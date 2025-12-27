Los 30 libros dominicanos más destacados en  en 2025

Los libros son la expresión concreta de la conciencia avanzada de las sociedades. Son el índice que da cuenta del avance del pensamiento social. Son expresiones que muestran visiones, información, datos y enfoques en torno a las identidades y expresan belleza; son plataformas demostrativas o panel-paredón de denuncias. Los libros han sido punto de inflexión para el desarrollo y la disrupción de los pueblos. Esa es su importancia.

El tema del libro equivale a referirse a ese instrumento que permite descubrir la belleza o presentar verdades, o plantear nuevas metas colectivas. O inspirar con historias que marcan la imaginación o la experiencia vivida.

En la República Dominicana, los libros de 2025 conforman un sistema en el cual cabe todo: desde su calidad editorial, su poder de venta o sus narrativas que elevan el alma o aportan la información oportuna para rescatar el pasado o ver de mejor forma el futuro.

Estos son los 30 libros, a nuestro modo de ver, mejor escritos, editados con mayor excelencia y diseño, de mayor impacto en ventas o que de mejor forma logran transmitir su mensaje, sea del pasado, el presente o el futuro.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El perfume del rey

El perfume del rey, (Karine Bernal). La novela explora el poder, la memoria, el deseo y las huellas invisibles que dejan las relaciones humanas, utilizando el perfume como símbolo central. Ese “perfume del rey” no es solo una fragancia literal, sino una metáfora del influjo, de la marca persistente que ciertas figuras —personas, afectos, autoridades o recuerdos— ejercen sobre la vida íntima de los personajes. Fue el libro dominicano más vendido en la XXVII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025, con 697 ejemplares vendidos, destacándose como tendencia editorial local. Es una excelente narrativa con elementos históricos o culturales que conectan con el imaginario dominicano, basada en una presentación atractiva y bien cuidada, contribuyendo a su buena recepción en eventos y librerías. Un libro que atrae la atención del público lector nacional y fortalece la presencia de la literatura dominicana contemporánea.

Las supermaravillas de la Primada

Las supermaravillas de la Primada, de Iván Gatón. No es un libro, sino un opúsculo ilustrado histórico, pero desde su formato fue el título más vendido y difundido nacional e internacionalmente del año, confirmando el sostenido interés del público por la historia y el patrimonio de la Ciudad Colonial. Fue el libro de más amplio recorrido internacional. El autor estuvo en diversos países de Europa y Medio Oriente presentando su título, y ofreció conferencias y conversatorios. Todo un espectáculo impresionante. Encabezó el listado de los libros más vendidos en la República Dominicana durante 2025, según el ranking anual de la librería Cuesta Libros, situándose como el título dominicano con mayor venta del año. Es un ensayo histórico-cultural sobre el patrimonio, muy valorado por su contenido detallado y su vinculación con la identidad nacional, además del código visual tipo cómic de amplia aceptación universal. Producción en dos volúmenes, con presentación cuidada que favorece la lectura temática y visual. Se consolidó como referencia sobre el patrimonio dominicano y figura en discusiones culturales y educativas.

Retrato de mujer

Retrato de mujer (Grupo Inicia). Retrato de mujer es un homenaje a la mirada femenina en la pintura dominicana. Un proyecto que reúne a veinte artistas, diez maestras pioneras y diez artistas contemporáneas, para trazar un mapa de continuidad, legado y transformación. Cada dupla entre una maestra y una contemporánea ha sido pensada como una exposición de obras que relaciona estilos, temáticas y momentos específicos de estas artistas. En cada una se cruzan los tiempos, los cuerpos y las emociones: la introspección y la rebeldía, la espiritualidad y la memoria, el gesto íntimo y la crítica social. Luis Graham Castillo es el curador y responsable de los textos centrales, y María Elena Ditrén es la crítica de arte visual que aporta las biografías de las maestras, mientras que José Rozón realiza las reproducciones. La edición general es de Pardo Agency y la impresión de Amigo del Hogar.

Duarte como nunca se ha visto

Retrato de mujer de Jorge E. Pérez y Leorian F. Ricardo Abreu. Edición agotada en la Feria del Libro 2025, lo que demuestra gran interés y demanda del público. Reconstruye visual y narrativamente a Juan Pablo Duarte, figura clave de la historia dominicana, con un enfoque accesible para diversos lectores, sostenido por ilustraciones y formatos innovadores para la historia nacional. Generó conversación sobre identidad, educación cívica e historia nacional. Es un libro en formato cómic, lo cual no debe restarle valor como publicación educativa especializada.

Urbanistas de cabecera

Urbanistas de cabecera, de Marcos Barinas. Uno de los títulos dominicanos con mejores ventas reportadas por la Editora Nacional en la Feria del Libro 2025. Ensayo o análisis sociocultural sobre el urbanismo dominicano, de interés tanto académico como general. Publicación bien editada, con un formato visualmente sólido y organizado. Contribuye al debate sobre ciudad, sociedad y planificación local.

Poemas de oficios diarios

Poemas de oficios diarios, de Marcos Blonda. Sorpresa editorial en ventas dentro del grupo de libros dominicanos durante la Feria del Libro 2025. Poesía contemporánea con lenguaje cercano y temas cotidianos, que ha ganado atención entre un público lector diverso. Edición cuidada que potencia la lectura poética y la presentación de cada poema. Amplía el alcance de la poesía dominicana contemporánea y atrae lectores menos habituales del género.

Yo, Balaguer

Yo, Balaguer, de Pablo Gómez Borbón, destacó por su exhaustiva investigación, sustentada en más de 400 fuentes, ofreciendo un retrato complejo y debatido de Joaquín Balaguer, y generando un amplio interés crítico y mediático. Gómez Borbón es un escritor de consistencia inesperada. Siendo comunicador para la radio belga, se mantuvo al tanto de la vida y la historia de su país y decidió en 2021 profundizar en las muertes en Bruselas de Maximiliano Gómez y Miriam Pinedo, entregando la novela Muerte en Bruselas. Ahora, con Yo, Balaguer, ofrece un relato documentado que permite ver los aciertos y miserias del personaje. Independientemente de la postura política de cada quien, se ha reconocido que es un trabajo de enorme envergadura.

La izquierda vista por sí misma

La izquierda vista por sí misma, de Fausto Rosario, es una valiosa compilación documental de 23 entrevistas realizadas por este periodista de Acento y Acento TV a dirigentes y militantes de la izquierda dominicana, quienes por primera vez ofrecen testimonios inéditos sobre su lucha, sacrificios, heroísmos y errores. Considerado un material intelectual de enorme vigencia histórica, el libro ha tenido notable acogida en Librería Cuesta. Rosario no se limita a preguntar imparcialmente, sino que interviene, cuestiona y apoya determinadas posturas. Un libro necesario para la reflexión de la izquierda desde sí misma.

Fafa Taveras, punto y seguido

Fafa Taveras, punto y seguido (Memorias), ordenadas por Rafael Chaljub Mejía, reúne las esperadas memorias del revolucionario, comunicador y pensador social.

Presentado en la Biblioteca Nacional, el libro ofrece una narración históricamente valiosa, crítica y propositiva, con notable poder de relato en primer plano.

Domingo Batista – Selección

Domingo Batista – Selección (Banreservas, Fundación Eduardo León Jimenes y Centro León). Libro de arte de enorme sentido editorial y presentación impecable. Volumen de lujo que presenta la obra del más importante fotógrafo dominicano vivo, acompañado de una exposición inmersiva. 235 imágenes que expresan el talento y la experiencia única de este artista de Santiago. Circulará en enero de 2026, con versión digital disponible.

Un salto de gigante

Un salto de gigante. El viaje hacia una sociedad digital es una publicación editorial del Banco Popular Dominicano que analiza la transformación digital del país. Los autores son Arturo López Valerio, Mite Nishio, Rosario Sang, Eduardo Valcárcel, Fernando Cabrera, Rolando M. Guzmán y Mirna Eusebio Lithgow. El libro se complementa con el documental Dominicana ON, el pódcast CTRL+RD Popular y una página web interactiva.

Fidel López, diseños escenográficos

Fidel López, diseños escenográficos, de Marcelo Jaurenguiberry, es el primer libro dominicano centrado en el trabajo de un escenógrafo específico y en su producción visual y escenográfica. Realizado con un notable sentido editorial e iconográfico, ofrece una panorámica que, en buena medida, se convierte también en una historia de la escenografía teatral y de espectáculos. El autor argentino se apoya en las fotografías que López tomó sistemáticamente de su propio trabajo, un corpus visual impresionante que permite apreciar la profundidad técnica con la que concibe la escenografía como marco esencial para las expresiones artísticas a las que sirve. Mientras otros libros sobre teatro apenas se refieren de manera tangencial y superficial a la escenografía, López documenta aquí, en parte sustancial, la historia de la escenografía dominicana.

Los primeros pobladores

Los primeros pobladores (Centro Cultural Taíno Casa del Cordón) es un libro de colección, editado en el formato de catálogo extendido, que se distingue por la alta calidad de su diseño y por la excelencia de las fotografías y detalles visuales de Víctor Siladi, acompañados por textos de Manuel A. Grullón, Manuel García Arévalo, Carlos León Amores, Jorge Luis Ampuero y Clarisa Carmona. La obra reconstruye la existencia de los primeros pobladores de la isla con una verosimilitud tal que deja al lector en un estado de absorta admiración. El libro cuenta además con una versión digital disponible en la página del Banco Popular Dominicano. La impresión estuvo a cargo de Editora Amigo del Hogar, reputada por muchos como una de las editoras de mayor calidad del país, disputándose ese sitial con Editora Corripio.

Pico Duarte

Pico Duarte (Frank Báez), CCN, una obra que combina literatura y exploración cultural del país y que registra, como pocas veces, el valor de este destino nacional histórico, turístico y de biodiversidad excepcional, que relanza ante la atención pública este punto excepcional del territorio dominicano. Es, editorialmente, una pieza realizada con altos criterios artísticos en sus aspectos fotográficos, de información científica y ambiental y testimonial, destacado por la belleza de sus imágenes, la riqueza de la data y la exquisita redacción del narrador Frank Báez. Es una proeza que evidencia su trascendencia a lo largo de sus 320 páginas en formato de 7 x 10 pulgadas; es producido por un equipo integrado por el escritor y poeta dominicano Frank Báez, las 172 fotografías de José Rozón, Mario Dávalos, las ilustraciones de Nathalie Ramírez y las 22 fichas científicas del biólogo dominicano Yohanán Núñez.

La poesía: miradas dominicanas

Mateo Morrison. EFE

La poesía: miradas dominicanas. Mateo Morrison. Con justicia considerado como “Padre de la Gestión Cultural Dominicana”, presentó su ensayo en diez capítulos con entrevistas a escritores dominicanos, una antología, estudios, análisis, comentarios y la historia sobre las generaciones de poetas que marcaron la literatura nacional desde los años cincuenta hasta los noventa. Danilo Manera definió la publicación como “un cofre de tesoros de la literatura dominicana”.

Albergue de fantasmas

Albergue de fantasmas’, (Ibeth Guzmán) del cual sostiene el poeta y Premio Nacional de Literatura Mateo Morrison que desarrolla tres hilos conductores fundamentales la oscilación entre memoria y olvido; la tensión entre cotidianidad y trascendencia y la dialéctica entre tiniebla y luz. María Amalia León han señalado que la obra se lee con “las zonas más hondas de la memoria y de la sensibilidad”, y que los poemas oscilan entre la sentencia, el murmullo y el grito, mostrando una pulsación poética propia que explora temas como el tiempo, la infancia y la maternidad de forma intensa y reveladora.

Los laberintos de los emprendedores y las relaciones laborales

Los laberintos de los emprendedores y las relaciones laborales. Lorenzo Gómez Marín. El fundador de Logomarca, como emprendedor hace 40 años, resume en este libro una visión novedosa con muchos planteamientos para remozar radicalmente la relación entre empresarios y sus colaboradores, incluyendo uno polémico: la cesantía, y se pregunta si no fuera mejor significativamente los ingresos y condiciones laborales que produzcan actitud proactiva cotidiana que resulte mucho más productiva. El autor desacraliza juicios establecidos, defiende al emprendedor; condena el oportunismo tanto laboral como empresarial y propone ideas y, sobre todo, desafía posturas sacrosantas de izquierdas, derechas, conservadoras. El autor pretende provocar inquietudes y discusiones entre la gama de protagonistas que convierten el trabajo en riqueza.

Efectos de la luz circular

Efectos de la luz circular. Ángela Hernández Núñez. Esta poeta es un palpitar tenue de una sensibilidad expresiva solo disfrutable para quienes saben detener el ritmo de la modernidad. Hernández es diestra discurrir en sus capas de escritura tierna y profunda, que se place en convocar al disfrute de la naturaleza luminosa descrita por una óptica que deja descubrir mundos en esferas en las que la mirada común solo percibe lo obvio. Ángela incursiona en una contemplación creativa influida desde oriente y allegada al sentir occidental, cotidiano, vivo. Una lectura envolvente y mágica. Lo perceptivamente complejo gozado desde lo simple.

Sobrevivir al desamor

Sobrevivir al desamor .Ana Simó. dominó las listas de crecimiento personal, respaldado por el prestigio de esta psicóloga y comunicadora, convertida ya en una marca claramente posicionada en el interés de sus lectores. La maestra ha cultivado una profunda vinculación con la relación entre y desde personas y su incidencia en plataformas mediáticas proclamaba que el próximo paso era publicar una sistematización editada de algunos de los aspectos que con tanta sapiencia maneja en radio, redes o televisión.

Infimitos

, de Yuan Fuei Liao. 117 poemas y explora, lo íntimo y lo infinito a través de un lenguaje lúdico y experimental, convirtiéndose en uno de los libros de mayor impacto en 2025. El título fue destacado por editores y críticos por su originalidad y madurez poética dentro de la obra de Liao, consolidándolo como una propuesta relevante del período reciente. Yuan Fue sorprendió al país lector hace una década con una producción literaria para la niñez en la cual la inocencia, la sorpresa, la curiosidad y la estructuración y el respeto por el género, eran la norma. Muchos pensaron que era la fuerte del novicio. Pero en la medida en que los anos han pasado, el narrador dominicano, nacido en Taiwán, se ha apoderado del quehacer y su proyección nacional e internacional ha sido indetenible.

El vuelo de Sina

El vuelo de Sina, de Yinett Santelices, es un testimonio excepcionalmente bien escrito, narrado en primera persona desde la voz de una heroína nacional que asumió frente a Trujillo una actitud de firme rechazo, lo que la condujo a ser, probablemente, la única mujer torturada físicamente en el centro de detención conocido como La 40. Santelices sobrepasa la expectativa de la escritora que debe producir una biografía digna de una mujer para lo cual sabe apelar a la angulación literaria precisa, a lenguaje sencillo con suficiente peso descriptivo, a la instalación en desde una persona que no es ella sino el personaje y en ese operativo evidencia que su experiencia y estudios han estado en torno la estudiante precisa: ella. El libro ha tenido una alta demanda en Librería Cuesta.

Otras angustias de la posmodernidad

Otras angustias de la posmodernidad, de José Mármol, publicado en 2025 por Huerga & Fierro Editores dentro de la colección La Rama Dorada, reúne reflexiones filosóficas y estéticas sobre los dilemas contemporáneos: la hiperconectividad, el impacto de la tecnología, el descontento social, las identidades fragmentadas y la cultura digital, evidenciando la aguda perspectiva social y filosófica que alcanza el ensayista y crítico literario.

Lo bueno de contar lo malo

Lo bueno de contar lo malo. Marino Zapete. Obra de opinión, recopilación de información e investigación. Compila documentalmente los procesos judiciales de casos conocidos en los gobiernos de Joaquín Balaguer (1966-1978), Antonio Guzmán Fernández (1978-1982), Salvador Jorge Blanco (1982-1986), Leonel Fernández Reyna (1986-2002), Hipólito Mejía Domínguez (2000-2004), Leonel Fernández Reyna (2004-2012), Danilo Medina Sánchez (2012-2020) y Luis Adolfo Abinader Corona (2020-actualidad), precedido de un ensayo con evidente estilo periodístico, que en su casa se expresa en una redacción limpia, de párrafos breves y configurados con el texto necesario para expresar sus ideas. Es un estilo desarrollado llevado al marco del concepto editorial y que, a nuestro modo de ver, es la entrega más original.

Desde un costado de la (des)memoria

"Desde un costado de la (des)memoria"

Desde un costado de la (des)memoria. Gustavo Olivo Peña. Este nuevo libro profundiza un dominio narrativo caracterizado por conducir al lector por rutas de sorpresa, por la sencillez en el uso de adornos literarios, los impactos inesperados y la belleza en las descripciones de personajes y situaciones, con una maestría que parece haber nacido de un amor genuino por la literatura, forjado mientras se escribían notas de prensa y editoriales para sobrevivir.

El alma de las cosas

El alma de las cosas (Herminio Alberty y José Mármol). Una exquisita edición artística en texto e imagen, correspondiendo al talento de ambos autores. Nos impactan la alta sensibilidad y la suave ternura de las imágenes de Alberti, así como el aliento poético y existencial de los textos de Mármol, en una fluida muestra de capacidades expresivas que nos deja admirados y sin aliento; efecto que, estamos seguros, no se registrará de igual modo en todo el mundo. No se trata de atraer la atención por la vuelta a la tonalidad del blanco, negro y grises. Lo que se persigue es exponer esencias, sentidos profundos, sutilezas inadvertidas, en una óptica que conduce a un mirar introspectivo de lo que en general se percibe como ordinario. ¿Tienen alma las cosas que nos rodean?

Virgilio Martínez Reyna

Virgilio Martinez Reyna

Virgilio Martínez Reyna (Antología Poéticas) Editorial Opus-Piero Espinal) Martínez Reyna fue un periodista patriota, pensador democrático y luchador antitrujillista, cuya visión libertaria lo convirtió, junto a su esposa, en las primeras víctimas de sangre del régimen de fuerza recién instaurado en 1930. Su poesía, recopilada en este título a partir de la revisión hemerográfica de su época, se inscribe en la corriente romántica y modernista, con resonancias del postromanticismo.

El personaje haitiano en la literatura dominicana

Doctora Ibeth Guzmán, y su libro "El personaje haitiano en la literatura dominicana".

El personaje haitiano en la literatura dominicana. Ibeth Guzmán. Desde su salida, por el atrevimiento de su autora al incursionar en un tema cargado de tabúes y prejuicios, la obra fue evaluada como una propuesta valiente y sólidamente estructurada desde el punto de vista textual, con un alto sentido profesional del oficio. Se le ha considerado un estudio crítico riguroso y necesario tanto en el plano nacional como en el Caribe, al abordar un tema que históricamente había sido poco analizado con profundidad.

Ercilia Pepín, ejemplo de enseñanza

Ercilia Pepín, ejemplo de enseñanza, patriotismo y dignidad. Euri Cabral. Apoyado por el Ministerio de la Mujer, este libro resume la obra a esta pionera de la educación dominicana, feminista y patriota que se opuso a la primera intervención militar norteamericana y que formaba sus estudiantes con criterio patrio. Euri Cabral como escritor, comunicador y cineasta documental y de ficción, no es asimilable por todos en todas las circunstancias, pero él se limita a trabajar, Ha logrado ya que dos figuras fundamentales, hayan ingresado a la galería formal del Heroísmo Patrio: Gegorio Urbano Gilbert y ahora Ercilia Pepín.

Hilos del Caribe

Hilos del Caribe.

Hilos del Caribe. Marivell Contreras. La poeta, narradora y periodista impactó en el mundo editorial en 2025 con este opúsculo poético de singular cuidado en el diseño, a cargo de Víctor Vidal/Grupo Nous S/R/L, precedido de la identidad y la memoria. Contreras se apoya en su experiencia personal con su pelo. Como poeta se expresa como una voz firme, con acentos propios, con un mundo de reencuentros e indentidad. Es una poeta firme, dulce, tierna, inolvidable.

Diccionario de gentilicios

Diccionario de gentilicios dominicanos. Rafael Peralta Romero. Un libro de referencias que llega a establecer un espacio único en el ámbito lectoral, tanto general como académico. No teníamos un título que diera respuesta a la pregunta en torno a cómo llamar a quienes han nacido en una determinada demarcación municipal dominicana. Peralta Romero, periodista y lingüista, es un activo trabajador en favor de la lengua; escribe semanalmente en El Nacional sobre tópicos del lenguaje español dominicano.

Greb. Guía para personas inteligentes

Greb. Guía para personas inteligentes en la solución simple a problemas complejos. Guillermo Molina Mueses. El joven arquitecto de software y egresado del IMT y Barna (EE. UU.) expone una metodología simple para vivir y servir a los demás, orientada a que sus existencias sean mejores. Presenta diversos esquemas destinados a mejorar la eficiencia en el trabajo, optimizar los procesos de comunicación y modificar de manera positiva la actitud personal. Aun cuando el libro está a la venta en Librería Cuesta, el autor lo ha puesto gratuitamente en la red, accesible a través de la plataforma greb.app.

Nota:

Todos los libros citados en este acápite se exponen en Librería Cuesta, en Tus libros en casa.com, entre otros espacios físicos y virtuales.

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más