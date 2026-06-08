Pedro Henríquez Ureña no solo fue el primer latinoamericano que ocupó una cátedra en la Universidad de Harvard, sino en trazar de manera individual un panorama que en lo sucesivo sería una tarea colectiva, como fue organizar la historia literaria a partir de grandes bloques de afinidades que llamó “corrientes”.

La afirmación la hizo la doctora Marcela Croce, profesora de Literatura Latinoamericana en la Universidad de Buenos Aires, en la conferencia “Primer latinoamericano en Harvard”, con la que se inició el ciclo de actividades de 2026 de la Cátedra Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (CBNPHU), evento que tuvo lugar en el salón Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional.

Como parte integral de este ciclo de conferencias magistrales del 2026, la Dra. Croce habló a estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), donde explicó que el humanista dominicano dictó en 1941 una de las conferencias “Charles Eliot Norton”, de la Universidad de Harvard, recogida luego en el volumen “Literary Currents in Hispanic America” (1944), traducidas en “Las corrientes literarias en la América hispánica”, (1949).

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del director general de la BNPHU, el escritor Rafael Peralta Romero, quien agradeció la presencia y entusiasmo de los estudiantes de esa alta casa de estudios.

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La conferencista aseguró que las hipótesis que propone Henríquez Ureña se destacan por la originalidad y desafío con que plantea a las propuestas europeas sobre las corrientes literarias.

Dijo que esa manera de formular las corrientes literarias “evita el desgajamiento que supone la pura sucesión cronológica de obras y autores como “colección de monografías”.

Croce destacó el conocimiento que tenía Henríquez Ureña de la literatura brasileña y en especial de las mujeres que se dedicaban a ella, “a las que todavía hoy se presta poca atención en el área”.

“El catedrático se comportaba en este punto como un filólogo serio, que no se limitaba al conocimiento de la lengua que defendía como principio unificador americano, sino que manejaba junto con el inglés y el francés que exigía la actualización bibliográfica (y el mismo desempeño en los Estados Unidos), también el portugués que no figuraba entre las lenguas utilitarias o prestigiosas”, manifestó.

La Dra. Croce también pronunció la conferencia “La utopía de América: el ánimo serio del ensayo”, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La Cátedra Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, que inició el 23 de octubre del 2024, cuenta con el apoyo del Banco de Popular Dominicano.

Entre los especialistas en el tema de Pedro Henríquez Ureña, que han participado en la Cátedra, figuran Soledad Chávez Fajardo, Rosa Andújar, Juan Carlos Mercado, William Martín Osorio y Pedro José Ortega, su coordinador.

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