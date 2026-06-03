Hace algunos días volví a este lugar y lo encontré totalmente remozado, después de un tiempo cerrado por restauración. Al penetrar y recorrer sus recién bautizados espacios —el Salón de Exposiciones Danilo de los Santos, el Salón de Actos Marcelo Bermúdez, el Salón de Conferencias Wilfredo García y los camerinos Sonia Silvestre y Víctor Víctor— me invadió la nostalgia. Me retrotraje en el tiempo y evoqué los gratos recuerdos compartidos que allí tuve, cuando con frecuencia asistía a sus atractivas propuestas culturales y artísticas; en especial, a la tertulia de los lunes en la noche que celebrábamos en su patio.

Y es que Casa de Arte no nació como un espacio cultural más de la hidalga. Se fundó en el 1983 como un referente artístico alternativo. Los precursores de esta iniciativa fueron una pléyade de artistas e intelectuales de Santiago, encabezados por Rosa Idalia García, Danilo de los Santos, Víctor Víctor, Carlos Fernández Rocha, Myrna Guerrero, Victico Cabrera, Marcelo Bermúdez y Peng Bian Sang, entre otros; posteriormente se integraron Fernando Cabrera y Esteban Rosario. Obviamente, la fecunda impronta de Casa de Teatro en Santo Domingo tuvo una fructífera incidencia en este osado proyecto cultural.

Desde sus orígenes, vino a llenar un vacío y a constituirse en el sitio por excelencia en el cual se han refugiado, durante todo este tiempo, los artistas y las personas vinculadas a las artes, la cultura, la ciencia, el pensamiento y el quehacer social. Aquí han convergido siempre para compartir, con la mayor libertad, sus manifestaciones creadoras.

La nueva Casa de Arte.

Por casi cuatro décadas, Casa de Arte ha sido el lugar preferido de la vanguardia de jóvenes poetas, pintores, escultores, músicos, folcloristas, diletantes y activistas culturales. Allí se han forjado iniciativas fecundas de diversa naturaleza, como el festival Arte Vivo —que a finales de marzo de este año celebró exitosamente su 39.ª edición—, las descargas de jazz de los lunes, su cinefórum, el Grupo Fotográfico de Santiago (GRUFOS), el Teatro Karey, la Unión Carnavalesca de Santiago (UCASA), así como la Tertulia Literaria Ramón Gómez de la Serna, entre otras. Por su patio y su calle frontal han desfilado artistas de la talla de Juan Luis Guerra, Maridalia Hernández, José Antonio Rodríguez, Pablo Milanés, Amaury Pérez, Danny Rivera, Johnny Pacheco, Fellé Vega, Rafaelito Mirabal, entre otros.

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Sin embargo, quiero detenerme en uno de sus vástagos más insignes: la tertulia de los lunes. Surgió a finales de la década de los noventa, bajo la coordinación del periodista Esteban Rosario, y se prolongó por varios años. Era un espacio heterogéneo y plural para la reflexión, el debate del pensamiento y el compartir social. Allí, en su patio, usualmente nos dábamos cita aproximadamente veinticinco adultos contemporáneos profesionales y artistas de la ciudad y zonas aledañas. Algunos de sus integrantes habituales eran: Genaro Rodríguez, Rafael Sang Ben, Mariana Moreno, Freddy Fernández, José Alberto Cruceta, Félix Olivares, Ángela Calderón, Minerva López, Yoe Santos, Luis Veras Lozano, María Martínez, Leoncio Peralta, Adalgisa Castillo, Reynaldo Peguero, Pompeyo Rosario, entre otros.

Por esta peña pasaron invitados de lujo, intelectuales y personalidades de la estatura de Rafael Emilio Yunén, Mu-Kien Adriana Sang Ben, Tony Raful, Danilo de los Santos, el padre José Luis Alemán, Myrna Guerrero, Hamlet Hermann, José Israel Cuello, Bernardo Vega, Antonio Isa Conde, Juan Bolívar Díaz, Miguel Ceara–Hatton, Ramón Ant. Veras, los padres Ramón Dubert y César Hilario, entre otros. Igualmente, líderes políticos como José Francisco Peña Gómez, Leonel Fernández, Rafael Alburquerque, Fernando Álvarez Bogaert, etc. Asimismo, en múltiples oportunidades, este fue el marco propicio para la puesta en circulación de importantes obras literarias o científicas.

Durante años, entre tragos y camaradería, este fue el escenario predilecto para el provechoso debate sobre los temas trascendentes de la sociedad dominicana, ya fuera en el plano literario, social, cultural, político o científico. Precisamente por todo esto, dicha actividad se ganó un encomiable sitial de reconocimiento en la ciudad, la región y el país.

Hoy que Casa de Arte luce de nuevo sus mejores galas y entra en una nueva etapa de su vida —bajo la dirección del poeta y amigo Fernando Cabrera junto a un valioso equipo de artistas e intelectuales—, conviene apoyarla. Es el momento de visitarla, ahora que se ha reconstruido todo su entorno en el bulevar de los artistas de la calle Benito Monción, y contribuir con su desarrollo. Toca también rescatar iniciativas valiosas, como la tertulia de referencia; pero, en particular, nos corresponde preservar su esencia y cuidarla, así como su entorno, pues, a la postre, es un patrimonio y un vital espacio cultural de todos.

José Lorenzo Fermín Abogado Licenciado en Derecho egresado de la PUCMM en el año 1986. Profesor de la PUCMM (1988-2000) en la cual impartió por varios años las cátedras de Introducción al Derecho Penal, Derecho Penal General y Derecho Penal Especial. Ministerio Público en el Distrito Judicial de Santiago (1989-2001). Socio fundador de la firma Fermín & Asociados, Abogados & Consultores desde el 1986.-. Miembro de la Comisión de Revisión y Actualización del Código Penal dominicano (1997-2000). Coordinador y facilitador del postgrado de Administración de Justicia Penal que ofrece la PUCMM (2001-2002). Integrante del Consejo de Defensa del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos en los procesos de fraudes bancarios de los años 2003-2004, así como del Banco Central en el caso actual del Banco Peravia. Miembro del Consejo Editorial de Gaceta Judicial. Articulista y conferencista ocasional de temas vinculados al derecho penal y materias afines. Aguilucho desde chiquitico. Amante de la vida. Ver más