El libro “Jet Set, La Fiesta Mortal”, una crónica sobre la tragedia que estremeció al país en abril de 2025 y que terminó por denominarse la tragedia del siglo, acaba de entrar al catálogo de Amazon, tienda en la cual la citada publicación se puede adquirir tanto en versión digital como impresa.

La publicación del periodista Diógenes Pina señala que se trata de una “crónica periodística puntillosa sobre la tragedia de la Discoteca Jet Set, en la que murieron 236 personas y más de 100 resultaron heridas, y en la que sobrevivientes y familiares de fallecidos mantienen el clamor por justicia.”

El libro recoge diversos testimonios de personas que sobrevivieron a la tragedia tras quedar sepultados bajos los escombros durante horas, quienes narran de manera descarnada aquellos momentos de desasosiego y dolor.

El mismo es un espaldarazo, una voz de aliento para aquellos sobrevivientes y familiares de víctimas mortales que siguen firmes con el llamado a la justicia y a que la tragedia no quede impune, señala el autor del texto.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Pina arrastra una carrera periodística de más de tres décadas, en las cuales ha sido redactor de los periódicos El Siglo y Diario Libre, así como de la revista Rumbo y del semanario Clave, en este último se desempeñó como jefe de investigación y actualidad.

También tiene amplia experiencia en periodismo televisivo, dado que ha sido director de Noticias SIN, y en la actualidad forma parte de los equipos El Informe con Alicia Ortega y El Despertador, programas también del Grupo SIN.

Es un profesional consagrado al ejercicio periodístico, que además cuenta con un máster en Ciencia Política para el Desarrollo Democrático por la Universidad de Salamanca.

Otra publicación suya es el libro “Sueños de Octubre, el arte de la entrevista”, definido en la presentación por Fausto Rosario como “una colección y selección de piezas que son verdaderas joyas del periodismo de entrevistas en la República Dominicana.”

“Su vocación de cronista quedó nuevamente demostrada con su reciente libro “Jet Set, La Fiesta Mortal”, una obra dedicada a reconstruir una de las tragedias más dolorosas de la historia dominicana”, sostiene el escritor Farid Kury en un artículo publicada en diversos medios.

“En ese libro -“Jet Set, La Fiesta Mortal”-, Pina no se limita a enumerar víctimas y cifras, sino que rescata testimonios, emociones y memorias, convirtiendo el dolor colectivo en un documento para la historia nacional”, señala Kury.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más