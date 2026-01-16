LIDOM: Toros del Este ganan a Leones del Escogido y le impiden clasificarse a la final

Los Toros del Este pusieron un pie en la final de la LIDOM al ganar este jueves 8-3 a los Leones del Escogido, resultado del juego que les impidió a estos últimos superar de una vez la etapa semifinal del béisbol invernal dominicano de la LIDOM, que eventualmente concluirá hoy viernes.

Los felinos quedaron estacionados en la cima de la clasificación de la semifinal con 11 triunfos y 5 derrotas, en tanto que los astados recuperaron las opciones y quedaron con un saldo de 10 victorias y 6 reveses.

Las semifinal, que se juega en formato de todos contra todos, podría definirse este viernes si Toros derrota a las Águilas en La Romana, resultado que, además, dejaría automáticamente clasificado a los Leones, que se medirán hoy a los Gigantes del Cibao en Santo Domingo.

Tabla de clasificaciones LIDOM

Leones 3-8 Toros

Yairo Muñoz disparó un jonrón y un triple que remolcó 5 carreras. Fue el primer jonrón de su carrera en la postemporada en la segunda entrada del encuentro, cuando con el estadounidense Eric Filia en las bases, mandó la pelota sobre la pared del estadio Francisco Micheli, de La Romana ante el lanzador diestro estadounidense Conner Greene.

Muñoz volvió al ataque en el séptimo episodio, cuando con las bases llenas y dos outs, disparó un triple productor de 3 anotaciones para romper el empate y darle la delantera a los Toros, quienes contaron con anotada y remolcada del puertorriqueño Eddie Rosario y con dos anotaciones de Sergio Alcántara.

La victoria fue para el estadounidense Jimmy Yacabonis (2-0) y el salvamento para su compatriota Joe Corbett (6), quien sacó los tres outs por la vía del ponche.

Jefry Yan (1-1) fue tocado con cuatro carreras, tres de ellas inmerecidas, en un tercio de entrada y cargó con la derrota.

Águilas 5-4 Gigantes

El mexicano Juan Carlos Miranda marcó el camino del triunfo para las Águilas Cibaeñas, que vencieron a los Gigantes del Cibao y mantuvieron sus aspiraciones de clasificación.

Las Águilas (9-7) se mantienen a un juego de los Toros (10-6) y a dos juegos de los Leones (11-5).

Miranda (1-0) recorrió seis entradas de solo una carrera y ponchó a siete bateadores para acreditarse la victoria, en un encuentro en el que su compatriota Rodolfo Amador anotó y empujó una carrera y en el que Geraldo Perdomo agregó una anotación por las cuyayas.

El estadounidense Matt Foster (1) permitió una carrera, pero pudo recuperarse para completar la novena sin que le igualaran el marcador y se quedó con el salvamento.

Diego Hernández, Deyvison de los Santos y Kelvin Gutiérrez sacaron la pelota del estadio Cibao por los Gigantes (2-14). Cristopher Molina (0-2) permitió 4 carreras en 1.2 capítulos y perdió el duelo por los potros.

Resultados de los juegos del jueves y partidos de hoy viernes:

