Mi aproximación intelectiva a la obra narrativa de César Augusto Zapata Santos tuvo como punto de partida el artículo "César Zapata Santos: Para todos nosotros caerá la noche", publicado en Acento, el 21 de diciembre de 2021. Regreso ahora casi siete años después a su universo creador para adentrarme en "Quimerear", cuento incluido en Los sueños también son espejos, obra galardonada con el Premio Anual de Cuento 2025, de la Editora Nacional.

En aquel primer artículo sostuve que para acceder a los intersticios discursivos de nuestro autor se requería un acervo cultural abundante dada la sublimidad de la atmósfera simbólica con la que el sujeto creador, César, reviste su estética verbal. Hoy esa tesis se fortalece tras haber leído su más reciente producción, la cual me obsequió mientras acompañábamos, junto al intelectual Odalís Guillermo Peréz Nina, y a otros académicos y académicas, a don Bruno Rosario Candelier en la presentación de su diccionario de mitológica literaria contemporánea, acto realizado en la Academia Dominicana de la Lengua.

Esta nueva incursión en su narrativa me permite reconocer otra manifestación de su talento creador: su extraordinaria capacidad para convertir la imaginación en un espacio de confrontación entre la conciencia, el lenguaje y la realidad. En este relato, lo fantástico no representa una evasión del mundo tangible; antes bien, constituye una posibilidad de interrogarlo, descomponerlo y reconstruirlo desde otras formas de percepción.

Roberto, protagonista del cuento, posee una facultad tan extraordinaria como desconcertante: sueña y, mientras sueña, sabe que está soñando. Su conciencia parece desdoblarse. Una parte se entrega a las representaciones que pueblan sus fantasías nocturnas, mientras otra permanece vigilante, observando, interpretando y procurando identificar los personajes y las tramas que emergen de ese ámbito imaginario. El sueño deja de ser una experiencia pasiva para transformarse en un universo comunicativo dentro del cual se configura otro universo: el de la reflexión sobre el propio acto de soñar.

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César Augusto Zapata.

A mi modo de ver, este desdoblamiento constituye uno de los mayores aciertos narrativos de César Zapata Santos. Roberto es, simultáneamente, soñante y observador, protagonista e intérprete de su propia experiencia onírica. La imaginación le abre una puerta hacia posibilidades insospechadas; empero, su afán de comprender cuanto acontece en ese ámbito termina convirtiéndose en una trampa. La reflexión, que inicialmente parece concederle dominio sobre sus sueños, comienza a someterlo a una obsesión que desborda los límites de la noche y se instala progresivamente en su vida cotidiana.

El autor despliega una pluralidad de universos comunicativos que se entrecruzan con singular naturalidad. El onírico se articula con el psicológico; el metacognitivo, con el cotidiano; el afectivo, con el estético; todos confluyen, además, en el lingüístico, donde Roberto termina creando una palabra para nombrar su peculiar experiencia. No estamos ante compartimentos narrativos aislados, sino ante una compleja trama de significaciones cuyos componentes se transforman conforme el protagonista transita de un universo a otro. Cada uno adquiere sentido en virtud de sus relaciones con los demás.

La dimensión psicológica ocupa un lugar fundamental en el relato, lo cual permite apreciar el conocimiento que el autor posee de los procesos de la conciencia y del comportamiento humano. La fascinación inicial de Roberto por sus sueños va adquiriendo proporciones inquietantes hasta comprometer su desenvolvimiento ordinario. La experiencia fantástica lo absorbe de tal manera que pierde la noción del tiempo y del espacio; se duerme en cualquier lugar, deja pasar la estación del tren y descuida sus responsabilidades. Aquello que al principio parecía una facultad privilegiada termina convirtiéndose en una perturbación de su existencia.

El tren, la estación, el trabajo, la casa y la cita con Hanna pertenecen al universo de la cotidianidad. Sin embargo, dentro del relato, estos elementos trascienden su función referencial y adquieren una significación particular. Perder la estación no representa únicamente un descuido: constituye, asimismo, una ruptura con la organización temporal de la vida ordinaria. Roberto comienza a experimentar la realidad como un espacio insuficiente, acaso demasiado estrecho frente a la riqueza y diversidad de los universos que su imaginación le permite habitar.

Zapata Santos no establece una dicotomía convencional entre realidad y fantasía. Su destreza narrativa reside, precisamente, en hacer que ambas dimensiones se interpenetren hasta desdibujar sus fronteras. Los personajes, los objetos y los espacios adquieren consistencia en determinadas circunstancias, pero esa consistencia puede desvanecerse, modificarse o asumir otra naturaleza cuando cambia el universo comunicativo desde el cual se interpretan. La realidad, en consecuencia, deja de presentarse como una estructura inmutable y se revela como una construcción susceptible de múltiples interpretaciones.

La mujer constituida por fragmentos de luz y sombra, las mesas transparentes, los colores cambiantes y los lugares de humo conforman un universo estético de extraordinaria plasticidad. Estas imágenes no responden a una acumulación arbitraria de elementos fantásticos; forman parte de una elaboración imaginativa que desafía los patrones habituales de percepción. El autor consigue que lo insólito adquiera una lógica interna y una consistencia expresiva capaces de involucrar al lector en las posibilidades de ese mundo. Lo que en principio podría parecer imposible termina resultando verosímil dentro de las coordenadas del universo narrativo.

Hanna, por su parte, introduce el universo afectivo. Su presencia vincula la experiencia onírica con la memoria, los vínculos humanos y la intimidad del protagonista. La mujer fantástica y Hanna no son figuras intercambiables. Sus comportamientos, sus lenguajes y las circunstancias en que aparecen establecen diferencias que Roberto procura descifrar. De esta manera, la imaginación no surge de un vacío existencial, sino que se nutre de experiencias, emociones y relaciones que pertenecen a otros ámbitos de su vida.

La contextualidad adquiere, en este cuento, una importancia cardinal. Ningún objeto, imagen o personaje posee un significado absolutamente independiente de las circunstancias en que aparece. Su sentido se configura mediante las relaciones que establece con los demás componentes del relato y con la conciencia que los interpreta. El humo, la luz, la sombra, el tren y la mujer fantástica significan de acuerdo con el universo comunicativo que los contiene. Esta movilidad semántica convierte a «Quimerear» en una narración particularmente fecunda para una aproximación cosmolingüística, puesto que permite observar cómo los significados se multiplican, se transforman y adquieren nuevas dimensiones en función de sus contextos.

¿Acaso el mayor ingenio lingüístico del autor se encuentra en la creación del verbo quimerear? Roberto construye esta palabra a partir del sustantivo quimera, mediante un procedimiento de formación verbal que incorpora el sufijo -ear. No se limita a inventar una denominación para una experiencia insólita; crea una categoría lingüística con la cual organiza su percepción y establece una nueva relación con aquello que sueña.

Quimerear consiste en soñar los pensamientos, percibir los objetos reales como evanescentes y atribuir a los seres fantásticos cualidades, rasgos y consistencia. El neologismo condensa, en una sola expresión, una compleja actividad mental en la que convergen imaginación, percepción, interpretación y lenguaje. Su valor trasciende, por tanto, la novedad léxica: representa una manera particular de experimentar y conceptualizar la existencia.

La palabra se convierte, de este modo, en un universo comunicativo. Nombra una experiencia y, al mismo tiempo, contribuye a construirla. Roberto no se conforma con descubrir una peculiar manera de soñar; necesita conceptualizarla, conferirle una expresión lingüística y, mediante ese acto de nominación, otorgarle una existencia reconocible. El lenguaje deja de ser un instrumento destinado exclusivamente a describir el mundo para participar activamente en la creación de los mundos que la conciencia experimenta.

Esta operación pone de manifiesto una de las posibilidades más fascinantes de la literatura: crear realidades mediante la palabra. El escritor inventa un término, pero ese término, una vez incorporado a la trama, adquiere autonomía semántica y produce una realidad conceptual que modifica nuestra manera de interpretar la experiencia. Quimerear deja de ser una simple ocurrencia verbal para convertirse en una categoría de pensamiento, una forma de percibir, interpretar y habitar la realidad.

La lectura de este cuento me devuelve a una inquietud que ha acompañado mi aproximación a la narrativa de César Zapata Santos: la literatura como espacio de exploración de aquellas dimensiones de la existencia que escapan a la percepción inmediata. Los sueños, la conciencia y la imaginación no son ámbitos ajenos a la realidad; constituyen universos que intervienen en su construcción y que, en determinadas circunstancias, pueden llegar a disputarle su propia consistencia.

Desde la cosmolingüística, Quimerear permite reconocer la fecundidad de los principios de pluralidad, interrelación y contextualidad. Los universos comunicativos se multiplican, se penetran y generan nuevas significaciones. La experiencia humana se revela como una compleja trama de realidades, discursos, imágenes, emociones y pensamientos, cuyos sentidos no se agotan en su individualidad, puesto que se transforman mediante las relaciones que establecen entre sí. El cuento nos sitúa ante esa multiplicidad y nos invita a reconsiderar las fronteras con las que habitualmente organizamos nuestra percepción del mundo.

César Augusto Zapata Santos nos conduce, mediante una imaginación audaz y una construcción narrativa de notable ingenio, a un ámbito donde el soñante puede terminar siendo soñado por sus propios sueños; donde la conciencia pierde la seguridad de sus fronteras y donde el lenguaje consigue nombrar aquello que parecía imposible de expresar. Su capacidad creadora no radica únicamente en inventar una historia fantástica, sino, sobre todo, en convertir esa historia en una interrogación estética y filosófica acerca de nuestra propia existencia.

Quizás la realidad sea menos sólida de lo que suponemos y la imaginación mucho más poderosa de lo que estamos dispuestos a admitir. ¿Quién sabe si, en determinadas circunstancias, no somos nosotros quienes soñamos universos, sino esos universos los que, desde los insondables dominios de la imaginación, terminan soñándonos a nosotros?

Gerardo Roa Ogando Profesor universitario y escritor Gerardo Roa Ogando es teórico del lenguaje y creador literario; miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua y catedrático universitario. En la Universidad Autónoma de Santo (UASD) ha desempeñado las siguientes funciones gerenciales: coordinador de la Cátedra de Lingüística (2014-2018); director de la Escuela de Letras (2018-2022); decano de la Facultad de Humanidades (2022-2026) y, actualmente, vicerrector de Extensión (2026-2030). Sus aportes incluyen más de una decena de obras entre las que destacan una novela, cuentos, un poemario y cientos de ensayos. Se autoasume como un cosmolingüista porque más allá de describir la estructura del sistema lingüístico en frases y oraciones, su esfuerzo se ha centrado en el estudio del lenguaje, entendido como universo de universos comunicativos y no solo como capacidad de simbolización humana. Es genuino autor del neologismo "cosmolingüística", en varias de sus publicaciones, de las cuales las más notables son: Cosmolingüística: Discurso, ideología y cine (Isla Negra, 2022); La lengua del Fanerón: Un enfoque para el análisis del discurso (MESCYT, 2024) y decenas de artículos publicados en su columna Ciencias del lenguaje, de Acento. Ver más