Música clásica dominicana: Historia, tradición e identidad nacional

La música clásica, en el sentido más estricto, se refiere al período clásico entre 1750 y 1820. Pero hoy, lo que percibimos como música clásica es la gran historia de la música occidental. La amplitud de este término no está limitada por la geografía ni por los períodos de tiempo, sino que explora la tradición. Implica una composición formal y estructurada con precisión técnica y complejidad artística.

La República Dominicana, aunque políticamente joven en comparación con las naciones europeas, ha participado en esta tradición. Sin embargo, su valor se ha visto menoscabado y su práctica se ha limitado principalmente a conciertos temáticos y eventos conmemorativos. Nuestra tradición es más que merengue y bachata.

Durante el período colonial, América Latina estuvo expuesta a la música clásica occidental. Los españoles y portugueses que se asentaron en la región trajeron su música religiosa: el canto gregoriano y la polifonía sacra, que se combinaron con los ritos profundamente musicales de las culturas indígenas y africanas. Especialmente en Santo Domingo, ya que fue el primer centro intelectual del Nuevo Mundo, donde las instituciones religiosas, educativas y culturales facilitaron la transmisión de las prácticas musicales europeas.

Para el momento de la Independencia Dominicana, ya habíamos comenzado a establecer una tradición clásica. Juan Bautista Alfonseca fue un coronel y músico, quien también se desempeñó como director de la Banda del Ejército de Santo Domingo, la primera banda militar de la ciudad. Las bandas militares fueron instituciones importantes para el desarrollo de la música clásica en general. Sirvieron como herramientas de entretenimiento y comunicación táctica, así como embajadoras tempranas de las obras orquestales y proveedoras de formación crucial para músicos profesionales.

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Alfonseca también compuso el Himno de la Independencia, con letra de Félix María del Monte. A menudo se le asocia con el movimiento musical dominicano primitivo. Introdujo el merengue y la mangulina en los salones musicales. Lamentablemente, no existen copias de sus manuscritos, solo algunas reconstrucciones y transcripciones, lo que refleja la fragilidad de los sistemas de archivo de la época.

La composición del Himno Nacional asegura la participación del país en la tradición clásica. Fue escrito por José Reyes, quien también fue soldado del Ejército, donde tomó clases con Alfonseca. El himno es coherente con la notación y la transmisión institucional de maestro a alumno.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, compositores dominicanos como José de Jesús Ravelo y Juan Francisco García ampliaron esta base. Durante este período florecieron la música sacra, las obras para piano y la composición de salón. Obras de gran formato como el oratorio La Muerte de Cristo de Ravelo demuestran no solo dominio técnico, sino también permanencia institucional. Esta obra continúa interpretándose durante el concierto de música sacra del Viernes Santo en la Catedral Primada de América reforzando una continuidad entre composición, fe y memoria cultural nacional.

Parte de nuestro patrimonio clásico es la identidad nacional expresada a través de la forma sinfónica. Combina los acentos rítmicos y los giros melódicos de las danzas locales y las tradiciones folclóricas con la forma occidental de movimientos, desarrollo y orquestación. Por eso el primer movimiento de la Sinfonía No. 1 Quisqueyana is an Allegro non troppo in tempo di merengue.

La fundación del Conservatorio Nacional de Música en 1942 representó la consolidación formal del arte musical. El Conservatorio es la institución líder en educación musical en el país y ofrece un currículo formal y formación generacional. Sin embargo, como muchas instituciones culturales de la región, opera dentro de sus limitaciones, incluyendo fondos limitados y la ausencia de un título académico plenamente acreditado.

Son referentes en el reconocimiento de la República Dominicana en el mapa del escenario moderno de la tradición clásica.

A pesar de esta rica historia, el acceso al repertorio clásico dominicano es limitado. Muchas obras no están publicadas o son extremadamente difíciles de encontrar, especialmente en el extranjero. La programación de las obras nacionales suele depender de la iniciativa individual más que de una política institucional. Estos factores influyen en la amplitud con la que este patrimonio circula tanto a nivel nacional como internacional.

Las tradiciones no sobreviven por sí solas, sobreviven a través de la interpretación, el estudio y la programación. El acto de preservación no es casual, requiere un curso de acción activo que desafíe la limitada circulación de partituras y los retos institucionales.

La música clásica no es propiedad europea: es una tradición. La República Dominicana ha sido parte de ella desde su nacimiento. Programar nuestras propias obras, publicarlas y estudiarlas, así como presentarlas más allá de los contextos ceremoniales, no son solo gestos de nacionalismo; también son expresiones de continuidad cultural. Comprender y sostener este patrimonio musical es, en muchos sentidos, una extensión de la propia independencia.

Carla Melissa Rosario Violinista Violinista dominicana egresada de Stetson University en DeLand, Fl. Carla se ha presentado en alguno de los escenarios mas importantes del mundo, como el prestigioso Carnegie Hall en Nueva York y la Iglesia Thomaskirche en Leipzig, Alemania. También es fundadora y escritora de la pagina web Cadence & Ink, donde se discuten temas culturales que giran alrededor de la música y su fusión con otras artes como la literatura. Ver más