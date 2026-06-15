La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, cargó este domingo contra la Feria del Libro de Roma, a la que acusó de ejercer "censura" por exigir a sus participantes lo que definió como un "carné antifascista", tras las polémicas de la última edición por la presencia de una editorial neofascista.

"Así es como la izquierda concibe la libertad de pensamiento: eres libre, pero solo si dices lo que ellos te permiten decir, si piensas lo que ellos piensan, si lees lo que ellos consideran adecuado", criticó la jefa del Gobierno italiano a través de su cuenta en la red social X.

Para Meloni, "la eliminación de las ideas que no son de izquierdas, disfrazada de lucha antifascista, es un viejo vicio de la izquierda", aunque insistió en que "es una historia en la que ya nadie cree".

"Se llama, sencillamente, censura. Y la censura es incompatible con cualquier sociedad democrática", concluyó en su mensaje en X.

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La Feria Nacional de la Pequeña y Mediana Edición, llamada 'Più libri, più liberi' (’Más libros, más libres'), se celebrará del 4 al 8 de diciembre en el centro de congresos La Nuvola de Roma.