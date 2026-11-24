Cada cuarto jueves de noviembre, millones de personas en Estados Unidos celebran el Día de Acción de Gracias, conocido como "Thanksgiving", una tradición caracterizada por reuniones familiares, cenas y expresiones de gratitud. Lo que muchos dominicanos desconocen es que República Dominicana también reconoce oficialmente esta fecha desde 1962.

El reconocimiento está establecido en la Ley 6038, promulgada el 18 de septiembre de 1962, durante el gobierno del Consejo de Estado encabezado por Rafael F. Bonnelly, que declaró el cuarto jueves de noviembre de cada año como "Día Nacional de Acción de Gracias y Oraciones".

Esto significa que, en 2026, la conmemoración corresponde al jueves 26 de noviembre, aunque no figura entre los días feriados establecidos por el Ministerio de Trabajo.

A diferencia de Estados Unidos, donde Thanksgiving constituye una de las principales festividades nacionales, en República Dominicana su reconocimiento responde principalmente a una motivación religiosa y a la intención de dedicar una jornada a la gratitud y la oración.

¿Por qué República Dominicana estableció el Día de Acción de Gracias en 1962?

Para entender el origen de esta disposición hay que remontarse a 1962, un año marcado por la transición política dominicana después del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo, ocurrido el 30 de mayo de 1961.

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En ese contexto, el país estaba gobernado por un Consejo de Estado, presidido por Rafael F. Bonnelly, que dirigía la transición hacia las elecciones generales celebradas en diciembre de 1962.

Fue durante ese período cuando se promulgó la Ley 6038, cuyos considerandos permiten comprender los motivos expresados para incorporar la celebración al calendario nacional.

El primero de ellos presenta el agradecimiento a Dios como un deber espiritual del ser humano, mientras que otros destacan la influencia histórica del cristianismo y la fe católica en la sociedad dominicana.

La legislación también señala que distintos países habían establecido jornadas de agradecimiento religioso, entre ellos Argentina, Brasil, Cuba, Costa Rica, Estados Unidos, Filipinas, Paraguay y Puerto Rico.

Es decir, la motivación expresada en la ley no se limita a reproducir una festividad estadounidense, sino que se fundamenta en una visión religiosa del agradecimiento y en la existencia de celebraciones semejantes en otras naciones.

Aunque la fecha coincide con el Thanksgiving estadounidense, la disposición dominicana adoptó una denominación propia: Día Nacional de Acción de Gracias y Oraciones.

¿Qué establece exactamente la Ley 6038?

La legislación contiene un artículo único que declara oficialmente la conmemoración. Su disposición central establece:

"Se declara Día Nacional de Acción de Gracias y Oraciones el 4to. jueves del mes de noviembre de cada año".

La norma también asignó responsabilidades para su cumplimiento a las entonces secretarías de Estado de Interior y Policía; y de Educación, Bellas Artes y Cultos.

De esta manera, la República Dominicana incorporó formalmente la fecha a su legislación, aunque eso no significó adoptar todas las costumbres estadounidenses vinculadas con la celebración.

La ley reconoce una jornada nacional de agradecimiento y oración, sin establecer que las familias deban celebrar con una cena específica ni reproducir las tradiciones gastronómicas de Estados Unidos.

¿Celebran los dominicanos este día?

Aunque no es una tradición tan extendida como en Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias sí tiene presencia en determinados sectores de la sociedad dominicana, especialmente entre familias con vínculos con territorio estadounidense y comunidades religiosas.

Algunas familias acostumbran reunirse el cuarto jueves de noviembre para compartir una cena y agradecer por las experiencias del año, incorporando platos como el pavo, el puré de papas y otros acompañamientos característicos del Thanksgiving estadounidense.

¿El jueves 26 de noviembre será feriado en República Dominicana?

No. Aunque el Día de Acción de Gracias está reconocido por ley, el jueves 26 de noviembre de 2026 será una jornada laboral ordinaria en República Dominicana.

El Ministerio de Trabajo publicó el calendario oficial de días feriados de 2026 y no incluyó el Día Nacional de Acción de Gracias y Oraciones entre las fechas no laborables. La diferencia radica en que una conmemoración reconocida legalmente no necesariamente constituye un feriado laboral.

En el país existen fechas dedicadas a acontecimientos históricos, culturales o religiosos que pueden ser recordadas oficialmente sin implicar la suspensión de las actividades laborales.

Para noviembre de 2026, el calendario del Ministerio de Trabajo contempló el Día de la Constitución, correspondiente al viernes 6 de noviembre, cuyo feriado fue trasladado al lunes 9, conforme a la legislación sobre traslado de días festivos.

En cambio, el jueves 26 de noviembre no tiene establecido un descanso obligatorio por motivo del Día de Acción de Gracias.

Una celebración que conserva reconocimiento legal después de 64 años

Desde su promulgación en septiembre de 1962, la Ley 6038 ha permanecido como una disposición poco conocida por buena parte de la población dominicana.

En noviembre de 2024, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, llamó la atención sobre su existencia mediante una publicación en la red social X, recordando que el país cuenta con una ley que reconoce el Día de Acción de Gracias.

Más de seis décadas después, la disposición constituye una particularidad del calendario dominicano: una fecha de origen culturalmente asociado con Estados Unidos, incorporada a la legislación nacional con una finalidad religiosa y conmemorativa, pero sin carácter de feriado laboral.

Así, mientras en Estados Unidos millones de personas se preparan para disfrutar de una jornada de descanso y reuniones familiares, en República Dominicana el cuarto jueves de noviembre transcurre como un día laborable, aunque desde 1962 cuenta con reconocimiento oficial como Día Nacional de Acción de Gracias y Oraciones.