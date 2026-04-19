Diversas agrupaciones de gagá, colectivos culturales y organizaciones afrodominicanas expresaron su rechazo a las recientes declaraciones del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, quien afirmó que el gagá no forma parte de las prioridades ni de la agenda cultural integral del Ministerio.

En un comunicado titulado “Gagá sí”, las entidades firmantes sostienen que las palabras del funcionario representan “una postura que evidencia una jerarquización cultural excluyente” y una forma de invisibilización de expresiones afrodescendientes, populares y comunitarias.

El gagá es descrito en el documento como “una expresión constitutiva de la cultura dominicana”, no solo festiva o folklórica, sino un sistema cultural complejo que integra espiritualidad, organización comunitaria, memoria histórica y prácticas rituales ligadas a los ciclos naturales y, en muchos casos, al calendario lunar.

Señala que sus raíces se remontan a los bateyes azucareros, espacios habitados históricamente por comunidades afrodescendientes y trabajadores migrantes, donde surgió como una práctica de resistencia frente a la explotación laboral, la exclusión social y el racismo estructural.

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“Negar el gagá implica negar la historia de los bateyes y la memoria de las comunidades que han sostenido durante décadas la industria azucarera del país”, señala el comunicado.

Las organizaciones citan estudios académicos que respaldan la relevancia del gagá, entre ellos la obra de la antropóloga June C. Rosenberg El Gagá: Religión y sociedad de un culto dominicano (1979), y la de José Francisco Alegría Pons: Gagá y Vudú en República Dominicana (1993). También mencionan contribuciones de investigadores dominicanos como Fradique Lizardo, Dagoberto Tejeda, Carlos Esteban Deive, Carlos Andújar, Soraya Aracena y Jonathan De Óleo Ramos, quienes han documentado su valor como expresión de sincretismo cultural entre tradiciones africanas, haitianas y dominicanas.

Recuerda las obligaciones internacionales y nacionales del Estado dominicano en materia de patrimonio cultural, ya que República Dominicana es signataria de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO (2003), y en el plano local cuenta con la Ley No. 41-00 de Cultura y el artículo 64 de la Constitución, que garantiza el derecho a participar en la vida cultural de la nación.

“Excluir el gagá de la agenda cultural no solo representa una omisión institucional, sino también una contradicción con los compromisos legales asumidos por el Estado”, afirman.

Las firmantes subrayan que el gagá no requiere validación estatal para existir, ya que su legitimidad proviene de las propias comunidades que lo practican, transmiten y resignifican.

Consideran que las declaraciones del ministro reproducen “formas de racismo institucional” al desvalorizar expresiones vinculadas a poblaciones afrodescendientes y sectores históricamente marginados.

Las organizaciones culturales demandaron del Estado dominicano: El reconocimiento explícito del gagá como expresión cultural y espiritual dominicana; su inclusión efectiva en las políticas culturales públicas; el cese de prácticas institucionales que promuevan su estigmatización o exclusión; la implementación de políticas inclusivas, participativas y antirracistas que reflejen la diversidad real del país.

“La cultura afrodominicana como el gagá nunca ha pedido permiso y no necesita permiso para existir. Siempre ha resistido a pesar del racismo y el colonialismo. Es por esto que exigimos respeto”, concluye el comunicado.

A continuación la lista de las entidades que firman el comunicado titulado Gagá:

Gagá Batey Los Jovillos – Maria Santa Candido.

Asociacion Dominicana de Gaga (ADOGA) – Franklin ávila

Gagá San Luis -Blas Sánchez.

Gagá Tisen el Gallo.

Gagá canutillo- Franci Sibarita.

Gagá Rompe Corazones.

Gagá Labala.

Gagá Fernando Bosuo.

Gagá Sentili – Sentili Pierre.

Gagá Chichibaraco -Daniel Charles.

Gagá Batey 4.

Gagá Jagui.

Gagá lapusie – Juanguima Yan.

Gagá Makaya – Fransisco Sentimos.

Gagá Yan Bávaro.

Gagá Jaove -Jaove Higuey.

Gagá Caliente -Dionicio Morena.

Gagá Tibollota -Lucrecia Joseph.

Gagá Tirante y Papilon.

Gagá Canecion.

Gagá villa Altagracia -Richard E. feliz.

Gagá la 30 – Miguel Angel Welch.

Gagá ezili -Andy Barris.

Gagá Chicharrones -Martire Miniel.

Gagá el Gran Jefe Gamboa -Carlos A Pequero.

Gagá Andre la Flores San Luis.

Gagá Los Estantes.

Gagá la ceja -Pedro F. Catano.

Gagá la M Nueva Generación.

Gagá Apolinar Bosuo -Apolina.

Gagá Julio y Junior.

Gagá Kanso Fe -Beten.

RD Antirracista.

Mujeres Sociopolíticas Mamá Tingó.

Plataforma cultural FolkloreRD.

Columna Kalunga.

Acción Afro-Dominicana.

Grupo de Trabajo Justicia Reproductiva RD

Asi Soy Arte y Cultura CImarrona.

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