Las Águilas (32-17), que concluyeron con el mejor registro en la serie regular, recibirán en el estadio Cibao de Santiago, la visita de los actuales campeones, Leones (23-27), que ocuparon la cuarta y última posición para clasificar.

Los dirigidos por el colombiano Luis 'Pipe' Urueta han sido imponentes jugando en el estadio Cibao, donde duplican la cantidad de victorias (17) sobre las derrotas que han recibido (8), factor que va en contraste con Leones, que sufrieron cinco derrotas más que los triunfos cuando jugaron como visitantes (10-15).

Para este primer compromiso, las Águilas le entregarán la pelota a Jorge Tavárez, quien tuvo registro de 4-1 y 1.49 de efectividad en nueve presentaciones, dos de ellas contra los escarlatas, a los que limitó a solo una carrera en 10 entradas.

Los dirigidos por el ex Grandes Ligas, el dominicano Ramón Santiago, apostarán al estadounidense Travis Lakins (3-0 y 2.48), quien tuvo tres aperturas contra las Águilas, frente a quienes dejó un récord de 2-0, con 1.98 de efectividad, al permitir tres anotaciones en 13.2 episodios.

Las Águilas esperan contar con el campocorto de Grandes Ligas Geraldo Perdomo para los primeros juegos de la semifinal, lo que daría entrada al refuerzo Cristhian Adames.

En tanto que Leones no podrán contar con el estelar jardinero Héctor Rodríguez, quien pegó jonrón y remolcó cuatro carreras en el partido que les otorgó la clasificación a la postemporada. El jugador ha sido impedido de jugar por los Rojos de Cincinnati, su organización en las Grandes Ligas.

La ofensiva más poderosa ante la de mejor momento

Los Toros (27-22) tuvieron el segundo mejor registro de la temporada regular, lo que les proporciona la condición de dueños de casa para su primer partido de esta fase, en el cual recibirán a los Gigantes (24-26) en el estadio Francisco Micheli, de La Romana (este).

Apoyados en sus dos candidatos al premio de Jugador Más Valioso, Bryan de la Cruz y Gilberto Celestino, los Toros han mostrado la ofensiva más poderosa del torneo, liderando la Lidom en cuadrangulares (40), carreras anotadas (261) y remolcadas (232), además de las bases robadas (72).

La combinación de poder y velocidad en la ofensiva de los Toros fue fundamental para superar a sus rivales.

Con Luis García Jr. y Johan Rojas a la cabeza, junto al renacer de los bates de los ex Grandes Ligas Nomar Mazara y Gary Sánchez, los Gigantes cerraron la campaña ganando siete de 10, incluyendo sus últimos cuatro corridos.

En ese proceso de 10 encuentros, los Gigantes anotaron 57 carreras, para una media de 5,7 carreras por juego, demostrando que tienen un gran potencial ofensivo, al que se encargaron de sumar como refuerzos a bateadores como Francisco Mejía, el nicaragüense Ismael Munguía y Gustavo Núñez.

El picheo de los Toros fue penúltimo (4.23) entre los seis equipos que actúan en el campeonato, por lo que para fortalecer ese aspecto agregaron brazos como los del cerrador Jean Carlos Mejía o del abridor Enny Romero, mientras esperan por el regreso del diestro Aaron Sánchez.

Los derechos Justin Courtney (2-1, 2.08) y Shane Greene (1-2, 2.00) fueron los elegidos para este primer juego por los dirigentes Víctor Estévez, de los Toros, y José Leger, de los Gigantes.