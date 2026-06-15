La Iniciativa Dominicana para una Educación de Calidad (IDEC) puso en circulación, el 10 de junio del año en curso, el decimonoveno informe de seguimiento a los procesos, acciones y resultados de la educación preuniversitaria. El IDEC, en la medida en que avanzan los años, muestra en su trabajo mayor rigor y consolidación. Es evidente que cada información, cada dato que aporta, tiene su fundamento, su justificación. Es un informe basado en evidencias. Sus cifras son localizables; resisten la verificación y el contraste, porque no son producto de la imaginación ni del ardid. Estos rasgos le confieren un valor inestimable a la Iniciativa como organización y al Informe Anual de Seguimiento y Monitoreo del año 2025.

El trabajo cuidado y sellado por la calidad no solo favorece a la organización y a sus actores claves, sino que, además, constituye un avance para el país y una oportunidad para el sector educación. El compromiso de un seguimiento sistemático a las políticas educativas que inciden en la educación preuniversitaria, con visión sistémica y transparencia, representa un aporte significativo a la sociedad y al sistema educativo dominicano. Este seguimiento identifica pasos de avances, mejoras importantes y tareas pendientes que se convierten en desafíos para el Ministerio de Educación, para el tejido social y, especialmente, para los centros educativos. Son 19 años de investigación, de información pertinente. Es, también, un seguimiento conforme a la verdad educativa. Su interés fundamental es una educación eficiente, que responda a las necesidades de los actores y que alcance a todos.

Los temas que aborda el Informe Anual de 2025 son más que importantes, por formar parte del núcleo vital de la educación preuniversitaria: la “Atención a la Primera Infancia y Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria, Educación Técnico Profesional y en Artes; Educación de Personas Jóvenes y Adultas; Educación Inclusiva, Centros equipados, seguros, accesibles, inclusivos, acogedores y sostenibles; Desarrollo Curricular, Carrera docente, Gestión eficaz del sistema educativo; y Bienestar físico y emocional de estudiantes, docentes y personal administrativo” (pág. 5). Estos temas forman parte del corazón de la educación de pregrado. Su abordaje manifiesta una gestión ética y lúcida de los datos. Requiere, también, libertad y corresponsabilidad para señalar lo que, en el desarrollo de las políticas educativas, lleva una dirección correcta y lo que evidencia riesgos, con la consiguiente ralentización de los procesos y aprendizajes.

El Informe Anual de Seguimiento y Monitoreo de 2025, presentado por IDEC, ofrece, en cada uno de los temas abordados, recomendaciones que pueden contribuir con la cualificación y el fortalecimiento de los mismos. Son encomiendas ineludibles, si realmente hay voluntad política para resolver los problemas que afectan a la educación dominicana. Las recomendaciones le dan un toque de atención a las autoridades educativas y a la ciudadanía, para que se incorpore al proceso de seguimiento propositivo que se les realiza a las políticas educativas vigentes en el ámbito del pregrado. La sociedad debe ponerle más atención a este informe, para que supere su pasividad educativa y aporte a la mejora continua de la educación dominicana en todos los órdenes.

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La presencia de las autoridades educativas en el lanzamiento del Informe constituyó un reconocimiento al trabajo realizado por el IDEC. Pero las autoridades del MINERD deben analizar qué importancia real les otorgan a las recomendaciones que presenta el Informe. Parecería que es necesario un mayor compromiso en la práctica. Las recomendaciones deben ser asumidas con mayor atención y efectividad. Los hallazgos y las recomendaciones deben constituirse en focos de atención y de trabajo activo por parte de las autoridades. Las propuestas no se pueden archivar hasta que llegue el próximo informe. De otra parte, las tareas pendientes y las mejoras necesarias demandan atención permanente. Requieren, además, información a la sociedad sobre lo que se hace para responder a las necesidades que evidencian las recomendaciones.

Felicitamos al IDEC por la calidad, la consistencia y el carácter movilizador del decimonoveno informe que presentó recientemente.

Dinorah García Romero Educadora Exrectora del Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda (ISESP). Miembro de Número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Miembro Titular de la Carrera Nacional de Investigadores. Miembro de la Comisión de Educación de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Investigadora del ISESP. Dra. en Sicología de la Educación y Desarrollo Humano. Ver más