Así va Lidom: Escogido y Licey siguen empatados en primer lugar y Gigantes ganan con remontada

Los Leones del Escogido, Tigres del Licey y Gigantes del Cibao consiguieron victorias este sábado 31 de octubre, en una jornada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) que mantuvo empatados a los dos equipos de la capital en el primer lugar de la tabla de posiciones y dejó una emocionante remontada en La Romana.

El Escogido derrotó 4-1 a las Águilas Cibaeñas y extendió a siete su racha de victorias consecutivas, mientras que el Licey venció 6-3 a las Estrellas Orientales, con una ofensiva de 13 imparables.

Por su parte, los Gigantes del Cibao superaron 6-5 a los Toros del Este, después de anotar dos carreras con dos outs en la novena entrada, resultado que les permitió alcanzar las seis victorias y seis derrotas.

Con estos resultados, el Escogido y el Licey comparten el primer lugar con idéntico récord de 8-4, mientras que los Gigantes ascendieron a la tercera posición.

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Escogido vence 4-1 a las Águilas y suma siete triunfos consecutivos

Los Leones del Escogido continuaron su recuperación en el campeonato al derrotar 4-1 a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao, gracias a un ataque encabezado por Marco Hernández y una destacada jugada de Vidal Bruján, quien se robó el plato.

El Escogido tomó ventaja en la primera entrada con una carrera anotada por Bruján tras un rodado de José Marmolejos, aunque las Águilas igualaron inmediatamente con una anotación de Steward Berroa, impulsada por J.C. Escarra.

La diferencia llegó en el cuarto episodio, cuando Marco Hernández conectó un sencillo de dos carreras que llevó al plato a Junior Lake y Sócrates Brito, colocando el encuentro 3-1.

En la séptima entrada, Vidal Bruján protagonizó una de las jugadas más destacadas de la jornada al robarse el plato durante una acción en la que Marmolejos se estafó la segunda base.

Los Leones terminaron con cuatro carreras, siete imparables y ningún error, mientras que las Águilas registraron una carrera, cinco hits y un error defensivo.

La victoria correspondió a Kenny Hernández (1-0), mientras que Joan Adón (0-2) cargó con la derrota. Robinson Martínez consiguió su quinto salvamento.

Con el triunfo, el Escogido mejoró su marca a 8-4, mientras que las Águilas descendieron a 3-8, permaneciendo en el último lugar.

Licey supera 6-3 a las Estrellas y se mantiene en el primer lugar

Los Tigres del Licey recuperaron el camino de la victoria al imponerse 6-3 sobre las Estrellas Orientales, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

Los azules tomaron ventaja desde el primer episodio, cuando Ramón Hernández conectó un sencillo productor de dos carreras que permitió anotar a Jesús Made y Kevin Alcántara.

Posteriormente, los Tigres agregaron una carrera en el segundo capítulo y otra en el cuarto para colocar el marcador 4-0.

Sin embargo, las Estrellas Orientales reaccionaron en el séptimo episodio con un cuadrangular de tres carreras de Leo Bernal, quien encontró en circulación a César Prieto y Aaron Schunk, reduciendo la diferencia a 4-3.

La respuesta del Licey llegó en el cierre de esa misma entrada, cuando Estevan Florial conectó un jonrón solitario de 423 pies, su segundo de la temporada, para ampliar la ventaja a 5-3.

El conjunto azul agregó una carrera en el octavo episodio y aseguró el triunfo 6-3.

Los Tigres terminaron con seis carreras, 13 imparables y ningún error, mientras que las Estrellas registraron tres anotaciones, cinco hits y dos errores.

La victoria fue para Vladimir Gutiérrez (1-1), la derrota correspondió a Jaime Barría (1-1) y Jean Carlos Mejía consiguió su cuarto salvamento.

Con este resultado, el Licey mejoró a 8-4 y se mantiene empatado con el Escogido en el primer lugar. Las Estrellas Orientales, por su parte, descendieron a 5-6 y acumulan cuatro derrotas consecutivas.

Gigantes remontan en el noveno y derrotan 6-5 a los Toros

Los Gigantes del Cibao protagonizaron el desenlace más emocionante de la jornada al derrotar 6-5 a los Toros del Este en el Estadio Francisco A. Micheli, de La Romana, después de llegar al noveno episodio perdiendo por una carrera.

El equipo francomacorisano comenzó dominando el encuentro y tomó ventaja 2-0 en la primera entrada, con una carrera impulsada mediante un elevado de sacrificio de Marcell Ozuna.

En el tercer episodio, Ozuna conectó un jonrón de dos carreras por el jardín izquierdo, con Noelvi Marte en circulación, para ampliar la ventaja a 4-0.

Los Toros reaccionaron con dos anotaciones en el tercer capítulo y otras dos en el sexto, estas últimas producidas mediante una base por bolas con las bases llenas de Enmanuel Valdez y un elevado de sacrificio de Pedro Severino, que empató el encuentro 4-4.

En el séptimo, Jesús Sánchez conectó un sencillo remolcador que permitió anotar a Ronny Simón, dando a los Toros una ventaja de 5-4.

Sin embargo, cuando los romanenses se encontraban a un out de ganar el partido, los Gigantes reaccionaron en el noveno episodio.

Con dos corredores en circulación y dos outs, Gilberto Jiménez disparó un sencillo al jardín derecho que permitió anotar a Kelvin Gutiérrez y Eddinson Paulino, completando la remontada y colocando el marcador 6-5.

Los Toros amenazaron en el cierre del noveno, pero no lograron producir la carrera del empate.

Los Gigantes finalizaron con seis carreras, 10 imparables y dos errores, mientras que los Toros registraron cinco anotaciones, siete hits y un error defensivo.

La victoria correspondió a Yunior Tur (1-0), mientras que Joe Record (0-1) cargó con la derrota. Jimmy Cordero obtuvo su primer salvamento.

Con este triunfo, los Gigantes igualaron su récord en 6-6, mientras que los Toros descendieron a 5-7.

Tabla de posiciones de LIDOM tras los partidos del sábado 31 de octubre

Los Leones del Escogido y los Tigres del Licey comparten el primer lugar de la tabla de posiciones, ambos con ocho victorias y cuatro derrotas (.667).

Los Gigantes del Cibao ocupan la tercera posición con récord de 6-6 (.500), a dos juegos de los equipos de la capital.

Las Estrellas Orientales se encuentran en el cuarto lugar, con 5-6 (.455), a dos juegos y medio, mientras que los Toros del Este ocupan el quinto puesto con 5-7 (.417), a tres juegos.

Las Águilas Cibaeñas permanecen en la última posición con 3-8 (.273), a cuatro juegos y medio de distancia.

La jornada dejó al Escogido como el equipo con la mejor racha activa del torneo, con siete triunfos consecutivos, mientras que el Licey continúa igualado en el primer lugar.

Los Gigantes del Cibao, que habían acumulado cuatro derrotas seguidas, consiguieron su tercera victoria consecutiva y alcanzaron la marca de .500, mientras que las Estrellas y las Águilas continúan atravesando dificultades en el campeonato.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más