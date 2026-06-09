Radio Club Dominicano celebra un siglo conectando al país en emergencias y promoviendo la radioafición

El Radio Club Dominicano celebra este mes su centenario como una de las instituciones más emblemáticas de las telecomunicaciones en la República Dominicana y la región del Caribe, tras 100 años dedicados a la promoción de la radioafición, la formación técnica y el apoyo a las comunicaciones de emergencia.

La entidad realizará del 12 al 14 de junio una serie de actividades conmemorativas en su sede de Santo Domingo, en las que repasará su trayectoria histórica y reconocerá el aporte de quienes han contribuido al desarrollo de la organización.

Un siglo de historia en las telecomunicaciones dominicanas

El Radio Club Dominicano es considerado una institución pionera en la región por su contribución al desarrollo de las radiocomunicaciones y por su papel en la formación de generaciones de operadores.

Fundación del Radio Club Dominicano en 1926

La institución fue fundada el 14 de junio de 1926, convirtiéndose en la primera organización de radioaficionados creada en el Caribe y la segunda en Centroamérica y Sudamérica.

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Su origen está estrechamente vinculado a los primeros experimentos de radio realizados en República Dominicana en 1908, que marcaron el inicio del interés por las comunicaciones inalámbricas en el país.

La primera organización de radioaficionados del Caribe

Durante sus cien años de existencia, el Radio Club Dominicano ha promovido el intercambio de conocimientos técnicos, la experimentación en radiocomunicaciones y la formación de nuevos operadores.

A través de cursos, concursos y actividades especializadas, la entidad ha contribuido al fortalecimiento de la radioafición dominicana y al desarrollo de capacidades técnicas en diversas generaciones.

Carlos Rejú y otras figuras que marcaron su legado

Entre los fundadores y dirigentes históricos destaca el doctor Carlos Rejú, recordado dentro de la organización como “el octavo caballero rancio”, una de las figuras más influyentes en la consolidación del movimiento radioaficionado dominicano.

Su legado, junto al de otros líderes de la institución, ha sido preservado por las sucesivas directivas que han mantenido vivos los principios de servicio y cooperación que dieron origen al club.

Donald Reid Cabral y la sede histórica del club

En 1963, el entonces presidente de la República, Donald Reid Cabral, quien también era radioaficionado y miembro activo del club, donó el inmueble que actualmente ocupa la organización.

Desde esa sede, el Radio Club Dominicano ha desarrollado programas de capacitación en sistemas digitales, construcción de antenas, técnicas de comunicación y otras áreas relacionadas con las telecomunicaciones.

El papel del Radio Club Dominicano en emergencias

Más allá de la radioafición, la institución ha desempeñado una función estratégica como respaldo de comunicaciones durante situaciones de crisis y desastres naturales.

La participación durante el huracán David

Uno de los episodios más recordados de su historia ocurrió en 1979, cuando el huracán David provocó graves daños en el país y afectó numerosos sistemas de comunicación.

Ante esa situación, los miembros del Radio Club Dominicano colaboraron con la Defensa Civil para garantizar el flujo de información entre distintas comunidades y organismos de respuesta, desempeñando un papel fundamental durante la emergencia.

La colaboración con el COE y las instituciones de socorro

Actualmente, la institución mantiene estaciones permanentes en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y participa en planes de contingencia que permiten restablecer las comunicaciones cuando los sistemas convencionales presentan fallas.

Para ello, utiliza una red de repetidores nacionales y frecuencias simples que facilitan la coordinación entre organismos de respuesta y radioaficionados distribuidos en diferentes puntos del territorio nacional.

Radio Club Dominicano y su proyección internacional

El alcance de la institución trasciende las fronteras nacionales gracias a su participación en organizaciones internacionales de radioaficionados.

Su integración a la IARU Región 2

El Radio Club Dominicano es miembro activo de la Unión Internacional de Radioaficionados (IARU), Región 2, entidad que agrupa a organizaciones de América y fomenta la cooperación técnica entre operadores de distintos países.

Esta afiliación permite que los radioaficionados dominicanos mantengan vínculos permanentes con la comunidad internacional y participen en proyectos, competencias y actividades de alcance global.

Actividades por los 100 años del Radio Club Dominicano

La celebración del centenario incluirá un programa especial de actividades que se desarrollará del 12 al 14 de junio en las instalaciones de la institución.

Programa del viernes 12 de junio

Las actividades iniciarán a las 5:00 de la tarde con una misa conmemorativa de acción de gracias.

La jornada también incluirá un reconocimiento a los expresidentes de la institución y la inauguración del Museo del Radio Club Dominicano “Teo Veras López”, concebido para preservar la memoria histórica de la organización y de la radioafición nacional.

Programa del sábado 13 de junio

Desde las 5:00 de la tarde se realizarán charlas y conferencias conmemorativas dirigidas a miembros e invitados.

Entre las actividades programadas figura la presentación “Pasado, presente y futuro del Radio Club Dominicano”, así como una conferencia técnica sobre antenas para radioaficionados.

Programa del domingo 14 de junio

La celebración culminará con un gran encuentro de confraternidad que comenzará a las 10:00 de la mañana.

La agenda contempla música en vivo, almuerzo y el acto oficial de clausura de las actividades del centenario.

Indicativo especial HI1RCD y concurso internacional

Como parte de la conmemoración, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) autorizó el uso del indicativo especial HI1RCD, una identificación exclusiva creada para celebrar los 100 años de la institución.

Operación especial durante 15 días consecutivos

Un grupo de operadores diexistas mantiene activa la estación especial desde el 1 hasta el 15 de junio, realizando contactos internacionales en bandas de alta frecuencia comprendidas entre los 10 y 80 metros.

Las transmisiones se efectúan mediante fonía, telegrafía y modos digitales, permitiendo que radioaficionados de distintos continentes establezcan comunicación con República Dominicana.

Radioaficionados de todo el mundo participan en la celebración

La programación incluye además un concurso internacional mediante el cual operadores de diferentes países pueden acumular contactos para optar por reconocimientos especiales.

Los participantes tienen la oportunidad de obtener galardones de oro, plata y bronce, además de recibir una tarjeta QSL conmemorativa y un certificado oficial del centenario.

Cien años conectando a República Dominicana

A un siglo de su fundación, el Radio Club Dominicano continúa promoviendo la innovación técnica, la educación en radiocomunicaciones y el servicio comunitario.

Su trayectoria lo ha convertido en una institución de referencia para la radioafición regional y en un aliado clave de las instituciones de socorro, reafirmando el papel que las comunicaciones alternativas siguen desempeñando en la protección y asistencia de la población dominicana.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más