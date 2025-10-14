La segunda edición del Festival de Creatividad, Arte y Entretenimiento (CAYE 2025) regresa este 18 y 19 de octubre para seguir convertirse en un referente de la cultura y parte de la economía naranja.

Venus Díaz informó que durante la edición pasada de CAYE, los negocios locales reportaron haber triplicado sus ventas en comparación con un día regular o temporadas altas, lo que demuestra el impacto real del festival dentro del ecosistema económico y cultural de Ciudad Nueva.

“No hay mejor métrica para medir el aporte dentro de la economía naranja que el reconocimiento de la propia comunidad. Cada cierto tiempo, al recorrer Ciudad Nueva, sentimos cómo la gente identifica a CAYE como un motor que impulsa, reconoce y valida el sector creativo local, y eso es algo que nos llena de satisfacción”, reveló Díaz.

El Festival CAYE se presenta como una plataforma integral que fusiona la innovación cultural con el desarrollo urbano.

El proyecto apunta a consolidar a Ciudad Nueva como el primer distrito creativo de Santo Domingo, promoviendo así la economía naranja y el desarrollo sostenible del sector cultural.

“Es una gran emoción poder celebrar nuevamente este encuentro que une el arte, la cultura y la creatividad en un mismo espacio. Esta nueva edición ha sido pensada especialmente para la gente de CAYE, esa comunidad que le da vida, identidad y propósito al festival más allá del perímetro de Ciudad Nueva”, indicó Díaz.

Desde las 3:00 de la tarde hasta las 11:00 de la noche, se vivirá una experiencia inmersiva en este casco urbano lleno de historia. Es un evento para toda la familia, con instalaciones artísticas, murales, música, danza, teatro y gastronomía, así como espacios tecnológicos que proponen activar el espacio público y propiciar la participación comunitaria.

El evento cuenta con el respaldo de aliados como el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Unibe, Billboard, Foro Caribe Naranja, Arquitecto, Fachadas RD, Tix.do y la Dirección Nacional de Mecenazgo.

Organizado por el Grupo EPREI, bajo la dirección de Venus Patricia Díaz y Omar García, informaron que la estructura del festival se mantiene, pero esta edición incorpora nuevas caras y propuestas que aportan frescura, diversidad y oportunidades para artistas emergentes, al mismo tiempo que celebra a los ya consagrados.

Sus ejecutivos indicaron que habrá presentaciones en vivo, exhibiciones, experiencias gastronómicas y espacios interactivos que reflejan el espíritu de comunidad y creatividad.

