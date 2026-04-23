El presidente Luis Abinader encabezó este jueves 23 la inauguración del Malecón Deportivo de Santo Domingo, una intervención de 1,7 kilómetros sobre el litoral sur de la capital, en un acto realizado junto a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

Durante su discurso, Abinader subrayó que el proyecto fue posible por el respaldo del Gobierno central al ayuntamiento, al señalar que la alcaldía, por sí sola, no cuenta con los recursos suficientes para ejecutar obras de esta magnitud.

“El ayuntamiento no tiene… los recursos para hacer estas obras… necesita del apoyo de un gobierno que esté al lado de los ayuntamientos”, expresó el mandatario, al valorar que la remodelación del malecón y de otras áreas “ha cambiado para bien”.

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Uno de los énfasis del presidente fue la sostenibilidad y el cuidado de la obra. Abinader dijo que su principal preocupación era cómo se garantizaría el mantenimiento de las instalaciones, al recordar que se trata de infraestructura construida con fondos públicos. “Esto se ha construido con dinero del pueblo… y hay que mantenerlo bien”, afirmó.

En ese punto, Abinader explicó que Mejía le informó sobre un esquema de organización con entidades deportivas para preservar el espacio: de acuerdo con el mandatario, la alcaldesa le señaló que se han coordinado acciones con distintas federaciones para el cuidado del área, con el objetivo de asegurar su uso adecuado y prolongar la vida útil del proyecto.

El jefe de Estado también adelantó que el 30 de mayo se prevé inaugurar un área adicional “muy especial” en las cercanías, vinculada al uso de estas instalaciones de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En ese contexto, mencionó que se trabaja en la habilitación de una pista que sería utilizada durante la cita regional.

Abinader amplió además el panorama de obras deportivas en marcha y afirmó que se están realizando mejoras a infraestructuras existentes para que, una vez concluyan los Juegos, puedan ser disfrutadas por toda la población. Al referirse al Centro Olímpico, indicó que está siendo intervenido, y citó como ejemplo el Palacio de los Deportes, donde —según dijo— las remodelaciones permitirían incluso albergar un partido de la NBA, como señal de los estándares que busca alcanzar la remodelación de instalaciones.

Impacto urbano y social

En su intervención, el presidente insistió en el impacto urbano y social de proyectos de este tipo, en particular los espacios públicos frente al mar. Señaló que no solo benefician a los residentes del entorno inmediato, sino también a todo el Distrito Nacional y a los visitantes, al ofrecer lugares para la recreación familiar y la práctica deportiva.

“No hay cosa que mejore la calidad de vida que cuando hay espacio para tú salir con tus amigos, con tu familia y más hacer deporte”, sostuvo.

Hacia el cierre, Abinader planteó una posible ampliación del plan de recuperación del malecón. Propuso que la alcaldía presente un diseño para intervenir el tramo restante —entre 1,2 y 1,5 kilómetros, según mencionó— “hasta la Luz Perón”, con miras a crear un paseo especial y evitar que queden segmentos del malecón sin mejoras.

El mandatario concluyó con un llamado a utilizar el nuevo espacio “de manera ordenada”, al tiempo que reconoció el trabajo de quienes participaron en la construcción y exhortó a la ciudadanía a proteger una obra financiada con recursos públicos.

¿Qué tiene el Malecón Deportivo?

El proyecto está dividido en cuatro zonas funcionales:

Skate park: pista especializada con certificación internacional que será sede de la modalidad Street en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

pista especializada con certificación internacional que será sede de la modalidad Street en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Zona de playa y cancha: dos canchas de voleibol de playa y dos canchas de baloncesto 3×3, estas últimas también designadas como sede de esa categoría en los Centroamericanos.

dos canchas de voleibol de playa y dos canchas de baloncesto 3×3, estas últimas también designadas como sede de esa categoría en los Centroamericanos. Fútbol y recreación: un campo de fútbol 7, gimnasio al aire libre, juegos infantiles, explanada adoquinada y mobiliario urbano.

un campo de fútbol 7, gimnasio al aire libre, juegos infantiles, explanada adoquinada y mobiliario urbano. Pádel y servicios: dos canchas de pádel con espacios de apoyo y servicio gastronómico, área comercial y estacionamiento para 130 vehículos.