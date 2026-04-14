Miro un brusco tropel de raíles
son del ingenio
sus soportes de verde aborigen
son del ingenio
y las mansas montañas de origen
son del ingenio
y la caña y la yerba y el mimbre
son del ingenio
y los muelles y el agua y el liquen
son del ingenio
y el camino y sus dos cicatrices
son del ingenio
y los pueblos pequeños y vírgenes
son del ingenio
y los brazos del hombre más simple
son del ingenio
y sus venas de joven calibre
son del ingenio
y los guardias con voz de fusiles
son del ingenio
y las manchas de plomo en las ingles
son del ingenio
y la furia y el odio sin límites
son del ingenio
y las leyes calladas y triste
son del ingenio
y las culpas que no se redimen
son del ingenio
veinte veces lo digo y lo dije
son del ingenio
"nuestros campos de gloria repiten"
son del ingenio…
Pedro Mir, “Hay un país en el mundo”
Este fragmento del poema de Don Pedro Mir, Poeta Nacional, “Hay un país en el mundo” es un espejo de nuestra sociedad con sus desigualdades e injusticias que se exacerban en el ingenio. El poema es el canto a nuestro país, nuestra isla, sus virtudes y desaciertos. El fragmento refleja lo que ocurrió por mucho tiempo en nuestros bateyes y que hoy sigue vivo en las generaciones de “bateyeros” y “bateyeras”, identidad que mezcla el orgullo y sufrimiento de una discriminación permanente racial, cultural y social.
Don Pedro Mir, quien vivió entre caña de azúcar e ingenio es nuestro Poeta Nacional y representa nuestras raíces afrocaribeñas. Gran parte de nuestra riqueza históricamente surge del ingenio, la caña de azúcar movió nuestra economía por mucho tiempo y marcó nuestros hábitos alimenticios, dulces, jugos y alimentos. La combinación que hace nuestro Poeta Nacional, Pedro Mir del ingenio y nuestro himno reflejan la íntima relación entre el canto del batey, el canto del azúcar y las raíces de nuestra patria. Sin embargo, el ingenio, también es dolor, injusticia, desigualdad y pobreza. El batey marcó nuestra historia y nuestra identidad cultural.
Muchas de nuestras provincias, municipios y comunidades desarrolladas alrededor de los ingenios azucareros cuentan con las huellas culturales y sociales del batey. Sus costumbres, hábitos alimenticios y prácticas mágico-religiosas provienen de la mezcla étnico-cultural de la población migrante que trabajó en el ingenio por muchas décadas. El ingenio, dejó y deja mucha riqueza, y a su vez la población trabajadora estuvo y está viviendo la pobreza y la desolación.
¿Cuantas generaciones de dominicanos y dominicanas han nacido y vivido en los bateyes?
Estas generaciones de dominicanos y dominicanas, aun cuando su vida, su piel, su historia se encuentra en el ingenio y el batey, adultos y adultas mayores con más de 50 años dedicados a la producción del azúcar de caña, desde hace varios años no cuentan con una pensión justa, viven en la miseria y la angustia de la persecución y del despojo de su identidad y sus derechos. La tortura de la noche, el miedo al destierro y las humillaciones son parte de su vida cotidiana. Su música, sus expresiones artísticas y culturales con siglos de presencia reciben desprecio por quienes deben promoverlas y fortalecerlas como parte de nuestra identidad.
La descripción de esta vida del batey y sus miserias se presenta en la película dominicana producida y dirigida por Johanne Gómez “Sugar Island” en ella se mezcla la actualidad y la historia, la esclavitud en nuestra isla y la discriminación que sufre nuestra población afrodescendiente.
Hoy más que nunca necesitamos mirar nuestras raíces en el batey y clamar como Pedro Mir, justicia y paz.
Después
no quiero más que paz.
Un nido
de constructiva paz en cada palma.
Y quizás a propósito del alma
el enjambre de besos
y el olvido.
(Pedro Mir, IBIDEM)
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