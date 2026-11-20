Giovanny Cruz Durán, dramaturgo, narrador, acaba de publicar «La palabra revelada: el conjuro de la memoria», una antología personal que reúne 28 de sus cuentos.

Se trata de una selección cuidadosamente elaborada por el propio autor, que ofrece un recorrido por su obra narrativa. Los cuentos abarcan distintas etapas de su producción, permitiendo al lector observar la evolución de una voz literaria que se ha consolidado a lo largo de décadas en el panorama de las letras dominicanas y caribeñas.

Cruz Durán, es una figura reconocida de la cultura dominicana. Miembro de la Academia Dominicana de la Lengua y correspondiente de la Real Academia Española, ha sido galardonado dos veces con el Premio Nacional de Teatro, el Premio Novela de Editorial Santuario, el Premio Casa del Escritor Dominicano y el Premio Anual de Cuento, entre otras distinciones.

«La palabra revelada: el conjuro de la memoria» es una antología personal que compila relatos de este destacado dramaturgo, poeta, narrador, ensayista y director teatral dominicano. El libro reúne una selección de cuentos provenientes de cuatro de sus obras fundamentales: «Los cuentos del Otro», «La parca que espera en el camino», «Códices en las cortesías de mis libros» y «En un cruce de caminos».

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

A través de una geografía itinerante, el autor traza un mapa que abarca desde El Caimito de Moca hasta las zonas costeras de Las Calderas y Nagua. Los relatos exploran la memoria infantil en contraste con el periodo de la tiranía trujillista, la picaresca popular y las influencias del misticismo antillano. En estas historias conviven personajes y eventos poco comunes, tales como el «hombre lobo» de pueblo, la búsqueda de los últimos ciguayos en las montañas, la caza del «Tiburón Bolo», y los misterios vinculados a deidades del vudú y sus médiums, como Anaísa Dantó y la vieja Marcial.

Con una prosa de fina ironía, «La palabra revelada: el conjuro de la memoria» presenta un retablo de la identidad y la oralidad dominicanas. Esta antología representa el universo narrativo de Giovanny Cruz Durán y se convierte en un testimonio del acto de narrar, allí donde el mito y la poesía se entrelazan con la realidad.

El título de la antología, «La palabra revelada: el conjuro de la memoria», sugiere una reflexión profunda sobre el acto mismo de escribir. La memoria como conjuro, la palabra como revelación: dos fuerzas que se entrelazan en cada relato. No se trata simplemente de una recopilación, sino de una relectura del propio camino, un ejercicio de memoria literaria en el que los cuentos dialogan entre sí y construyen, en conjunto.

Para el primer lector de Cruz Durán, esta antología será una puerta de entrada privilegiada. Para quienes ya lo conocen, ofrece la oportunidad de redescubrir relatos fundamentales y seguir el hilo de una escritura que no ha dejado de interrogar la condición humana, la identidad, el poder y los misterios de la existencia.

Disponible con solo clip en Amazon por solo US$ 12.50.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más