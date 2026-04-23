El presidente Luis Abinader y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, inauguraron este jueves el Malecón Deportivo de Santo Domingo, una intervención de 1.7 kilómetros sobre el litoral sur de la capital que convierte una franja históricamente subutilizada en un espacio público de escala regional. La obra, diseñada por el arquitecto Luis Alejandro Pérez y ejecutada por la contratista Right Construction, abarca 90,000 metros cuadrados y demandó una inversión de RD$333 millones.

¿Por qué es importante para la ciudad?

Durante décadas, el frente marítimo sur de Santo Domingo funcionó más como barrera que como espacio de encuentro: una vía rápida que separaba la ciudad del mar Caribe en lugar de conectarla. El Malecón Deportivo propone una ruptura con ese modelo al articular un sistema continuo de áreas deportivas, recreativas, gastronómicas y paisajísticas, enlazadas por un paseo peatonal y una vía de movilidad alterna.

La alcaldesa Carolina Mejía describió el proyecto como "una apuesta por la reactivación urbana, la inclusión social, la salud, la convivencia y la reconexión de la ciudad con su frente marítimo", y subrayó que la obra no solo aporta infraestructura, sino que genera "animación urbana, seguridad, vitalidad y una nueva identidad para un sector del litoral sur históricamente relegado".

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La inauguración se enmarca en el Plan Integrado de Santo Domingo (PISD), una estrategia conjunta entre el Gobierno central y la Alcaldía del Distrito Nacional que articula desarrollo urbano, sostenibilidad y movilidad.

¿Qué tiene el Malecón Deportivo?

El proyecto está dividido en cuatro zonas funcionales:

Skate park : pista especializada con certificación internacional que será sede de la modalidad Street en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

pista especializada con que será sede de la modalidad Street en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Zona de playa y cancha : dos canchas de voleibol de playa y dos canchas de baloncesto 3×3, estas últimas también designadas como sede de esa categoría en los Centroamericanos.

dos canchas de voleibol de playa y dos canchas de baloncesto 3×3, estas últimas también designadas como sede de esa categoría en los Centroamericanos. Fútbol y recreación : un campo de fútbol 7, gimnasio al aire libre, juegos infantiles, explanada adoquinada y mobiliario urbano.

un campo de fútbol 7, gimnasio al aire libre, juegos infantiles, explanada adoquinada y mobiliario urbano. Pádel y servicios : dos canchas de pádel con espacios de apoyo y servicio gastronómico, área comercial y estacionamiento para 130 vehículos.

La dimensión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

El presidente del Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el periodista José P. Monegro, valoró la entrega anticipada de estas instalaciones como un indicador de la solidez organizativa del país como sede. La cita deportiva, que se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto, marca además el centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, lo que le otorga una dimensión histórica adicional al evento.

La inauguración del Malecón Deportivo se produce dos días después de que el propio Abinader supervisara los avances en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde las obras —junto a las del Parque del Este— alcanzan un 90% de ejecución general. El mandatario destacó en esa ocasión que las instalaciones cumplen estándares internacionales que permitirán albergar, en el futuro, competencias de atletismo y partidos de la NBA.

El contexto: una capital en obras

La entrega del Malecón Deportivo es la más reciente de una serie de inauguraciones que la Alcaldía del Distrito Nacional ha acelerado en abril. La alcaldesa Carolina Mejía trabaja simultáneamente en más de diez obras en la capital, entre ellas el Parque Sensorial en el Mirador Sur. En paralelo, el Gobierno nacional ha entregado instalaciones como el Pabellón de Gimnasia en el Parque del Este y el techado multiuso de Villa Liberación, en un ritmo de inauguraciones que responde a la cuenta regresiva hacia los Centroamericanos.