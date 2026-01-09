¿Por qué el XVIII Festival de Cine Global abre con el estreno mundial de 'Milly'?

¿Qué trascendencia encierra que el Festival de Cine Global de Santo Domingo (FCGSD), en su edición número dieciocho, haya elegido como película de apertura Milly, reina del merengue? La respuesta rebasa el entusiasmo coyuntural y se adentra en una lectura cultural, histórica y cinematográfica de largo aliento.

El principal evento del cine local se celebrará del 28 de enero al 4 de febrero de 2026, teniendo como sede principal Caribbean Cinemas en Galería 360, además de otros espacios que convierten a la ciudad en una cartografía viva del cine contemporáneo.

Leticia Tonos es, sin discusión, la directora dominicana más relevante de su generación. Su filmografía la consagra como la más versátil y creativa entre las cineastas del país: La hija natural (2011), Cristo Rey (2013), Juanita (2018), Mis 500 locos (2020) y Aire (2024) configuran una obra coherente, arriesgada y profundamente humana.

La selección de esta película biográfica de ficción constituye un acierto notable del Festival Global. Se trata de un biopic musical que narra la vida de Milly Quezada, la indiscutible “Reina del Merengue”, desde una infancia atravesada por la guerra civil dominicana hasta la emigración a Washington Heights, Nueva York, epicentro de la diáspora dominicana y semillero de identidades híbridas.

La trama dibuja su ascenso en un entorno musical históricamente dominado por hombres, acompañando sus conquistas personales y profesionales, e internándose en temas universales como la identidad, la resiliencia, la búsqueda interior y los obstáculos sociales. El relato se distancia de los clichés biográficos habituales —escándalos, excesos, derivas autodestructivas— para proponer una lucha íntima, realista y profundamente humana por validar una voz, una vocación y una carrera.

El proyecto es coproducido por la propia Milly Quezada y por Rose Marie Vega, responsable de su distribución internacional. Su concepción responde a estándares de calidad pensados para los mercados globales, perfilándose como una de las apuestas más sólidas para renovar y elevar la marca del cine dominicano, justo en el festival que inaugura el calendario cinematográfico de 2026.

Abrir el Festival de Cine Global Santo Domingo con Milly equivale a calzar al proyecto con zapatillas de plata sobre una alfombra dorada. No es un gesto menor ni fortuito. El equipo que encabeza Omar de la Cruz ha demostrado, a lo largo de los años, un riguroso criterio curatorial para seleccionar las películas de apertura y clausura, conscientes del valor simbólico que estas decisiones entrañan.

La película será la obra inaugural de la edición dieciocho, con su estreno mundial el 28 de enero de 2026 en la Sala Principal del Teatro Nacional Eduardo Brito. En ese mismo acto, el festival rendirá tributo al legado de dos de las figuras femeninas más influyentes del arte y la cultura dominicana: Cecilia García, por su trayectoria polifacética en teatro, cine y música; y Milly Quezada, la artista que ha llevado el merengue dominicano a escenarios internacionales durante décadas.

En la gala también será reconocido Robert Carrady, presidente de Caribbean Cinemas, quien recibirá el Premio Camilo Carrau 2026 por su contribución decisiva al desarrollo de la industria cinematográfica en la región.

Milly, reina del merengue es un musical que reconstruye la vida de una joven que emigró a Estados Unidos huyendo de la guerra civil. Su llegada al Washington Heights de los años setenta, en pleno auge del Latin Boom, marca el inicio de un viaje de autodescubrimiento, afirmación identitaria y conciencia de su propio valor artístico.

La película entrelaza la carrera pública con la historia íntima de su protagonista, abordando temas como la memoria, la pertenencia y la resiliencia. Leticia Tonos articula una puesta en escena donde conviven la sensibilidad, el rigor histórico y una mirada profundamente empática hacia los desafíos y triunfos de una figura icónica de la música popular.

Surge entonces una pregunta clave: ¿quién asume el protagónico y de dónde emerge este talento femenino joven? Para muchos lectores, el nombre de Sandy Hernández podría no decir demasiado; sin embargo, al profundizar en su trayectoria, se revelan con claridad las razones de su elección.

Hernández es una actriz dominicana-estadounidense, nacida en la República Dominicana y radicada en Los Ángeles, especializada en cine y televisión. En 2010 se trasladó a Nueva York para formarse en actuación cinematográfica en la prestigiosa New York Film Academy (NYFA). Tras concluir sus estudios, inició una carrera activa en proyectos de Estados Unidos y República Dominicana, abarcando cine, series, cortometrajes, teatro y publicidad.

Es ganadora del premio a Mejor Actriz en el Hispanic Theater Festival de Nueva York por su interpretación en la obra Frágil. Fue protagonista de la serie Minerva Mirabal en El grito de las mariposas (The Roar of the Butterflies), producción histórica de Disney/Star+ basada en la vida de las hermanas Mirabal, donde asumió un personaje central de enorme peso simbólico.

Hernández también ha participado en series estadounidenses como The Calling (Peacock), SEAL Team (2018) y On My Block (Netflix). Para encarnar a Milly, superó un riguroso proceso de audiciones que evaluó con exigencia sus capacidades actorales, vocales y de baile, en coherencia con la complejidad del personaje.

En esta edición, la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) culmina la celebración de su vigésimo quinto aniversario, mientras el Festival de Cine Global inicia el camino hacia sus dos décadas de existencia, que serán celebradas plenamente en enero de 2028.

Hungría será la cinematografía destacada del año. La muestra incluirá obras de grandes maestros del cine húngaro junto a producciones contemporáneas que preservan la tradición estética y humanista de ese país, reafirmando el compromiso del FCGSD con el diálogo cultural entre Europa y el Caribe.

El festival rendirá homenaje a personalidades cuyo trabajo ha dejado huellas profundas en el cine, la cultura y la cooperación internacional: José Rafael Lantigua, Agliberto Meléndez, René Fortunato, Cecilia García, Milly Quezada y Brigitte Veyne.

La edición 2026 incorpora además el curso internacional Pensar la obra en clave de producto: marketing de desarrollo y estrategia comercial, impartido por la ESCAC en alianza con FUNGLODE, IGLOBAL y DGCINE, dirigido a productores y cineastas interesados en fortalecer proyectos con proyección global.

El FCGSD contará con seis competencias internacionales: Ópera Prima Animación Carlos Cabral, Ópera Prima Documental Fernando Báez, Ópera Prima Ficción Jimmy Sierra, Corto Global Animación, Corto Global y Ópera Prima Cortometraje Claudio Chea, consolidándose como plataforma de impulso para nuevas voces y miradas innovadoras.

Con esta programación, el Festival de Cine Global de Santo Domingo inaugura una edición que celebra la excelencia artística, la memoria cultural dominicana y el cine como puente entre generaciones y naciones. La historia de Milly Quezada se erige así en punto de partida de una semana dedicada a proyecciones, conversatorios, clases magistrales, homenajes y encuentros profesionales.

La gala inaugural se celebrará el jueves 29 de enero de 2026 en el Teatro Nacional Eduardo Brito, y las actividades del festival se extenderán hasta el 4 de febrero en diversas sedes oficiales.

