Los Gigantes del Cibao derrotaron 5-1 a los Tigres del Licey la noche de este viernes 30 de octubre, en un partido que fue declarado finalizado después de cinco entradas debido a la lluvia, en el Estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís.

Con la victoria, los Gigantes pusieron fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas y mejoraron su récord a cinco triunfos y seis derrotas (5-6), mientras que el Licey descendió a 7-4, en la continuación del torneo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

El conjunto francomacorisano logró tomar el control del encuentro con una ofensiva que produjo cinco carreras y seis imparables, suficiente para superar a los azules, que apenas pudieron fabricar una anotación con cuatro hits.

El partido tuvo como escenario el Estadio Julián Javier, donde las condiciones del tiempo volvieron a incidir en el desarrollo del campeonato.

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La lluvia obligó a detener las acciones después de completarse el quinto episodio, cuando los Gigantes mantenían una ventaja de cuatro carreras.

Debido a que se había disputado el mínimo de entradas requerido para que el encuentro fuera considerado oficial, el partido fue declarado finalizado con marcador de 5-1 a favor de los Gigantes, sin necesidad de completar los nueve episodios reglamentarios.

El resultado representa un alivio para los Gigantes, que llegaban al compromiso después de sufrir una derrota 15-8 ante los Leones del Escogido el jueves y una blanqueada 6-0 frente a los Toros del Este el miércoles.

Por su parte, los Tigres vieron interrumpida su cadena de dos victorias consecutivas, luego de imponerse 3-0 a las Estrellas Orientales y 7-4 a los Toros del Este en sus compromisos anteriores.

A pesar de la derrota, el Licey se mantiene entre los equipos con mejor récord del campeonato, aunque ahora comparte la cantidad de victorias con los Leones del Escogido, que también alcanzaron siete triunfos tras vencer este viernes a las Estrellas Orientales.

La victoria de los Gigantes se produjo en una jornada en la que los Leones del Escogido blanquearon 2-0 a las Estrellas Orientales y los Toros del Este derrotaron 3-0 a las Águilas Cibaeñas.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más