla al menos dos partidos de rehabilitación, aunque su respuesta en el terreno podría modificar ese calendario.

El manager de los Mets, Carlos Mendoza, explicó que el jugador verá acción limitada en su primer encuentro y será evaluado día a día. “Sabemos que jugará dos partidos con seguridad”, señaló, dejando claro que la decisión final dependerá de cómo se sienta el campocorto tanto física como competitivamente.

En paralelo, el patrullero Tyrone Taylor también iniciará su proceso de rehabilitación este viernes tras una lesión en el flexor de la cadera derecha, aunque su regreso podría ser más lento que el de Lindor.

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El retorno del boricua obligaría a ajustes en el infield de los Mets. Se espera que Bo Bichette pase del campo corto a la tercera base, lo que reduciría el rol de Brett Baty, quien podría alternar también en otras posiciones. Además, Marcus Semien vería variaciones en su tiempo de juego dependiendo de la producción ofensiva del equipo.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más