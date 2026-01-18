El equipo de las Águilas Cibaeñas rechazó hoy la decisión de la Liga de Béisbol Profesional Dominicano (Lidom) de anular el partido que disputaron el viernes contra los Toros del Este, luego que este conjunto confiscara el choque porque los aguiluchos tenían en su roster nueve jugadores importados, cuando los reglamentos indican que el máximo es ocho por partido.

"El equipo de las Águilas Cibaeñas saldrá esta tarde a disputar su último juego oficial del Round Robin de la temporada 2025-2026 con la ilusión, las ganas y la disposición de ganarlo y, a la vez, ganarse el derecho de disputar un juego de desempate con los Toros del Este para definir cuál de los dos equipos disputará la final contra los Leones del Escogido", dijo el conjunto cibaeño.

La novena exhortó a Lidom a recapacitar sobre la anulación del partido y la consecuente realización de otro entre ambos equipos. Las Águilas ganaron el choque 6-2 en el estadio Francisco Micheli de La Romana.

"Exhortamos presidencia de la Lidom a que recapacite sobre su decisión, la retire y proceda a tomar otra con base en la debida proporcionalidad con relación a la naturaleza de error menor cometido y que no influyó en el resultado del juego del pasado viernes 16 de enero", dijeron las Águilas en un comunicado.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Esperamos que quien resulte ganador de este torneo invernal sea fruto de su desempeño sobre el terreno de juego y no de decisiones desproporcionadas tomadas en los despachos con respecto al cumplimiento del reglamento.

Lidom, hasta el momento, no ha respondido a la posición de la directiva de las Águilas.

Las Águilas disputan este domingo un partido contra los Leones del Escogido en el estadio Quisqueya Juan Marichal, el último de la semifinal para los rojos, que irán a la serie final para defender su título.

Con esta decisión de la Lidom, que anula lo que había sido una victoria del conjunto cibaeño, para alcanzar la clasificación a la final las Águilas necesitan ganar tres partidos consecutivos, incluyendo el de este domingo.

De lograr la victoria ante los Leones, el equipo amarillo deberá superar a los Toros en el partido reprogramado para el lunes en La Romana, para poder forzar un duelo decisivo el martes, en el que se enfrentarían nuevamente al conjunto taurino.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más