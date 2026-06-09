Cuando los tambores de los Congos de Villa Mella resuenan en el aire, no escuchamos únicamente una expresión folklórica ni una tradición heredada del pasado. Escuchamos siglos de historia. Escuchamos la voz de hombres y mujeres arrancados de su tierra africana, sometidos a la esclavitud y obligados a vivir bajo un sistema que pretendía arrebatarles su libertad, su identidad y hasta su propia condición humana.

Por ello resulta tan significativo que el Centro León haya culminado recientemente el proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de La Cofradía del Espíritu Santo de los Congos de Villa Mella para salvaguardar su patrimonio”, desarrollado con el respaldo de la UNESCO y el Fondo del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Convención de 2003. Más que la conclusión de una iniciativa institucional, este acontecimiento representa un paso importante en la preservación de una de las manifestaciones culturales más profundas y trascendentes de la identidad dominicana.

La presentación del documental Moriviví y del libro La Cofradía de los Congos del Espíritu Santo de Villa Mella, de la investigadora Clenis Tavárez María, constituye una valiosa contribución para documentar, estudiar y transmitir a las futuras generaciones una tradición que ha logrado sobrevivir durante siglos gracias al compromiso de sus portadores y al sentido de pertenencia de toda una comunidad.

La historia de los Congos de Villa Mella no puede comprenderse únicamente desde la música o la danza. Es necesario verla como parte de una historia mayor: la de la resistencia cultural de los pueblos africanos y sus descendientes en América.

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Cuando a un ser humano se le arrebata su libertad, su nombre, su lengua y su historia, cantar, bailar o tocar un tambor se convierte en un acto de resistencia.

Despojados de su libertad, de sus nombres, de sus familias y de gran parte de los elementos materiales que definían sus vidas, los africanos esclavizados encontraron en su propio cuerpo, en su voz y en su memoria los instrumentos para resistir al olvido. El tambor se convirtió entonces en mucho más que un instrumento musical: fue lenguaje, refugio y testimonio de existencia. A través de sus ritmos preservaron recuerdos de sus ancestros, transmitieron saberes, fortalecieron los lazos comunitarios y mantuvieron viva su humanidad frente a un sistema que intentaba despojarlos de ella. Del mismo modo, mediante diversas formas de sincretismo religioso lograron resguardar creencias, símbolos y prácticas espirituales heredadas de África, integrándolas a nuevas expresiones de fe que les permitieron mantener viva su identidad cultural a través de las generaciones.

Cada golpe sobre el cuero del tambor era mucho más que un sonido. Era una afirmación de existencia. Era una manera de decir “seguimos aquí, no han podido borrarnos".

Participantes en el taller de cierre del proyecto de fortalecimiento de La Cofradía del Espíritu Santo de Los Congos de Villa Mella, realizado en el Liceo Francisco del Rosario Sánchez, una iniciativa orientada a preservar y fortalecer este valioso patrimonio cultural dominicano.

Durante siglos, los tambores acompañaron ceremonias, rituales, celebraciones y encuentros comunitarios. Pero también sirvieron para preservar aquello que la esclavitud intentaba borrar. La música conservó recuerdos. Los ritmos guardaron fragmentos de lenguas, costumbres, creencias y conocimientos ancestrales que no pudieron ser destruidos por la opresión ni por el paso del tiempo.

En ausencia de libros y escuelas donde registrar aquella herencia cultural, la memoria se refugió en los cantos, en las danzas, en los rituales y en los toques de tambor. Cada generación transmitió a la siguiente un legado que hoy sigue vivo en los Congos de Villa Mella.

Pero la música cumplió una función aún más profunda. En una época en que hombres y mujeres eran tratados como mercancías dentro del sistema esclavista, el arte ayudó a preservar la conciencia de humanidad. El canto, la danza y la espiritualidad popular recordaban constantemente que detrás de cada cuerpo sometido existía una persona con memoria, sentimientos, creencias, sueños y una cultura propia.

La música no sólo conservaba la memoria; también restauraba la dignidad.

Asimismo, la danza y los rituales permitían reconstruir aquello que la esclavitud intentaba fragmentar: la comunidad. En torno al tambor, hombres y mujeres podían reunirse, reconocerse mutuamente, compartir sus dolores y alimentar sus esperanzas. Allí se fortalecían los vínculos de solidaridad y pertenencia que hicieron posible la supervivencia cultural de generaciones enteras.

Esa es precisamente una de las razones por las cuales la Cofradía del Espíritu Santo de los Congos de Villa Mella posee un valor tan extraordinario. No se trata únicamente de una agrupación tradicional ni de una manifestación folklórica. Es una comunidad de memoria, espiritualidad e identidad que ha mantenido viva una herencia cultural transmitida de generación en generación.

Por ello, el reconocimiento otorgado por la UNESCO hace ya veinticinco años no sólo honra una tradición musical o ritual. Reconoce la importancia universal de una manifestación cultural que testimonia la capacidad humana para resistir, preservar su identidad y transformar el sufrimiento en cultura.

La labor desarrollada por el Centro León, junto a la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO, el Ministerio de Cultura, los investigadores y, sobre todo, los propios cofrades, constituye un ejemplo de cómo la gestión cultural puede convertirse en una herramienta efectiva para proteger y fortalecer el patrimonio vivo de una nación.

Los Congos de Villa Mella son mucho más que una expresión artística. Son memoria. Son resistencia. Son dignidad. Son comunidad. Son la prueba de que una cultura puede sobrevivir incluso a las circunstancias más adversas cuando existe una voluntad colectiva de preservarla.

Cada toque de tambor que hoy resuena en Villa Mella es mucho más que un eco del pasado. Es una voz que atraviesa los siglos para recordarnos quiénes somos. Es la memoria de quienes se negaron a desaparecer. Es la herencia de quienes transformaron el dolor en esperanza y la opresión en identidad.

Por eso, cuando escuchamos los tambores de los Congos, no escuchamos solamente música. Escuchamos una parte esencial del alma histórica y cultural de la República Dominicana.

Daniloginebra54@gmail.com

Danilo Ginebra Publicista y director de teatro Danilo Ginebra. Director de teatro, publicista y gestor cultural, reconocido por su innovación y compromiso con los valores patrióticos y sociales. Su dedicación al arte, la publicidad y la política refleja su incansable esfuerzo por el bienestar colectivo. Se distingue por su trato afable y su solidaridad. Ver más