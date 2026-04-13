El festival literario Mar de Palabras, que se celebrará del 19 al 21 de junio en la Ciudad Colonial, reunirá a más de 50 autores nacionales e internacionales para debatir sobre los temas esenciales que marcan el mundo contemporáneo.

Los escritores extranjeros que estarán en el país son David Toscana, Alma Delia Murillo, Jorge Volpi, Carlos Granés, Andrés Neuman, Piedad Bonnett, Laura Restrepo, Manuel Vilas, Dolores Reyes, Leandro Pérez, Berna González Harbour, Xavi Ayén, Antonio Sáez Delgado, Claudia Neira Bermúdez, Carmina Estrada, Rodrigo Fuentes, Cezzane Cardona, Claudia Piñeiro, Ricardo Gil Lavedra, Karina Sainz Borgo, Cristina Bendek, Óscar Martínez, Pedro Cabiya, Jorge Comensal, Yvonne Denis Rosario, Jorge Perugorría, Jhak Valcourt, Carlos Fonseca, y el analista estadounidense Michael Shifter.

De República Dominicana participarán Soledad Álvarez, José Mármol, Minerva del Risco, Basilio Belliard, Jochy Herrera, Yulissa Álvarez Caro, Carlos García Lithgow, José Antonio Rodríguez, Flavio Darío Espinal, María José Rincón, Aníbal de Castro, José Enrique Delmonte y Manuel García Cartagena. También Priscilla Velásquez, Pablo Gómez Borbón, Marivell Contreras, Miguel Yarull, Ysidro García, Angélica Noboa, Jarouska Cocco, Frank Báez y JP Infante, Gabriela Llanos, Camilo Venegas, Racso Morejón, Alfonso Quiñones, Alejandro Aguilar y Alberto Garrido.

La directora general del Festival, Minerva del Risco destacó que este año el festival propone una serie de diálogos donde la literatura se cruza con las tensiones, dudas y preguntas de nuestro tiempo. En “De la palabra a la pantalla” escritores, guionistas y críticos de cine hablarán sobre relatos literarios que se reinventan en series y películas. En “La música de las palabras”, destacados escritores y poetas explorarán el ritmo, la sonoridad y la tradición oral como esencia de la poesía contemporánea. En “Ficciones de un continente” conversarán sobre cómo la narrativa contemporánea reinventa América Latina y construye universos literarios que reflejan su complejidad.

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La directora ejecutiva, Yulissa Álvarez Caro, detalló que se realizarán más de 22 conversatorios, se proyectará una película, se presentará un libro y se harán talleres de fomento a la lectura. Estas actividades tendrán lugar en el Hotel Kimpton Las Mercedes, en el Centro Cultural de España (CCE) y en el Centro Cultural Banreservas en la Ciudad Colonial de Santo Domingo. Otras actividades se realizarán en las universidades UNIBE, UNAPEC en el Instituto 512 y en el Centro León en Santiago de los Caballeros.

El programa del Festival, una iniciativa de la Fundación René del Risco Bermúdez, estará disponible próximamente en su página web oficial, www.mardepalabras.com, donde los interesados podrán inscribirse. Las actualizaciones se publican también en las redes sociales: MarDePalabrasFestival en Instagram, MarDePalabrasRD en X, y Festival Mar de Palabras en Facebook.

El encuentro literario, que promueve el turismo cultural en la Ciudad Colonial de Santo Domingo y la dinamización y fortalecimiento de la industria del libro en la región, se realiza con apoyo del Ministerio de Turismo, Banreservas, Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM), Instituto 512 (i512), Banco Popular Dominicano, Centro Cultural de España, INDOTEL, Centro León, UNIBE y UNAPEC.

Sobre la Fundación René del Risco Bermúdez

La Fundación René del Risco Bermúdez es una organización sin fines de lucro dedicada al fomento de la lectura, el intercambio académico y la organización de eventos culturales. Las actividades que promueve persiguen el deleite artístico, el intercambio de conocimiento, y el fortalecimiento de las relaciones entre creadores y sus espectadores/lectores.

Sobre Mar de Palabras

Con sede en la Ciudad de Santo Domingo, Mar de Palabras es el primer festival de literatura en la región del Caribe dedicado a promover la creatividad y el pensamiento crítico. Convoca a personalidades locales e internacionales para debatir sobre los retos sociales, económicos y medioambientales de nuestro tiempo. Su principal apuesta es inspirar a creadores y espectadores mediante la generación de ideas y diversidad de perspectivas que ofrece el Festival, además de activar la oferta del turismo cultural del país.

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