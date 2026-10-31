Así quedó el panorama de Lidom: Escogido alcanza al Licey en primer lugar tras derrota de los Tigres ante Gigantes

Los Leones del Escogido, Gigantes del Cibao y Toros del Este salieron victoriosos este viernes 30 de octubre, en una jornada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) que dejó dos blanqueadas, un partido recortado por lluvia y un empate en el primer lugar de la tabla de posiciones.

El Escogido derrotó 2-0 a las Estrellas Orientales y extendió a seis su racha de victorias consecutivas, mientras que los Gigantes del Cibao vencieron 5-1 a los Tigres del Licey, resultado que permitió a los escarlatas alcanzar a los azules con idéntico récord de 7-4.

Por su parte, los Toros del Este blanquearon 3-0 a las Águilas Cibaeñas, que continúan en la última posición del campeonato con tres victorias y siete derrotas.

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La jornada también dejó cambios en la clasificación, con los Gigantes y los Toros igualados en el cuarto puesto y las Estrellas Orientales acumulando su tercera derrota consecutiva.

Escogido blanquea 2-0 a las Estrellas y suma seis triunfos consecutivos

Los Leones del Escogido continuaron su buen momento al derrotar 2-0 a las Estrellas Orientales en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo, apoyados en un cuadrangular de José Marmolejos y una sólida actuación de su cuerpo de lanzadores.

El encuentro permaneció sin anotaciones durante cinco entradas, hasta que Marmolejos rompió el empate en el sexto episodio con un jonrón solitario por el jardín derecho, su tercero de la temporada.

El batazo recorrió 371 pies y salió del bate a una velocidad aproximada de 103 millas por hora.

Los Leones agregaron una segunda carrera en el séptimo capítulo, cuando Andy Ibáñez anotó tras un error defensivo del intermedista Aaron Schunk, quien no pudo controlar un rodado conectado por Michael De la Cruz.

El pitcheo escarlata completó la blanqueada al limitar a las Estrellas a tres imparables, mientras que los Leones terminaron con seis hits y ningún error.

La victoria correspondió a Kelly Austin (2-1), mientras que Sammy Peralta (0-1) cargó con la derrota. Robinson Martínez obtuvo su cuarto salvamento.

Con el triunfo, el Escogido mejoró su marca a 7-4, mientras que las Estrellas descendieron a 5-5.

Gigantes derrotan 5-1 al Licey en partido recortado por lluvia

Los Gigantes del Cibao pusieron fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas al imponerse 5-1 sobre los Tigres del Licey en el Estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís.

El equipo francomacorisano tomó el control del partido desde la primera entrada, cuando fabricó cuatro carreras que resultaron determinantes para la victoria.

Los Gigantes ampliaron posteriormente su ventaja a cinco anotaciones, mientras que los Tigres apenas pudieron producir una carrera.

El encuentro fue interrumpido por un fuerte aguacero durante la parte baja del quinto episodio, cuando Marcell Ozuna se encontraba en el plato.

Las condiciones del tiempo impidieron continuar las acciones y, al haberse cumplido el mínimo reglamentario de entradas para que el juego fuera oficial, se declaró terminado con marcador de 5-1.

El abridor Jake Eder trabajó cuatro episodios, permitió cuatro imparables y ponchó a cinco bateadores. Emmanuel Mejía (1-0) se acreditó la victoria, mientras que Adonis Medina (1-2) cargó con la derrota.

Con el resultado, los Gigantes mejoraron a 5-6, mientras que el Licey quedó con récord de 7-4 y vio interrumpida su racha de dos triunfos consecutivos.

Toros blanquean 3-0 a las Águilas en La Romana

Los Toros del Este consiguieron su quinta victoria de la temporada al derrotar 3-0 a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Francisco A. Micheli, de La Romana.

Las tres carreras del conjunto romanense llegaron en el cuarto episodio, encabezadas por un sencillo remolcador de Francisco Urbaez y un doble productor de dos anotaciones de Enmanuel Valdez.

Urbaez permitió que Jesús Sánchez anotara la primera carrera y, posteriormente, Valdez conectó un batazo profundo al jardín central que llevó al plato a Justin Gonzales y Francisco Urbaez, colocando el encuentro 3-0.

Los Toros solicitaron una revisión arbitral al considerar que el batazo de Valdez podía ser un cuadrangular, pero se mantuvo la decisión original de doble.

Desde el montículo, Evan Grills (1-0) lanzó cinco entradas sin permitir carreras, con cinco imparables y tres ponches, para acreditarse la victoria.

El relevista Carlos Rodríguez trabajó tres episodios sin permitir anotaciones y consiguió su primer salvamento de la temporada.

La derrota correspondió a Jorge Tavárez (0-2).

Los Toros terminaron con tres carreras, seis imparables y un error, mientras que las Águilas registraron seis hits, ninguna anotación y un error.

Con el triunfo, los romanenses mejoraron a 5-6, mientras que los cibaeños descendieron a 3-7, permaneciendo en el último lugar.

Tabla de posiciones de LIDOM tras los partidos del viernes 30 de octubre

Los Leones del Escogido aparecen en el primer lugar de la clasificación con siete victorias y cuatro derrotas (.636), igualados con los Tigres del Licey, que presentan el mismo récord y porcentaje de victorias.

Las Estrellas Orientales ocupan la tercera posición, con marca de 5-5 (.500), a un juego y medio de distancia.

Los Gigantes del Cibao y los Toros del Este comparten el cuarto lugar, ambos con 5-6 (.455), a dos juegos del primer puesto.

Las Águilas Cibaeñas permanecen en el último lugar con 3-7 (.300), a tres juegos y medio de la primera posición.

La principal novedad de la jornada es el ascenso del Escogido al primer lugar de la clasificación, después de haber comenzado el campeonato con tres derrotas consecutivas y recuperarse con una racha de seis triunfos.

Mientras tanto, la derrota del Licey ante los Gigantes dejó a los dos equipos de la capital con idéntico récord, aumentando la competencia por las primeras posiciones del torneo 2026-2027.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más