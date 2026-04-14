Miro un brusco tropel de raíles

son del ingenio

sus soportes de verde aborigen

son del ingenio

y las mansas montañas de origen

son del ingenio

y la caña y la yerba y el mimbre

son del ingenio

y los muelles y el agua y el liquen

son del ingenio

y el camino y sus dos cicatrices

son del ingenio

y los pueblos pequeños y vírgenes

son del ingenio

y los brazos del hombre más simple

son del ingenio

y sus venas de joven calibre

son del ingenio

y los guardias con voz de fusiles

son del ingenio

y las manchas de plomo en las ingles

son del ingenio

y la furia y el odio sin límites

son del ingenio

y las leyes calladas y triste

son del ingenio

y las culpas que no se redimen

son del ingenio

veinte veces lo digo y lo dije

son del ingenio

"nuestros campos de gloria repiten"

son del ingenio…

Pedro Mir, “Hay un país en el mundo”

Este fragmento del poema de Don Pedro Mir, Poeta Nacional, “Hay un país en el mundo” es un espejo de nuestra sociedad con sus desigualdades e injusticias que se exacerban en el ingenio. El poema es el canto a nuestro país, nuestra isla, sus virtudes y desaciertos. El fragmento refleja lo que ocurrió por mucho tiempo en nuestros bateyes y que hoy sigue vivo en las generaciones de “bateyeros” y “bateyeras”, identidad que mezcla el orgullo y sufrimiento de una discriminación permanente racial, cultural y social.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Don Pedro Mir, quien vivió entre caña de azúcar e ingenio es nuestro Poeta Nacional y representa nuestras raíces afrocaribeñas. Gran parte de nuestra riqueza históricamente surge del ingenio, la caña de azúcar movió nuestra economía por mucho tiempo y marcó nuestros hábitos alimenticios, dulces, jugos y alimentos. La combinación que hace nuestro Poeta Nacional, Pedro Mir del ingenio y nuestro himno reflejan la íntima relación entre el canto del batey, el canto del azúcar y las raíces de nuestra patria. Sin embargo, el ingenio, también es dolor, injusticia, desigualdad y pobreza. El batey marcó nuestra historia y nuestra identidad cultural.

Muchas de nuestras provincias, municipios y comunidades desarrolladas alrededor de los ingenios azucareros cuentan con las huellas culturales y sociales del batey. Sus costumbres, hábitos alimenticios y prácticas mágico-religiosas provienen de la mezcla étnico-cultural de la población migrante que trabajó en el ingenio por muchas décadas. El ingenio, dejó y deja mucha riqueza, y a su vez la población trabajadora estuvo y está viviendo la pobreza y la desolación.

¿Cuantas generaciones de dominicanos y dominicanas han nacido y vivido en los bateyes?

Estas generaciones de dominicanos y dominicanas, aun cuando su vida, su piel, su historia se encuentra en el ingenio y el batey, adultos y adultas mayores con más de 50 años dedicados a la producción del azúcar de caña, desde hace varios años no cuentan con una pensión justa, viven en la miseria y la angustia de la persecución y del despojo de su identidad y sus derechos. La tortura de la noche, el miedo al destierro y las humillaciones son parte de su vida cotidiana. Su música, sus expresiones artísticas y culturales con siglos de presencia reciben desprecio por quienes deben promoverlas y fortalecerlas como parte de nuestra identidad.

La descripción de esta vida del batey y sus miserias se presenta en la película dominicana producida y dirigida por Johanne Gómez “Sugar Island” en ella se mezcla la actualidad y la historia, la esclavitud en nuestra isla y la discriminación que sufre nuestra población afrodescendiente.

Hoy más que nunca necesitamos mirar nuestras raíces en el batey y clamar como Pedro Mir, justicia y paz.

Después

no quiero más que paz.

Un nido

de constructiva paz en cada palma.

Y quizás a propósito del alma

el enjambre de besos

y el olvido.

(Pedro Mir, IBIDEM)

Tahira Vargas García Antropóloga social Doctorado en Antropología Social y Profesora Especializada en Educación Musical. Investigadora en estudios etnográficos y cualitativos en temas como: pobreza- marginación social, movimientos sociales, género, violencia, migración, juventud y parentesco. Ha realizado un total de 66 estudios y evaluaciones en diversos temas en República Dominicana, Africa, México y Cuba. Ver más